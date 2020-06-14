Мощнейший электрокар «Фольксвагена» заткнул за пояс даже чемпионский болид Формулы-1

Поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло» как нельзя точно и коротко описывает историю появления Volkswagen ID. R — одного из самых ярких автомобилей во всей истории немецкой марки, который стал возможен благодаря самому громкому скандалу за время существования Volkswagen Group.

Осенью 2015 года грянул «дизельгейт» — масштабный скандал вокруг дизельных автомобилей Volkswagen Group, которые оснащались специальным софтом, позволявшим во время сертификационных испытаний показывать необходимый уровень вредных выбросов, а в реальной эксплуатации переключавший машины в куда более неэкологичный режим работы силовой установки. Вскрывшийся обман привёл к многомиллиардным убыткам, множеству судебных исков и длительных разбирательств, перестановкой в топ-менеджменте концерна, включая уголовные преследования, а также пересмотром гоночной программы. Во-первых, Volkswagen Group надо было изыскивать средства для куда более приоритетных статей расходов, поэтому под нож пошла заводская программа в WRC. Во-вторых, надо было срочно исправлять имиджевые потери, поэтому свернули заводскую программу Audi в гонках на выносливость, поскольку в WEC выставляли дизельные прототипы. В-третьих, концерн форсировал переход к выпуску серийных электромобилей и для поддержки грядущего дорожного хэтчбека Volkswagen ID.3 анонсировал прототип Volkswagen ID.R.

Фото: Volkswagen

О машине впервые заговорили весной 2018 года, когда Volkswagen официально заявил о создании гоночного прототипа, созданного силами специалистов подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. Пилотом электромобиля был выбран 3-кратный победитель «24 часов Ле-Мана» (дважды в абсолютном зачёте и LMP1-H за рулём заводских Audi и Porsche и один раз в классе GTE Pro), 3-кратный победитель гонки Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) и участник множества других гоночных серий Ромен Дюма. На родине француза в городке Алес и состоялась премьера Volkswagen I.D. R (первоначально модель называлась именно так и лишь по окончании гоночной карьеры прототип переименовали в Volkswagen ID.R — в соответствии с новым именем дорожного семейства электромобилей, которое по пути к конвейеру также лишилось «лишней» точки в имени, превратившись из Volkswagen I.D.3 в Volkswagen ID.3).

Фото: Volkswagen

В основу гоночной машины лёг углепластиковый монокок, в разработке которого принимала участие французская компания Norma — известный производитель спортивных прототипов, на Norma M20 которого Дюма и одержал все свои победы на «гонке в облака», помог немецкому автопроизводителю в работе над будущим победоносным электромобилем. Что касается силовой установки, то здесь Volkswagen справился собственными силами. ID.R получил два электродвигателя, по одному на каждой оси, суммарной мощностью 680 л.с. и комплект литий-ионных батарей, которые до 20% своего заряда (ёмкость аккумуляторов неизвестна, но сообщается, что от розетки их можно зарядить на 100% за полчаса, о чём дорожные электромобили пока и не мечтают) могут восполнять прямо во время заезда за счёт рекуперации энергии на торможениях.

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Как и подобает гоночной технике, кузовные панели сделали из углепластика, а традиционный аэродинамический обвес сделали таким развитым, что ему позавидовал и «бэтмобиль». И сделано это было неспроста: дистанция трассы на горе Пайкс-Пик в штате Колорадо мало того, что при своей длине 19,99 км имеет 156 поворотов, требующих прижимной силы, так ещё и старт и финиш разделяет перепад высот в 1439 метров. Подъём почти на полтора километра в гору означает, что по пути к клетчатому флагу прижимная сила будет падать из-за разреженного воздуха. Чтобы избежать этого, аэродинамика и получилась столь гипертрофированной по меркам привычных кольцевых прототипов, но вполне рядовой, если оценивать её по стандартам пайкспиковских машин.

Фото: Volkswagen

Усилия инженеров, которые потратили сотни часов на компьютерное моделирование и продувку масштабных моделей Volkswagen ID.R в аэродинамической трубе, не прошли даром. Прототип массой менее 1100 кг получился не только эффективным с точки зрения прижимной силы, но и достаточно динамичным — разгон с места до 100 км/ч занимает у электромобиля всего 2,25 секунды, а максимальная скорость ограничена 240 км/ч. Подготовительная работа закончилась тестами в Колорадо, куда привезли готовую машину и там тестировали её на реальной трассе «гонки в облака». Интересно, что кузов Volkswagen ID.R получил модульную конструкцию, которая не просто облегчала обслуживание прототипа, но и позволяла инженерам менять отдельные компоненты в поисках оптимальных настроек аэродинамики.

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После тестов настал момент истины. Щеголявший до того кузовом из чёрного неокрашенного углепластика прототип вышел на старт Pikes Peak International Hill Climb в светло-серой ливрее в честь фирменного цвета линейки ID. Дебют оказался сверхудачным: Дюма перевыполнил план и установил сразу два рекорда. Перед стартом Volkswagen собирался побить рекорд Пайкс-Пик для электромобилей, установленный в 2016 году. Тогда американский гонщик новозеландского происхождения Риз Миллен проехал дистанцию за рулём латвийского электропрототипа Drive eO PP100 за 8:57.118 — на это время и нацеливался Volkswagen ID.R. Но Ромен легко проехал за 7:57.148.

Фото: Volkswagen

Достижение оказалось знаковым по ряду причин. Во-первых, впервые не просто электромобиль, а вообще какое бы то ни было транспортное средство преодолело подъём на Пайкс-Пик быстрее 8 минут. Во-вторых, новый Volkswagen разом перекрыл рекорд гонки для электромобилей и абсолютный рекорд, побив прежнее достижение 8:13.878, которое установил в 2013 году легендарный француз Себастьен Лёб на монструозном Peugeot 208 T16 Pikes Peak. В-третьих, время могло было бы ещё лучше, поскольку Дюма после финиша скромно заявил, что плохая видимость в некоторых поворотах помешала ему проехать быстрее. На вершину немецкий электромобиль взмыл со средней скоростью 150,9 км/ч, показав на отсечке максимальной скорости 218 км/ч.

Смог бы ID.R оказаться быстрее самого себя на PPIHC или нет, мы уже не узнаем. Не оставив и камня на камне от предыдущих рекордов, Volkswagen заявил, что не собирается возвращаться в Колорадо и вновь взбираться на гору. Зато марка быстро нашла площадки для других рекордов.



Первой из них стал Фестиваль скорости в Гудвуде — летний праздник автомобилей и автоспорта, который традиционно проходит в июне в Великобритании. В 2018 году Ромен Дюма прибыл на легендарное мероприятие в статусе одного из главных действующих лиц, поскольку французу предстояло проехать за рулём своего победоносного тогда уже электромобиля в гонке на холм в Гудвуде. Триумфатор Пайкс-Пик без видимого труда проехал дистанцию в 1890 метров за 43.86 секунды, превзойдя державшийся с 2013 года рекорд для электромобилей (тогда Джонни Кокер на 850-сильном Lola-Drayson B12 69/EV показал 47.34). Став автором уже двух рекордов на двух знаковых трассах, Volkswagen на остановился и объявил о намерении в 2019 году стать быстрейшим электромобилем на «Нордшляйфе».

Фото: Volkswagen

Для того чтобы максимально быстро пройти 20,8-километровый круг по «Зелёному аду» и не разбить машину, инженерам немецкой марки пришлось внести доработки в Volkswagen ID.R. Была перенастроена работа силовой установки так, чтобы задний аккумулятор отдавал энергии больше, позволяя переднему сохранять запас для борьбы с недостаточной поворачиваемостью прототипа. С учётом характера «Нордшляйфе» переработали аэродинамику — изменилась форма днища и переднего спойлера, заднее антикрыло стало чуть ниже, обзавелось несколькими плоскостями и системой DRS для снижения лобового сопротивления и прижимной силы на прямых — нулевой угол уменьшал эти параметры на 20% каждый. Машину продували в аэродинамической трубе и тестировал на «Поль-Рикаре», прежде чем вывести на «Нюрбургринг».



За рулём был всё тот же Дюма, имеющий колоссальный «накат» в «Зелёном аду». Перед Роменом стояла задача превзойти китайский электромобиль NIO EP9, который в 2017 году под управлением немца Питера Дамбрека проехал круг за 6:45.90. С того момента несколько машин улучшили время 1360-сильного электромобиля, сертифицированного, к слову, как серийный дорожный гиперкар, но так и не пошедшего в серию, поэтому формально немецкий прототип был для него непосредственным конкурентом.

И Volkswagen доказал, что мощность на «Нордшляйфе» не значит ничего — 680-сильный ID.R (уже в синей ливрее, символизирующей семейство «заряженных» дорожных моделей Volkswagen R) пролетел круг за 6:05.336 со средней скоростью 205,3 км/ч и максимальной 273 км/ч! Прежний рекорд электромобилей был улучшен разом на 40.564 секунды, хотя до абсолютно лучшего круга 2018 года — 5:19.546 за авторством гибридного 1160-сильного Porsche 919 Hybrid EVO под управлением немца Тимо Бернхарнда — и не дотянулся.

Фото: Volkswagen

Наступил июнь, и в Гудвуде вновь не смогли обойтись без Дюма и ID.R, который туда прибыл очередным рекордсменом. В спецификации для покорения «Северной петли» прототип оказался куда быстрее, чем в варианте для Пайкс-Пик, поэтому в очередной гонке на холм Ромен обновил абсолютный рекорд Фестиваля скорости — показав время 39.90, француз побил казалось бы вечный результат немца Ника Хайдфельда, который в 1999 году за рулём болида Формулы-1 McLaren MP4/13 проехал трассу за 41.60. После того заезда участвовать технике Формулы-1 в гонках на холм в Гудвуде запретили по соображениям безопасности, и вряд ли кто-то подозревал, что спустя 20 лет быстрее Формулы-1 окажется электрический прототип…

Обновив лучшие времена в США, Германии и Великобритании Volkswagen нацелился на Китай — важнейший рынок для всех автопроизводителей и лакомый кусок для компании, собирающейся ворваться в сегмент дорожных электромобилей. Правда, возник нюанс — с культовыми гоночными трассами, имеющими рекорды от достойных конкурентов, в Поднебесной некоторая напряжёнка, поэтому немецкий концерн решил обратиться к культовым для китайцев объектам и поставил цель побить время на «дороге 99 поворотов».



За этим названием скрывается 10,9-километровый горный серпантин Tianmen Shan Big Gate Road на горе Тяньмэнь. На этой узкой и неровной дороге, которая считается одной из самых сложных в мире, официально рекорды никогда не ставились, но Volkswagen это не остановило — если рекорда нет, то как бы быстро ты ни проехал, то всё равно твоё официально зафиксированное время будет лучшим. Неофициально же немцам нужно было побить результат 575-сильного кроссовера Range Rover Sport SVR — абсолютно стандартная машина в своё время преодолела дистанцию за 9:51 и этот ориентир взял для себя Дюма.

Фото: Volkswagen

Естественно, что для специально спроектированного прототипа побить достижение дорожного кроссовера было не проблемой. О доработках Volkswagen ID.R специально под «дорогу 99 поворотов» ничего неизвестно (разве что сменили ливрею — электромобиль получил красное оформление, дополненное стилизованным изображением горы Тяньмэнь, символами в честь 99 поворотов трассы и девизом Race the Future), но на результате это не сказалось. Стартовав с высоты 200 метров над уровнем моря, к финишной точке на высоте 1300 метров над уровнем моря Ромен добрался за за 7:38.585, что и стало новым рекордом горного серпантина. Красный цвет, символизирующий в Китае удачу и везение, оказался подходящим для рекордного электромобиля.

В 2020 году Фестиваль скорости в Гудвуде отменён из-за пандемии коронавируса, так что очередной попытки вновь обновить рекорд британской трассы у французского гонщика на немецком прототипе не будет. Но история Volkswagen ID.R на этом не закончится. В феврале 2020 года немецкий концерн официально подтвердил начало работы над Volkswagen ID.R Evo — усовершенствованной версии оригинального электрического прототипа, которая будет предвестником серийного спортивного электромобиля марки. Новинка ID.R Evo отправится на «гастроли» по всему миру с единственной целью — побить имеющиеся рекорды на множестве трасс в разных странах мира. Как поговаривают в Volkswagen, Evo-вариант должен превзойти и успехи ID.R.



Хотя вряд ли все достижения немецко-французского тандема помогут серийному электромобилю Volkswagen ID.3 — пока концерн гонялся за рекордами, выяснилось, что для дорожных электромобилей сделали настолько забагованное программное обеспечение, что из-за глюков передавать автомобили клиентам нельзя.

Фото: Volkswagen

Пока Volkswagen собирает ID.3 и отправляет готовые машины на заводскую стоянку, чтобы дождаться, когда программисты отловят все баги и устранят их, а потом зальют на уже готовые электромобили обновления. Ну а покупателям предложены два варианта — либо набраться терпения и получить свой Volkswagen ID.3 позже оговоренного срока, но полностью функциональным, либо забрать электромобиль, но с урезанными возможностями и потом уже разблокировать их новым софтом. Всё-таки одну машину для гонок, не скованную рамками никаких регламентов, сделать проще, чем отвечающие множеству требований тысячи электромобилей для дорог общего пользования…