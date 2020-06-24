Как сейчас выглядят легендарные гонщики Формулы-1: фото тогда и сейчас

Джеки Стюарт

Фото: Getty Images

Легендарный шотландец — самый пожилой из ныне живущих чемпионов Формулы-1. В 81 год Стюарт не собирается отходить от дел: регулярно посещает Гран-при и другие автоспортивные соревнования и общается с журналистами. Джеки очень любят спонсоры, и он до сих пор остаётся официальным послом ряда брендов.

Эмерсон Фиттипальди

Фото: Getty Images

Про 73-летнего бразильца сейчас чаще всего вспоминают благодаря выступлениям его многочисленных сыновей: вот совсем недавно стало известно, что в «формульных» гонках дебютировал уже шестой сын двукратного чемпиона (тоже Эмерсон). Семья Фиттипальди вообще не может жить без гонок — на всякий напомним, что в Ф-1 гонялся и брат Эмерсона Вилсон, и племянник Кристиан.

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Марио Андретти

Фото: Getty Images

80-летний СуперМарио, ставший чемпионом Формулы-1 в 1978 году, — в отличной форме. Не далее как на Гран-при США — 2019 все могли видеть, как подтянутый и активный американец вручал Валттери Боттасу приз за завоевание поул-позишен. Кстати, с 2012 года Марио является амбассадором «Трассы Америк».

Джоди Шектер

Фото: Getty Images

Южноафриканец долгий 21 год сохранял за собой звание последнего чемпиона Ф-1 в составе «Феррари», пока Шумахер и компания наконец-то не сняли с команды проклятие. После раннего ухода из спорта (в 30 лет, после провального постчемпионского сезона-1980) Шектер внезапно переквалифицировался в фермеры и вполне успешно управляет собственным хозяйством. На Гран-при Италии 2019 года Джоди вернулся за руль чемпионской «Феррари», проехав по трассе в Монце.

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Алан Джонс

Фото: Getty Images

В 1980 году Джонс принёс «Уильямсу» первое чемпионское звание. Из Формулы-1 Алан окончательно ушёл в 1986-м, после чего на долгое время стал автоспортивным комментатором. В 2017 году Алан выпустил автобиографию, а на Гран-при Австралии — 2019 именно Алан вручил Льюису Хэмилтону приз за победу в квалификации.

Нельсон Пике

Фото: Getty Images

Ещё один плодовитый бразилец, который, как и Фиттипальди, теперь наблюдает за успехами собственных сыновей. У Нельсона семеро детей, с гонками связаны трое: Нельсиньо после мощного скандала в Формуле-1 стал первым чемпионом Формулы-Е, Педро стал пятым в Формуле-3 и готовится к дебюту в Ф-2, ну а Келли Пике вы все знаете. В сториз Келли иногда можно увидеть, как Нельсон принимает участие в воспитании дочери Даниила Квята Пенелопы.

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Кеке Росберг

Фото: Getty Images

Чемпион 1982 года покинул Ф-1 после сезона-1986, потом долгое время выступал в DTM, где затем организовал собственную команду, сотрудничавшую с «Мерседесом» и «Ауди». Кеке вновь оказался в центре внимания, когда в Формулу-1 пробился его сын Нико. Кеке был менеджером сына до 2008 года, а прежде Росберг помогал карьере двух финских гонщиков — Джей-Джея Лехто и Мики Хаккинена.

Фото: Getty Images

Знаменитый Профессор ушёл из Ф-1 после завоевания чемпионского титула в сезоне-1993. Попытка проявить себя в качестве руководителя команды завершилась провалом: стабильный середнячок «Лижье» после перехода под контроль Проста постепенно потерял всех французских спонсоров, скатился в низ пелотона и обанкротился. Тем не менее в услугах Проста оказался заинтересован «Рено», где теперь Ален работает в качестве консультанта.

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Найджел Мэнселл

Фото: Getty Images

Чемпион 1992 года бесславно покинул Формулу-1 прямо во время сезона-1995. Гонки ещё долго не отпускали британца: он окончательно повесил шлем на гвоздь лишь в 2010-м, когда попал в аварию на «24 часах Ле-Мана». Найджел ведёт типичную для ветерана жизнь: сотрудничает со спонсорами, посещает отдельные гонки и ведёт собственный «инстаграм» с воспоминаниями.

Фото: Getty Images

Чемпион-96 хотел покинуть Формулу-1 прямо в ходе провального сезона-99, но всё-таки домучился до самого конца. Деймон успешно справился с переходом к «мирной» жизни и отлично проявил себя как в качестве автоспортиного эксперта, так и управленца. Именно под его контролем состоялась жизненно важная реконструкция автодрома «Сильверстоун» и подписание нового контракта на проведение Гран-при Великобритании Формулы-1. Деймон по-прежнему в отличной форме — ни грамма лишнего веса, хоть сейчас за руль!

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Фото: Getty Images

Вряд ли кто-то не в курсе, чем сейчас занимается канадец. Его экспертные комментарии — одни из самых острых в Формуле-1, и пусть болельщики часто не соглашаются с Жаком, но вряд ли кто-то поспорит: уж лучше парадоксальное и неожиданное мнение, чем пустая болтовня. Параллельно с работой экспертом Вильнёв занимается собственной гоночной школой и продолжает гонять в европейской серии NASCAR.

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Фото: Getty Images

Ветеран «Макларена» ведёт себя куда тише, чем Вильнёв. После завершения гоночной карьеры в 2007 году Мика время от времени мелькает в рекламах разных брендов — его по-прежнему ценят и любят, например, «Мерседес» и «Джонни Уокер». Также Хаккинен ведёт спонсорский видеоблог с интересными рассказами о былых временах и комментариями текущих событий.