Несчастная Формула-1. Вредители постоянно мешают ей стать намного лучше и интереснее

Положение Liberty Media вызывает огромное сочувствие. Люди потратили немалые деньги за шоу, а в итоге получили заезды по трассе из точки А в точку А. Ни тебе битвы взглядов перед стартом, ни драк у бортиков — хотя все в шлемах и перчатках и вроде бы можно. Но самое ужасное в том, что побеждает всё время сильнейший. Ну кто же мог предположить, что кто-то из команд способен построить машину лучше, чем другие? Разве хоть раз такое бывало?

Истинная ДНК Формулы-1 заключается не в том, чтобы выявить самого быстрого. Назначение «Больших призов» в том, чтобы порадовать пьяных болельщиков, никогда до этого гонок не смотревших. И правила должны быть предельно простыми, чтобы в конце они не забыли купить маечку.

Прорывную технологию Ф-1 уберут из-за вреда гонкам. Зато внедрят в дорожные «Мерседесы»! Новинка оказалась слишком сложна для Формулы-1. Но — парадокс – тепловой генератор пригодится на обычных дорогах.

Не стоит забывать, что главный показатель успешности Гран-при это вовсе не напряжённая борьба каких-то там пилотов, а количество выброшенных на газон пластиковых стаканчиков из под голландского пива.



Наконец-то кому-то хватило духу поставить Формулу-1 на верные рельсы. Из своих широких усов Чейз Кэри достал идею квалификационных гонок с реверсивной решёткой. Росс Браун с вечным выражением лица человека, которого давно не волнует ничего, кроме ежемесячных гонораров, идею поддержал. Как и все команды, кроме проклятого «Мерседеса», которому всё мало побед — немцы уже сравнялись с рекордами «Феррари» по продолжительности побед, но им всё чего-то мало.



Но все мы понимаем, что это полумера, которая оставляет шанс — пусть и мизерный — на то, что победит сильнейший. Действовать нужно решительнее.

Формулу-1 хотят превратить в рулетку. Квалификационные гонки — полная ерунда В погоне за шоу и рейтингами промоутеры чемпионата вот-вот откроют ящик Пандоры.

За 70 лет своего существования Формула-1 закостенела, стала слишком высокомерной и неповоротливой. Пора обратить внимание на другие первенства и перенять из них лучшее. В Формуле-Е, например, по результатам голосования болельщиков тот или иной пилот получает прибавку к мощности. Но Формула-1 — вершина автоспорта, а потому ей надо пойти ещё дальше: почему бы по результатам голосования болельщиков на трибунах не отключать у того или иного пилота двигатель? Действительно, результаты этого голосования могут быть каждый раз одинаковыми, но чтобы этого не происходило, такое голосование можно устраивать каждые 15 кругов. Ведь насколько веселее были гонки в 90-х, когда половина машин не доезжала до финиша.



Вообще Формуле-1 сегодня не хватает опасности, риска, слишком уж безопасными стали эти автомобили за последние четверть века. По-настоящему драматичные аварии чересчур редки, не хватает эмоций. Но и тут есть отличное и проверенное решение — мины-растяжки. Разумеется, за таким нововведением могут последовать непредсказуемые последствия, но это же будет не во всех гонках, а лишь на скучных трассах, которые и без того пора снести. Тем более, что в случае неудачи правило можно и отменить — сиюминутные поправки основополагающих правил это вообще тренд нашего времени. Формуле-1 не стоит отставать.

Ремейк знаменитого фильма с участием «Феррари» — провал. Зачем это бессмысленное кино? Картину не спасли ни Шарль Леклер, ни даже князь Альбер II.

Болельщики со стажем — очень сложные люди, по какой-то непонятной причине им в Формуле-1 интереснее всего катающиеся по трассе машинки, работа пилотов и стратегов, инновации в разработке автомобилей. Но хорошая новость в том, что вместо них к экранам можно привлечь новое поколение, которое будет следить за перипетиями заездов в перерыве между «Форт-Боярдом» и «Давай поженимся». Женить, кстати, можно начинать уже на подиуме — это позволит привлечь на трибуны женскую аудиторию.



Но и это — полумеры. Механизм по-настоящему непредсказуемого действа уже давно изобретён — спортлото. Шарики прыгают по барабанам, пока вершитель судеб не вытащит один из них на свет божий. Можно было бы раскрасить эти шарики в красный, оранжевый, серебристый и тёмно-синий цвета и вообще обойтись без заездов — так и экология будет в порядке, и траты команд снизятся. Правда, если обойтись на Гран-при одним лишь кручением барабана, неясно, как вернуть на трассу риск.



В общем, положению Liberty Media можно только посочувствовать, ведь совсем неясно, как заставлять людей рисковать жизнью ради лотереи.