Ремейк знаменитого фильма с участием «Феррари» — провал. Зачем это бессмысленное кино?

Ремейки редко когда оказываются не что лучше, а хотя бы на том же уровне, что и оригинальные произведения. И успеха не гарантируют ни звёздный режиссёр, ни один из самых ярких гонщиков современности за рулём новейшего суперкара, ни даже перекрытое ради съёмок целое государство и его правитель в одной из главных ролей. Не верите? Просто посмотрите короткометражку Le Grand Rendez-Vous Клода Лелуша с участием Шарля Леклера, Ferrari SF90 Stradale и князя Альбера II.

Легендарное «Свидание»

Оригинальная короткометражка C'etait un rendez-vous («Свидание») была представлена в 1976 году. 8-минутный фильм (продолжительность обуславливалась длиной плёнки в камере) не поражал сюжетом — мужчина спешит через весь город на встречу со своей возлюбленной — но зато как был снят! В пору, когда о GoPro и прочих компактных камерах и не мечтали, французскому режиссёру удалось не просто закрепить массивную киносъёмочный аппарат на бампере автомобиля, но и промчать на получившемся творении по улицам Парижа.



Особенностью короткометражки было не то, что она была снята одним планом с первого и единственного дубля. Не то, что за рулём Mercedes-Benz 450SEL 6.9 сидел сам Лелуш. А то, что это была абсолютно реальная поездка через всю французскую столицу в условиях настоящего дорожного движения. Улицы для съёмок никто не перекрывал, поэтому момент подбирали специально, чтобы посторонних машин и пешеходов было минимальное количество. Так что в августе, когда Париж буквально вымирает, в 5:30 утра в одно воскресенье сон города любви нарушил рёв мотора немецкого спорткара.

Фото: Ferrari

На всём протяжении маршрута, который начинался от тоннель на Периферик и через достопримечательности вроде Триумфальной арки, Елисейских Полей, Площади Согласия, Лувра, Комеди Франсэз, Гранд-опера, церковь Святой Троицы — Пигаль, Мулен Руж и площадь Тертр заканчивался у Базилики Сакре-Кёр встречей с блондинкой, о поездке Лелуша знали только два человека. Первый помощник режиссёра Эли Шураки стоял на улице Риволи, чтобы предупредить Клода о пешеходах, когда водителю предстояло выезжать из арки (то был единственный «слепой» поворот на всём пути) — впрочем, рация сломалась ещё до появления машины в поле зрения, но, на счастье француза, в тот момент ему горел зелёный сигнал светофора. Второй посвящённой в планы Лелуша была подруга Клода Гунилла Фриден, которую он перед началом поездки попросил выйти к Сакре-Кёр через 10 минут. Этой встречей и завершилась головокружительная поездка, полная всевозможных нарушений (проезд на красный свет, езда по встречной полосе, движение по тротуарам были нормой в процессе съёмки).

10-километровый маршрут Лелуш пролетел со средней скоростью 77 км/ч — как утверждал режиссёр, на 1,3-километровой авеню Фош он разогнался до 200 км/ч. Так это или нет — не доказать, но не верить словам француза, который в 2006 году выпустил документальный фильм «C'était un rendez-vous — Lelouch — Making-of» с рассказом о съёмках оригинальной работы, нет оснований. К слову, Лелуш признался, что ехал на «Мерседесе» с автоматической коробкой передач, но в оригинальный монтаж он саундтреком взял рёв Ferrari 275GTB с механической трансмиссией — всё-таки звучание итальянского V12 на «механике» не шло ни в какое сравнение со звуком немецкого V8 с «автоматом». В 2020 году Лелуш взялся сделать ремейк собственной картины, и лучше бы он этого не делал…

Фото: Ferrari

«Свидание» 1976 года было максимально честным фильмом, поскольку в нём съёмки шли на реальных улицах в реальном трафике, а у всей истории было объяснение — влюблённый спешит к своей даме сердца через огромный город. Естественно, что, будучи в пылу чувств, о правилах дорожного движения водитель забывает, и это нарочитое пренебрежение правилами и чувство близкой опасности, которое не оставляет зрителя ни на мгновение, и сделали C'etait un rendez-vous культовой работой.



Да, после её выхода Лелуша жёстко и даже жестоко критиковала общественность, но сам Клод заявил, что, во-первых, готов был рисковать собой, во-вторых, при малейшей угрозе для посторонних людей без сомнений остановил бы съёмку. Но всё сложилось как нельзя кстати и короткометражка стала кинолегендой. в стиле «Свидания» Nissan снимал рекламный ролик The Run спорткара 350Z, Джей Лено за рулём Mercedes-Benz SLS AMG устраивал похожую поездку в The Fast and the Famous, Джереми Кларксон для открывающей сцены своего фильма The Italian Job вдохновлялся работой Лелуша, дань уважения корткометражке отдали в шоу The Grand Tour и игре Forza Horizon 4, сам Клод по заказу Ford воспроизвёл поездку по Парижу для рекламы Ford Mustang. Ну а клип на песню Open Your Eyes британской группы Snow Patrol и вовсе целиком состоит из «Свидания».



ВИДЕО

Что здесь происходит?

К огромному сожалению ценителей творчества режиссёра и поклонников Ferrari, с вышедшим в июне 2020 года «продолжением» Le Grand Rendez-Vous такого не будет — современную короткометражку вспоминать спустя годы не станут. По одной простой причине. На протяжении всего фильма зрителя не покидает вопрос «Что и почему здесь происходит?». Далее — спойлер!

О степени бредовости хоть и короткометражного, но всё-таки фильма судите сами. Сначала показывают продавщицу цветов, затем колесо рулетки с многозначительным титром об отмене Гран-при Монако 2020 года, которое превращается в колесо Ferrari SF90 Stradale, за рулём которого Шарль Леклер мчит по перекрытым улицам Монако.

Завершив первый круг по городу-государству (пожалуй, единственный плюс фильма в том, что есть возможность увидеть, как же выглядит конфигурация легендарной гоночной трассы в своём повседневном состоянии в виде дорог обычного пользования, без отбойников и трибун), пилот Формулы-1 останавливается у дверей Hotel de Paris Monte-Carlo, где на пороге уже выстроилась вся княжеская свита, а сам Альбер II встречает своего прославленного соотечественника.

Фото: Ferrari

Публика (все, естественно, в масках, включая гонщика, который ещё мгновение назад был без неё) рукоплещет — под ликование толпы, отдельные персонажи которой во время съёмки Лелуша ухитряются снимать Его Светлость и Шарля Леклера на свои смартфоны, правящий князь усаживается на пассажирское кресло, и два монегаска вновь мчат по улицам-трассе.



По возвращении к отелю, где свита продолжает неистовствовать, отбивая руки, мужчин встречает внезапно оказавшаяся там цветочница (тоже в маске) с парой букетов цветов — растительность едва ли не выдирает из рук дамы Леклер, а затем девушку вместе с Шарлем на свой iPhone снимает Альбер II.

Фото: Ferrari

В следующей сцене алый букет из рук пилота «Феррари» достаётся князю Монако, вторую цветочную композицию гонщик вручает цветочнице, которая, собственно, и принесла её. А уже следующим кадром двукратный победитель Гран-при Формулы-1, снимая маску, везёт даму, которая тоже избавляется от средства индивидуальной защиты, на своём 1000-сильном суперкаре в неизвестном направлении. Финал, что называется, остаётся открытым — каждый сам для себя решит, чем закончилась эта поездка…

По завершении финальных титров если и возникает желание пересмотреть этот 6-минутный ролик, то чтобы лишний раз задаться вопросом — как именитый режиссёр мог снять подобное, имея в своём распоряжении перекрытый город (повторить трюк из оригинального «Свидания» нынче смерти подобно: общественность сотрёт в порошок за опасное поведение и пропаганду рискованного вождения), новейший суперкар и блестящего водителя? Вопросов к актёрской игре нет, поскольку и актёров в ролике нет, так что удивляться тому, что Шарль Леклер и Альбер II чувствуют себя скованно, не приходится. Взгляните только на то, как они оба жмут плечами в момент встречи у отеля — такое ощущение, что никто не понимает, что делать и как себя вести. Почему в фильме появляется эта цветочница и как она оказывается на месте встречи гонщика и князя, что свита делает на крыльце и, наконец, почему нельзя было хотя бы в кадре отказаться от медицинских масок?

Что касается съёмок, то здесь Le Grand Rendez-Vous тоже похвастать нечем — что там Top Gear и The Grand Tour, если уже даже автомобильные блогеры научились делать гораздо более зрелищное и разноплановое видео. Не говоря уже о том, что в наши дни никому и в голову не придёт оставить в итоговом ролике план, в котором видна камера. Но в ремейке это не главная проблема.

Фото: Ferrari

В 1976 году было понятно, зачем герой мчит, нарушая правила, через весь Париж, а в 2020-м спрашиваешь себя — для чего эти три круга по улицам Монако? Ни Шарля Леклера, ни Ferrari SF90 Stradale это не раскрывает, а лишь рождает ненужные вопросы. После 6 минут видео начинаешь сочувствовать Евгению Баженову, который вынужден изучать куда более продолжительные, но зачастую столь же бессмысленные и беспощадные к зрителю фильмы. Кто? Что? Зачем? Почему? Ответов короткометражка не даёт.

Леклер назвал некорректными оценки гонщиков в игре F1 2020

Как реклама Ferrari работа явно не удалась, как дань уважения C'etait un rendez-vous — тем более. Проще и лучше было дать монегаску карт-бланш и позволить проехать по перекрытому городу «на все деньги» — с дымом из-под колёс, дрифтом в поворотах и рёвом 4-литрового турбомотора V8 в тоннеле. И доверить снимать всё это не Клоду Лелушу, а простым зевакам на улицах. Такое ощущение, что «самодельные» ролики случайных зрителей оказались бы куда более многоплановыми и живыми, чем работа прославленного режиссёра. Но хотя бы звук «Мерседеса» поверх ролика не наложил — и на этом спасибо…