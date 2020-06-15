NASCAR считают последним пристанищем расистов. Протесты в США добрались и до неё

Гонки NASCAR — самые популярные автоспортивные состязания в США, а телевизионные рейтинги Cup Series уступают лишь трансляциям Национальной футбольной лиги. Однако есть распространённое мнение о том, что эти заезды — развлечение для реднеков, малообразованных слоёв южных штатов страны. Однажды известный рок-музыкант Кид Рок даже назвал «500 миль Дайтоны» «Супербоулом для реднеков», а сами гонки регулярно высмеиваются на телевидении («Я недостаточно бедный и тупой, чтобы стать гонщиком NASCAR», — говорил Эрик Картман в одной из серий «Южного парка»).

На фоне последних событий в США ассоциация изо всех сил стремится избавиться от этого имиджа — но не всем это нравится.

В игре F1 ввели карточки гонщиков. Отметили скорость Квята, но некоторые оценки абсурдны Да-да, в официальной игре Ф-1 теперь такая же фишка, как в FIFA. Вопросов к показателям хватает.

Причём тут Конфедерация

Гонки NASCAR зародились на юге, где впоследствии сформировалась огромная фанбаза. Этому в первую очередь поспособствовали успехи Джуниора Джонсона («Последнего американского героя»), Ричарда Короля Петти и Дэйла Устрашителя Эрнхардта — все они были выходцами из традиционалистского юга и привлекали на трибуны местных болельщиков.



Гонки NASCAR, агрессивные, допускающие контактную борьбу на трассе, порой провоцировавшие конфликты между пилотами и за пределами гоночного полотна, стали крайне зрелищным и доступным шоу — на трибунах весело, даже если ты совсем не разбираешься в нюансах правил. Даже если ты ни за кого не болеешь, то наверняка получишь порцию адреналина от крупной аварии или завала из десятков машин в Дайтоне.

Дэйл Эрнхардт и Джефф Гордон на этапе в Атланте в 1996 году Фото: David Taylor/Getty Images

Агрессия фанатов NASCAR стала очевидна с приходом в Cup Series Джеффа Гордона — молодого парня из обеспеченной семьи из Калифорнии. Джефф, например, уже в пять лет сел за руль миджета. В Cup Series Гордон почти сразу стал одним из быстрейших пилотов и сражался за титулы с Дэйлом Эрнхардтом — самым популярным гонщиком NASCAR того времени. И фанаты Эрнхардта ненавидели Гордона, который представлялся им тем, кто на всём готовеньком пришёл в чемпионат и отбирает победы у их любимого Устрашителя, который пробивался буквально с низов.



Даже после смерти Устрашителя его фанаты ненавидели Гордона. Так, зрители начали освистывать Джеффа, когда он одержал 76-ю победу в карьере, сравнявшись с Эрнхардтом, и проехал круг почёта с флагом Устрашителя. Дэйл Эрнхардт-младший, сын великого чемпиона, поблагодарил Гордона за этот жест, а вот болельщики были в ярости и швыряли на трассу пивные банки.

Болельщик на этапе в Дарлингтоне в 2015 году Фото: Matt Hazlett/Getty Images

Собственно, на гонках NASCAR в южных штатах часто можно было видеть так называемые флаги Конфедерации — символ американского Юга, хотя на самом деле это не флаг, а боевое знамя генерала Роберта Ли. Сам генерал Ли, под конец войны потерпевший несколько крупных поражений, впоследствии стал своего рода символом южного реваншизма — сторонники акцентируют внимание на том, что он сражался за «особый» американский образ жизни. Сейчас боевое знамя конфедератов у большинства жителей страны ассоциируется с расизмом, рабством и сепаратизмом, и на прошлой неделе NASCAR запретила демонстрацию «Южного креста» на своих мероприятиях.

Гонщика-мошенника выгнали из «Ауди». Но разве такое решение адекватно? Подлог: вместо профессионального пилота в гонке выступил сим-рейсер. Но даже обманутые коллеги Абта недовольны суровым наказанием.

Пропаганда равенства или переписывание истории?

Первым по поводу флагов Конфедерации на этапах NASCAR высказался Даррелл «Бубба» Уоллас, один из семи темнокожих гонщиков в истории Cup Series. На фоне протестов и беспорядков в США он призвал запретить «Южные кресты», и спустя несколько дней NASCAR выпустила соответствующее заявление. Сам Уоллас, помимо этого, провёл гонку в Мартинсвилле в чёрной раскраске с хэштегом #blacklivesmatter на борту и рукопожатием на капоте. Также во время исполнения гимна гонщик стоял в футболке с надписью «Я не могу дышать», отсылающей к гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.



Все пилоты и команды NASCAR поддержали решение ассоциации, однако были и те, кто остался недоволен. Так, например, флаговый маршал серии IndyCar Брэд Хокадэй написал в фейсбуке (пост уже удалён), что «потерял всякое уважение к NASCAR» и призвал наложить на ассоциацию санкции за «действия по отношению к Америке». «Не хочу иметь ничего общего с теми, кто не уважает значение американского флага», — добавил он. На следующий день представители IndyCar заявили о том, что Хокадэй уволен за нарушение правил поведения в социальных сетях.

Бубба Уоллас на этапе в Мартинсвилле в июне 2020 года Фото: Rob Carr/Getty Images

Не понравилось решение NASCAR и Джейсону Биму, дизайнеру, разрабатывавшему раскраски шлемов для ряда гонщиков чемпионата. Сначала Бим в официальном аккаунте своей компании написал следующее: «Флаг Конфедерации, Север против Юга в Гражданской войне — это война об отделении от Союза, а не о рабстве. Но невежство снова победило. NASCAR, а вы в курсе, что у северян тоже были рабы? Запретите тогда уж и американский флаг, идиоты». «Нельзя переписывать историю, выкидывая из неё те вещи, которые тебе не нравятся», — добавил он в другом твите. Бим также прокомментировал ливрею «Буббы» Уолласа с хэштегом #blacklivesmatter: «Мусор», — написал он.



И уже на следующий день семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон, а также ряд других пилотов, прекратили любое сотрудничество с Бимом.

Его называли «сумасшедшим русским». Вукович — один из величайших гонщиков Америки Один из быстрейших гонщиков 50-х годов погиб на легендарной «Старой кирпичнице», так и не побив рекорд.

NASCAR для всех

Массовые беспорядки, охватившие США после убийства Джорджа Флойда, остаются главной темой в стране, спортсмены и звёзды шоу-бизнеса также выступили против полицейского насилия и расизма. И нет ничего удивительного в том, что NASCAR, которая одной из первых в мире вернулась к проведению соревнований после локдауна, не осталась в стороне.



NASCAR — коммерческая организация, которой нужны спонсоры, благополучие команд также зависит от наличия рекламы на бортах машин. А какой спонсор захочет, чтобы его логотип в эти дни мелькал на экране между флагов Конфедерации? Имидж «Супербоула для реднеков» для NASCAR больше не работает — производителям нужно продавать машины, и желательно — всем, а не только южанам. Таким образом, решение NASCAR более чем понятно, но никому не хочется, чтобы логику ассоциации определяла политическая конъюнктура.