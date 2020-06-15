NASCAR считают последним пристанищем расистов. Протесты в США добрались и до неё

Гонки NASCAR — самые популярные автоспортивные состязания в США, а телевизионные рейтинги Cup Series уступают лишь трансляциям Национальной футбольной лиги. Однако есть распространённое мнение о том, что эти заезды — развлечение для реднеков, малообразованных слоёв южных штатов страны. Однажды известный рок-музыкант Кид Рок даже назвал «500 миль Дайтоны» «Супербоулом для реднеков», а сами гонки регулярно высмеиваются на телевидении («Я недостаточно бедный и тупой, чтобы стать гонщиком NASCAR», — говорил Эрик Картман в одной из серий «Южного парка»).
На фоне последних событий в США ассоциация изо всех сил стремится избавиться от этого имиджа — но не всем это нравится.
Причём тут Конфедерация
Гонки NASCAR зародились на юге, где впоследствии сформировалась огромная фанбаза. Этому в первую очередь поспособствовали успехи Джуниора Джонсона («Последнего американского героя»), Ричарда Короля Петти и Дэйла Устрашителя Эрнхардта — все они были выходцами из традиционалистского юга и привлекали на трибуны местных болельщиков.
Гонки NASCAR, агрессивные, допускающие контактную борьбу на трассе, порой провоцировавшие конфликты между пилотами и за пределами гоночного полотна, стали крайне зрелищным и доступным шоу — на трибунах весело, даже если ты совсем не разбираешься в нюансах правил. Даже если ты ни за кого не болеешь, то наверняка получишь порцию адреналина от крупной аварии или завала из десятков машин в Дайтоне.
Дэйл Эрнхардт и Джефф Гордон на этапе в Атланте в 1996 году
Фото: David Taylor/Getty Images
Агрессия фанатов NASCAR стала очевидна с приходом в Cup Series Джеффа Гордона — молодого парня из обеспеченной семьи из Калифорнии. Джефф, например, уже в пять лет сел за руль миджета. В Cup Series Гордон почти сразу стал одним из быстрейших пилотов и сражался за титулы с Дэйлом Эрнхардтом — самым популярным гонщиком NASCAR того времени. И фанаты Эрнхардта ненавидели Гордона, который представлялся им тем, кто на всём готовеньком пришёл в чемпионат и отбирает победы у их любимого Устрашителя, который пробивался буквально с низов.
Даже после смерти Устрашителя его фанаты ненавидели Гордона. Так, зрители начали освистывать Джеффа, когда он одержал 76-ю победу в карьере, сравнявшись с Эрнхардтом, и проехал круг почёта с флагом Устрашителя. Дэйл Эрнхардт-младший, сын великого чемпиона, поблагодарил Гордона за этот жест, а вот болельщики были в ярости и швыряли на трассу пивные банки.
Болельщик на этапе в Дарлингтоне в 2015 году
Фото: Matt Hazlett/Getty Images
Собственно, на гонках NASCAR в южных штатах часто можно было видеть так называемые флаги Конфедерации — символ американского Юга, хотя на самом деле это не флаг, а боевое знамя генерала Роберта Ли. Сам генерал Ли, под конец войны потерпевший несколько крупных поражений, впоследствии стал своего рода символом южного реваншизма — сторонники акцентируют внимание на том, что он сражался за «особый» американский образ жизни. Сейчас боевое знамя конфедератов у большинства жителей страны ассоциируется с расизмом, рабством и сепаратизмом, и на прошлой неделе NASCAR запретила демонстрацию «Южного креста» на своих мероприятиях.
Пропаганда равенства или переписывание истории?
Первым по поводу флагов Конфедерации на этапах NASCAR высказался Даррелл «Бубба» Уоллас, один из семи темнокожих гонщиков в истории Cup Series. На фоне протестов и беспорядков в США он призвал запретить «Южные кресты», и спустя несколько дней NASCAR выпустила соответствующее заявление. Сам Уоллас, помимо этого, провёл гонку в Мартинсвилле в чёрной раскраске с хэштегом #blacklivesmatter на борту и рукопожатием на капоте. Также во время исполнения гимна гонщик стоял в футболке с надписью «Я не могу дышать», отсылающей к гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Все пилоты и команды NASCAR поддержали решение ассоциации, однако были и те, кто остался недоволен. Так, например, флаговый маршал серии IndyCar Брэд Хокадэй написал в фейсбуке (пост уже удалён), что «потерял всякое уважение к NASCAR» и призвал наложить на ассоциацию санкции за «действия по отношению к Америке». «Не хочу иметь ничего общего с теми, кто не уважает значение американского флага», — добавил он. На следующий день представители IndyCar заявили о том, что Хокадэй уволен за нарушение правил поведения в социальных сетях.
Бубба Уоллас на этапе в Мартинсвилле в июне 2020 года
Фото: Rob Carr/Getty Images
Не понравилось решение NASCAR и Джейсону Биму, дизайнеру, разрабатывавшему раскраски шлемов для ряда гонщиков чемпионата. Сначала Бим в официальном аккаунте своей компании написал следующее: «Флаг Конфедерации, Север против Юга в Гражданской войне — это война об отделении от Союза, а не о рабстве. Но невежство снова победило. NASCAR, а вы в курсе, что у северян тоже были рабы? Запретите тогда уж и американский флаг, идиоты». «Нельзя переписывать историю, выкидывая из неё те вещи, которые тебе не нравятся», — добавил он в другом твите. Бим также прокомментировал ливрею «Буббы» Уолласа с хэштегом #blacklivesmatter: «Мусор», — написал он.
И уже на следующий день семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон, а также ряд других пилотов, прекратили любое сотрудничество с Бимом.
NASCAR для всех
Массовые беспорядки, охватившие США после убийства Джорджа Флойда, остаются главной темой в стране, спортсмены и звёзды шоу-бизнеса также выступили против полицейского насилия и расизма. И нет ничего удивительного в том, что NASCAR, которая одной из первых в мире вернулась к проведению соревнований после локдауна, не осталась в стороне.
NASCAR — коммерческая организация, которой нужны спонсоры, благополучие команд также зависит от наличия рекламы на бортах машин. А какой спонсор захочет, чтобы его логотип в эти дни мелькал на экране между флагов Конфедерации? Имидж «Супербоула для реднеков» для NASCAR больше не работает — производителям нужно продавать машины, и желательно — всем, а не только южанам. Таким образом, решение NASCAR более чем понятно, но никому не хочется, чтобы логику ассоциации определяла политическая конъюнктура.
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