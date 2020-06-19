Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта

В тот день на трибунах «Индианаполиса» собралось 120 тысяч зрителей — вдвое меньше, чем три недели назад на «500 милях Индинаполиса» серии IndyCar, но всё равно неплохо по меркам экзотической для этих краёв Формулы-1. Но увидели они зрелище откровенно жалкое — на старте гонки стояло лишь шесть автомобилей, а 19 июня 2005 года стало одним из главных провалов в истории чемпионата мира.

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Взрывной «Мишлен»

Формула-1 впервые приехала в Индианаполис в 2000 году — «Инди-500», входившая в зачёт чемпионата мира в 50-х, не в счёт, поскольку де-факто это была гонка американского первенства. Специально для «Больших призов» в инфилде «Старой кирпичницы» была построена (почти) полноценная дорожная трасса, хотя её главной изюминкой была «овальная» часть — два ультраскоростных поворота с бэнкингом в конце круга.



Не сказать, что «дорожный» «Индианаполис» поражал воображение, да и гонки Формулы-1 в зрелищности уступали «500 милям Индианаполиса» с бесконечными обгонами и традиционно непредсказуемым результатом. Тем не менее свою функцию Гран-при США выполнял — Формуле-1 необходимо присутствовать на американском рынке, и её заезды всё же привлекали какое-никакое внимание. Правда, в пяти первых гонках четырежды побеждала «Феррари» — едва ли американские зрители привыкли к такому постоянству. Но даже это было лучше, чем то, что им пришлось увидеть в 2005-м.

Разбитая машина Ральфа Шумахера Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Проблемы начались на пятничных тренировках, когда Ральф Шумахер на огромной скорости влетел в отбойник последнего поворота из-за взрыва задней левой шины. Серьёзных травм немец не получил, однако до конца уик-энда в «Тойоте» его заменял тест-пилот Рикардо Зонта.



«Мишлен», поставлявшая шины «Тойоте» и ещё шести командам, не смогла внятно объяснить причины взрыва шины. То есть причины-то были понятны — шина не выдержала нагрузок уникального для Ф-1 сверхскоростного профилированного поворота, но на вопрос, почему продукция французской компании оказалась непригодна, ответа не было. При этом гонка 2005 года была уже не первой на этой трассе, а у клиентов «Бриджстоун» подобных проблем не было.



Лучшее, что придумали в «Мишлен», это привести срочным авиарейсом другие шины — для Гран-при Испании в Барселоне, но и с ними возникли те же проблемы. Шинники оказались в тупике и единственное, что смогли сделать, это предупредить клиентов и дирекцию гонки о том, что их резину небезопасно использовать более десяти кругов.

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Триумф «Джордана» и «Минарди»

Переговоры между «Мишленом» и ФИА продолжались весь уик-энд. Предлагали, например, пилотам на французской резине проходить поворот медленнее, но это было опасно для других пилотов — в случае аварии при такой разнице в скорости всё могло закончиться очень плохо. Да и вообще выезжать на трассу в таких условиях в США было нельзя: согласно законам штата Индиана, выпускать на трассу пилотов на опасных машинах — преступление.



Затем обсуждали идею создания временной шиканы в 13-м повороте — это убило бы главную «изюминку» трассы, зато гонка могла бы состояться в безопасном формате, однако здесь возникло две проблемы. Во-первых, как передал командам покойный Чарли Уайтинг, в случае изменения конфигурации гонка автоматически становилась бы внезачётной, а во-вторых — это было бы нечестно по отношению к командам «Бриджстоуна».

14 пилотов сворачивают в боксы после прогревочного круга Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Никакого решения в итоге принято не было, и после прогревочного круга 14 машин из 20 свернули в боксы, включая обладателя поул-позиции Ярно Трулли на «Тойоте». На стартовой решётке стояли лишь шесть машин — две «Феррари», пара «Джорданов» да гонщики «Минарди». Шумахер и Баррикелло попытались изобразить какую-то борьбу, но уже после десяти кругов болельщики направились на выход — мало кому было интересно смотреть на гонку, ставшей самой дурацкой в истории.



Победу в итоге одержал Михаэль Шумахер — это была единственная победа «Феррари» в сезоне-2005, вторым финишировал Рубенс Баррикелло, а третье место занял Тьягу Монтейру. Португалец ликовал и праздновал свой единственный подиум в Формуле-1, который также оказался последним подиумом в истории «Джордана».



Четвёртое место занял Нараин Картикеян, партнёр Монтейру по «Джордану», — ни до, ни после гонщик из Индии не финишировал так высоко в «Больших призах». А замкнули топ-6 пилоты «Минарди» — это были последние очки в истории итальянской команды (уже в следующем году она превратится в «Торо Россо»).

Выиграл первую же гонку, а потом команда его предала. Уникальный болид-«пылесос» Формулы-1 Легендарный «Брэбем» пал жертвой политических интриг. Но помнят его до сих пор.

Когда спорт победил шоу, но всё равно проиграл

Гран-при США 2005 года обернулся оглушительным провалом. Формула-1 ещё дважды приезжала в Индианаполис — Шумахер одержал здесь шестую победу, а затем выиграл дебютант Льюис Хэмилтон, отбивший атаки Фернандо Алонсо. Контракт с промоутерами продлён не был, и США на пять лет выпали из календаря чемпионата — пока в Остине не появилась «Трасса Америк».



«Мишлен» продержался в Формуле-1 ещё меньше — французы покинули чемпионат по окончании сезона-2006, и «Бриджстоун» остался монопольным поставщиком резины.

Болельщики на Гран-при США-2005 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сам чемпионат подвергся огромной критике — главной претензией было то, что за два дня Формула-1 так и не смогла договориться о том, как провести гонку, а главными пострадавшими в итоге оказались болельщики. Но следует понимать, что ответственность за произошедшее целиком и полностью лежит на компании «Мишлен» — французы вернулись в чемпионат в 2001-м, и их резина четыре года выдерживала нагрузки «Индианаполиса», так что проблемы 2005 года стали результатом их неподготовленности. Любое решение, которое позволило бы провести гонку, было бы неспортивным по отношению к «Бриджстоуну» и тем, кто всё сделал правильно. В тот день спорт победил шоу, хотя эта победа обошлась ему очень дорого.