Увядший «Лотус». Как в долгах и ошибках утонула великая команда Формулы-1

С чем ассоциируется у поклонника Формулы-1 имя «Лотус»? У молодых фанатов серии с именами Кими Райкконена и Ромена Грожана — именно в «Лотусе» возобновил свою карьеру Айсмен. Кто-то может вспомнить и о зелёном малайзийском «Лотусе», который после стал «Кэтерхэмом» и привлёк в свой состав первого русского в Формуле-1 — Виталия Петрова. Но всё это были ненастоящие «Лотусы». «Лотус» настоящий берёт своё начало в 50-х годах ХХ века и славится успехами — семь Кубков конструкторов и 74 победы в Гран-при.

Даже таким успешным коллективам рано или поздно приходит конец — в первую очередь, «Лотус» был частной командой, а эпоха корпораций не позволяет частникам конкурировать на одном уровне с теми, кто обладает заводской мощью. Мы можем видеть это и сейчас — ещё одно великое имя в истории Формулы-1, «Уильямс», вот-вот может прекратить своё существование, и сэру Фрэнку повезёт, если новые владельцы коллектива сделают референс в его адрес, оставив хотя бы у шасси те самые буквы FW и букву «S» на болиде в честь великого Айртона Сенны.



Но всё это сейчас, а что же было тогда? Как именно «умер» «Лотус»? Что помешало команде продолжить своё существование после долгих лет успехов?

От «пылесоса» до мегаруля. 10 самых необычных и прорывных разработок в Формуле-1 Ещё до «штурвала» нового «Мерседеса» конструкторы Формулы-1 находили хитроумные решения. Вспоминаем самые интересные.

Последний рывок с Сенной

Вообще «Лотус» сделал себе имя не только и не столько победами, сколько инновациями основателя и конструктора Колина Чепмена. Чепмен стал автором многих решений, которые действительно давали огромное преимущество его болидам, а многие из них в дальнейшем были запрещены — такие, как граунд-эффект и активная подвеска.



Именно с Чепменом во главе команда и выиграла свои семь титулов в командном зачёте и принесла чемпионства Джиму Кларку, Грэму Хиллу, Йохену Риндту, Эмерсону Фиттипальди и Марио Андретти. Однако в 1982 году Колин скончался от сердечного приступа, что стало огромным ударом по команде. Тем не менее, «конюшне» отчасти удалось оправиться от потери и снова вернуться в борьбу. Да, титулов «Лотус» уже не выигрывал, но именно за рулём болида этой команды в 1985 году Айртон Сенна выиграл свою первую гонку, а до перехода в «Макларен» записал на свой счёт за три года ещё пять побед и множество подиумов.

Погиб не из-за аварии или пожара, а из-за безалаберности. Элио — последний джентльмен Ф-1 34 года назад в Марселе скончался Элио де Анджелис. Его опасались даже топ-пилоты, включая Сенну.

В 1987 году «Лотус» и Сенну многие считали претендентами на титул, однако новое шасси 99Т оказалось слабее ожидаемого — активная подвеска не оказалась надёжной, а Сенна в итоге ушёл в «Макларен». В команду позвали Нельсона Пике, однако дела стали ещё хуже — да, болид обладал чемпионским двигателем «Хонда», но просчёты при постройке машины привели к тому, что после двух подряд успешных сезонов команда ограничилась лишь тремя подиумами на счету Пике. В итоге руководство команды приняло решение уволить технического директора Жерара Дюкаружа, который заменил в коллективе именно Чепмена.



На роль нового технического директора позвали Фрэнка Дерни из «Уильямса», и новый болид действительно оказался лучше, однако команда лишилась поддержки со стороны «Хонды» и перешла на двигатели «Джадд». Как итог — только 15 очков за сезон и ни одного подиума. Пике ушёл из команды, как и Сатору Накадзима, а их места заняли Деррек Уорик и Мартин Доннелли. В итоге следующий сезон стал ещё хуже — перейдя на моторы «Ламборгини» команда набрала только три очка.

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

С верой в японцев

На фоне неудач команду покинул титульный спонсор — «Кэмел», а следом ушло и руководство коллектива — Питер Уорр, Фрэнк Дерни и Майк Кофлэн. Команду выкупили Питер Коллинз и Питер Райт. Коллинзу удалось собрать команду инженеров, найти спонсоров и позвать в состав Мику Хаккинена, однако сезон оказался не лучше предыдущего: те же три очка.



К 1992 году «Лотусу» удалось собраться вернуться в пятёрку сильнейших по итогам сезона, но за относительными успехами скрывалось ухудшение финансового положения: с каждым годом денег у владельцев становилось всё меньше, а долгов всё больше.

Фото: Darrell Ingham/Getty Images

В 1993 году команду покинул Мика Хаккинен и роль напарника Джонни Херберта занял Алессандро Дзанарди. Даже несмотря на то, что к новому сезону команде хватило ресурсов лишь на модификацию модели 1992 года — Lotus 107 — Херберту удалось добиться трёх финишей на четвёртой позиции, а в Эшториле Джонни был близок к подиуму, но на последних кругах у него отказал двигатель. Коллектив закончил чемпионат на шестой строчке в Кубке конструкторов – казалось, ничего страшного не происходит, однако финансовые проблемы продолжали расти: у команды становилось всё больше неоплаченных счетов, некоторые долги тянулись с 1991 года.

Перед сезоном 1994 года команда решила пойти ва-банк, заключив сделку на поставку моторов «Мюген-Хонда» и отказавшись от «Фордов». Да, команда по-прежнему продолжала платить немалые деньги за поставку двигателей, но очень рассчитывала на потенциал развития. Переход на десятицилиндровые двигатели, казалось, мог вдохнуть в команду новую жизнь. С кредиторами удалось договориться, и машины «Лотуса» вышли на старт сезона. Год должен был стать ключевым для команды с точки зрения выживания в Формуле-1. «Будет результат — будут и спонсоры, а вместе с ними — деньги», — так считало руководство «Лотуса». Все сотрудники команды мечтали восстановить былую славу бренда в Формуле-1.

Фото: Pascal Rondeau/Allsport

Роковой Гран-при Италии

План команды был прост и надёжен, как швейцарские часы — переработать изжившую себя активную подвеску в пассивную и поставить на болид старую спецификацию двигателя «Мюген» — новый мотор обещали подготовить в течение сезона. Команда решила не тратить последние деньги на разработку нового болида, так что сезон им предстояло начать со старой машиной и со старым двигателем. Казалось бы, что могло пойти не так? В итоге новый мотор был готов только к Гран-при Италии, и именно эта гонка должна была стать ключевой для всей команды. Ставки были слишком высоки, и провал после обновления техники означал бы полный крах коллектива.



На тестах перед гонкой Херберту удалось показать время, сопоставимое с третьим временем квалификации Гран-при Великобритании. В команде все были воодушевлены предстоящим прорывом. Квалификация лишь усилила надежды: Херберт показал четвёртый результат. «Лотус», словно птица феникс, начал восставать из пепла. Да, денег хватило только на одну совместимую коробку передач, так что Дзанарди выступал со старым двигателем, но все взгляды были прикованы к Джонни Херберту. Да, Алессандро позднее будет показывать телеметрию и говорить, что он завоевал бы поул, получи он в своё распоряжение такую же машину, но это мало кого волновало.

«Лучший из лучших» в истории Формулы-1. Кларк даже раздражал собственных инженеров Жизнь великого гонщика оборвалась в малозначимой гонке, в которой он вообще не должен был выступать.

В гонке Джонни удалось хорошо стартовать, к первой шикане он вышел на вторую позицию, но радость была недолгой — в вираже в машину Херберта врезался Эдди Ирвайн, Джонни развернуло и он застрял на поребрике. Судьба хотела дать «Лотусу» второй шанс — эта авария спровоцировала настоящую мясорубку позади и гонку остановили. «Лотус» вернули в боксы, и Херберт получил право вновь стартовать с четвёртой позиции. Но тут стало понятно, что успех ускользает: на болиде оказалось повреждено днище, из-за чего Херберт должен был сменить болид на запасной, аналогичный тому, что был у Дзанарди — без обновлённого двигателя.



Пока разбирались с техникой, Херберт опоздал на старт и был вынужден принять бой с пит-лейн. Так Дзанарди стал первым пилотом команды в той гонке. Однако выше десятого места ему подняться так и не удалось, а в борьбе с Йосом Ферстаппеном случилась авария, которая закончила гонку итальянца. Херберт проехал на 13 кругов больше, но его подвёл генератор. Гонка, которая должна была решить судьбу команды, закончилась бесславным поражением.



На следующий день команда была объявлена банкротом и перешла под внешнее управление — долги уже превысили 12 миллионов фунтов. Остатки команды выкупил брат Джеймса Ханта — Дэвид, однако спасти «Лотус» уже было нельзя.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

На этом история «Лотуса» в Формуле-1 закончилась. В 1995 году Хант связался с «Пасифик Гран-при». Пусть команда и носила название Pacific Team Lotus и даже имела на своей ливрее логотип легендарной команды, но, не набрав ни одного очка в 1995-м, был свёрнут и этот проект. Имя «Лотус» пытались возродить в 2010 году, но что этот коллектив, что малайзийская команда Lotus Racing уже не имели никакого отношения к Колину Чепмену.



Легендарная команда стала одной из самых успешных в истории, но смерть основателя, несколько неправильных решений руководства и инженерного штаба и потеря спонсоров привели к долгам и последующей продаже команды, и, как следствие, её смерти.