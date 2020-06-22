Ферстаппен не верит, что Квят станет чемпионом. Почему он так думает и в чём шанс Даниила

Пока мы готовимся пережить последнюю неделю перед стартом сезона Формулы-1, болельщиков решили растормошить Макс Ферстаппен и репортёр телеканала Ziggo Sport. Во время неформального интервью голландец дал понять, что не видит в Данииле Квяте потенциального чемпиона мира — даже за рулём «Мерседеса». Прав ли голландец в своей позиции?

Квят и Гасли, Албон в уме

Для начала подчеркнём: сам голландец не произносил фразу «Квят — не чемпион». Дело было так: Ферстаппен заявил, что за рулём подходящего болида претендентом на титул точно стал бы Ландо Норрис. После этого Макс добавил, что в «Мерседесе» чемпионами стали бы 60 процентов гонщиков Ф-1. Журналист зацепился за эту фразу: выходит, что в 40 % Макс не верит! Репортёр быстренько прикинул, что 40 % — это 8 пилотов из 20, и начал накидывать варианты.



Первыми на ум пришли Антонио Джовинацци и Лэнс Стролл — ну, трудно поспорить. Затем журналист вспомнил про Роберта Кубицу (с оговоркой — то ли о том, что речь о Кубице образца 2019 года, то ли о том, что Роберт не считается, так как уже потерял место). И вот потом дело дошло до потерявших место в «Ред Булл» Данииле Квяте и Пьере Гасли. Вспомнился и Грожан, после чего Ферстаппен признал: «Да, ты неплохо их перечисляешь».



Макс остановил перечисление, только когда репортёр назвал фамилию Алекса Албона. Очевидно, что для Ферстаппена было бы совсем уж неприлично пренебрежительно отзываться о нынешнем напарнике.



Таким образом названо шесть или семь пилотов (если Кубица не в счёт, то на его месте окажется Латифи) — до восьмёрки можно добить Магнуссеном как самым логичным кандидатом. Ну, другие пилоты нас не слишком интересуют — а как быть с негласным вердиктом Ферстаппена в адрес Квята?

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Почему Квят не будет чемпионом

Сперва представим вероятные аргументы, которые были в голове и у журналиста, и у согласившегося с ним Макса. Самое очевидное — это потеря Даниилом места в топ-команде. По сути Квят уже упустил свой самый большой шанс в Формуле-1 — редко когда фавориты зовут к себе пилота, который не справился с первой попытки. Для потенциальных работодателей Даниил, увы, больше ассоциируется с понижением в 2016 году, а не победой над Даниэлем Риккардо сезоном ранее.



Специалисты помнят про психологические проблемы Квята, которые выразились в проигрышах Риккардо в квалификациях, двух авариях с Феттелем и затяжной депрессии после возвращения в «Торо Россо». Остаётся в голове и провал во второй половине сезона-2017, когда на фоне регулярных проблем с машиной у Даниила в какой-то момент сдали нервы: пошли необязательные аварии и, как итог, разгромное поражение от Сайнса и увольнение.

Видео доступно на «Чемпионате».

После возвращения в Ф-1 Даниил стал стабильнее, однако по-прежнему позволяет себе, если так можно выразиться, чересчур эмоциональные атаки, из-за которых он попадает в инциденты и теряет очки: Райкконен в Сингапуре, Хюлькенберг в Мексике, Перес в США… С таким опытом выступлений в чемпионатате мира шефы топ-команд хотели бы видеть от Квята большей стабильности и мудрости — например, как у Карлоса Сайнса, заработавшего повышение в «Феррари».

К слову, солидный опыт Квята тоже играет для него как в плюс, так и в минус. Кто-то может посчитать, что Даниил уже достиг своего пика и «перезрел» для решающего шага вверх — мол, так и ходить россиянину в вечных середняках, как Хюлькенбергу, Грожану или Магнуссену.

Видео доступно на «Чемпионате».

Почему Ферстаппен всё-таки не прав

А вот теперь самое интересное — исторические примеры, демонстрирующие, как пилоты с карьерой а-ля Квят всё-таки получали шансы побороться за чемпионство и даже использовали их.



Самый яркий — Дженсон Баттон. Спорно? Только отчасти. Да, британец ярко дебютировал в 2000-м и провёл отличный сезон-2004, но в целом к 2009 году казалось, что Дженсон так навсегда и останется в подающих надежды. Были у него откровенно неудачные сезоны, да и в 2008-м он смотрелся хуже ветерана Рубенса Баррикелло. Если бы «Браун» не восстал из пепла и не подарил Баттону чемпионский болид, карьера Дженсона в Ф-1, несмотря на выступление в составе трёх заводских команд, так и могла завершиться довольно бесславно.



На практике, однако, мы получили доминирующий старт сезона-2009 и мудрое решение перейти в «Макларен». Именно там — на десятый год выступлений в Ф-1 — Баттон заработал звание «Профессора», который лучше всех ориентируется в непростых погодных условиях и в свои лучшие дни оказывается быстрее даже Льюиса Хэмилтона. Повторимся: в 2008-м подобным и близко не пахло. Однако стоило Баттону наконец-то получить чемпионский болид, как он поехал и быстро, и стабильно. Чем не пример?

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Есть и другие гонщики, с которыми можно сравнить Квята. Например, Марк Уэббер, карьеру которого тоже разжёг сезон-2009. Что было до этого? Сезон в «Минарди», слабые напарники в «Ягуаре», проигрыш Хайдфельду в «Уильямсе», сезон бок о бок с дебютантом Росбергом (7-4 по очкам) и два года выступлений с ветераном Култхардом (в первый сезон Дэвид оказался впереди).

Да, Марк был неплох и нередко блистал в квалификациях, но по субботам, знаете ли, и Трулли был очень хорош, а толку… Разве кто-то считал австралийца гонщиком топ-уровня, способным побороться за чемпионство? А мы помним, как в 2010-м Уэббер сам всё испортил, когда разложил машину на влажном асфальте в Корее. Так что вот вам почти чемпион, который одержал первую победу в 130-й гонке. Получил топовый болид — и поехал.



Идём дальше — и здесь у нас Карлос Сайнс. Разгром от Квята в GP3, поражение от менее опытного Ферстаппена в первый сезон в «Торо Россо», проигрыш Хюлькенбергу в «Рено»… Но затем — всего один блистательный сезон в «Макларене», и вот уже Карлос готовится перейти в «Феррари». Стремительный карьерный рывок, не так ли.

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Ромена Грожана мы сейчас считаем невезучим пилотом и крашером, а между тем, когда в 2013 году он получил в свои руки быстрый и стабильный «Лотус», то взял пять подиумов, почти забыл про дурацкие аварии и даже пару раз был близок к победе. При этом что в 2012-м, что в 2020 году имидж у француза совсем другой — всё быстро меняется.



Наконец, Нико Росберг. Немного спорный пример, но всё-таки: провёл четыре сезона в «Уильямсе», был неплох, но при этом оценить реальный уровень немца было очень сложно. После ухода Уэббера он провёл один сезон с ветераном Вурцем и два — с Казуки Накадзимой, явно не тянувшим уровень Ф-1. При этом в 2009-м команда не всегда была довольна Нико: он получал новинки раньше японца, но при этом по чистой скорости опережал Казуки примерно на столько, сколько и давали свежие обновления. То есть команда Нико на его четвёртый год в Ф-1 сетовала, что по чистой скорости немец не быстрее рента-драйвера. Как дальше сложилась карьера Росберга, думаем, вы в курсе.

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Да, шансов, что Квят повторит путь Нико или, скажем, Баттона не так много — для начала нужно не вылететь из Ф-1 до кардинальной смены правил перед сезоном-2022. Но прошлое показывает: в победители Гран-при или даже чемпионы могут выбиться и те пилоты, на которых вы уже готовы поставить крест. Главное получить тот самый условный «Мерседес», о котором говорил Макс.