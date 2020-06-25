Коварный коронавирус может ударить по любой команде. Кто готов к форс-мажору лучше?

Кто заменит гонщиков Формулы-1, если они заболеют «короной»? Варианты для всех команд

Несмотря на максимальные меры предосторожности, никто не может дать гарантий, что обитатели паддока Формулы-1 избегут заражения коронавирусом. Организаторы чемпионата мира уже объявили, что наличие нескольких заболевших членов команд не приведёт к отмене гонок — Ф-1 готова стремительно отреагировать на положительные тесты и изолировать заболевших и контактировавших с ними. Если же «корону» вдруг выявят у гонщика, то нет никакого другого варианта, кроме как посадить его на карантин и срочно искать замену. Давайте посмотрим, какие варианты — формальные и гипотетические – имеются у каждой из десяти команд.

«Мерседес»

У «серебряных стрел» два официальных резервных гонщика – Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес. В Ф-1 оба выступили не очень, но всё-таки репутация бельгийца куда выше, так что за руль сядет скорее он. Впрочем, не исключено, что «Мерседес» попробует каким-то образом договориться с «Уильямсом» и арендовать Джорджа Расселла — это будет идеальная возможность оценить потенциал британца в боевых условиях, прежде чем решить, кто станет напарником Льюиса Хэмилтона в сезоне-2021.

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«Феррари»

Резервистом «Скудерии» значится Антонио Джовинацци. Вероятно, условия контракта с «Альфа Ромео» подразумевают, что в случае необходимости «Феррари» вправе временно забрать итальянца. Впрочем, вполне логичен и другой вариант — с пилотом симулятора «Скудерии» Паскалем Верляйном. В теории можно попробовать «арендовать» и второго пилота «Альфы» — такого родного для «Феррари» Кими Райкконена. Кроме того, суперлицензия есть у трёх членов молодёжной академии «Феррари» — Мика Шумахера (он уже управлял болидом Ф-1 на тестах), Роберта Шварцмана и Маркуса Армстронга.



Наконец, если замена потребуется на финальные этапы, то «Скудерия» наверняка попробует договориться с «Маклареном» о досрочном переходе Карлоса Сайнса — тут, конечно, многое будет зависеть от текущего положения команды из Уокинга.

«Ред Булл» и «Альфа Таури»

У «быков» два резервных гонщика для обеих команд — опытнейший Себастьен Буэми и молодой Сержио Сетте Камара. Вариант с Буэми надёжнее, а с Камара — перспективнее. Правда, не факт, что «Ред Булл» действительно рассчитывает на бразильца как на будущего боевого пилота — в младших сериях он не слишком впечатлял.



Если замена потребуется «Ред Булл», то «быки» вполне могут перевести наверх Квята или Гасли, а в «Альфу» посадить Буэми. Совсем уж теоретически можно договориться с Нико Хюлькенбергом — если Албон совсем не впечатлит на старте сезона и доктор Марко задумается об альтернативных вариантах с напарником Ферстаппена на 2021-й.

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«Макларен»

Официально объявлено, что «Мерседес» готов одолжить команде из Уокинга своих резервистов. Вариант с родным для «Макларена» Вандорном был бы максимально логичным. Но есть и другие — не исключено, что на парочку гонок в Ф-1 с радостью вернулись бы Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон. Порадовался бы приглашению и сотрудничавший с «Маклареном» в 2019-м Сергей Сироткин.

«Рено»

Молодые гонщики французов не имеют достаточно баллов для суперлицензии. В такой ситуации для Сириля Абитебуля было бы логично обратиться к «бывшим» — то есть Нико Хюлькенбергу или всё тому же Сироткину.

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«Рейсинг Пойнт»

Коллектив с постоянно меняющимся названием тоже при желании может воспользоваться резервистами «Мерседеса». Альтернативный вариант — всё тот же Хюлькенберг, прекрасно знакомый с командой из Сильверстоуна.

«Альфа Ромео»

У команды Фредерика Вассёра есть опытнейший и «денежный» резервист Роберт Кубица. Будет странно, если контракт позволяет обойти поляка и посадить в кокпит кого-то ещё. Этим «ещё» мог бы стать Маркус Эрикссон (помните, как на Гран-при Бельгии он чуть не заменил Кими?). Кроме того, есть трио из молодёжки «Феррари». Наконец, опять напомним про Хюлькенберга — немец общался с командой в 2019-м и прекрасно знаком Вассёру. Но, повторимся, будет странно, если на замену выйдет не Кубица.

«Хаас»

Американцы долгое время работают с Пьетро Фиттипальди, но правда ли они верят в его гоночный потенциал? Логичнее было бы попробовать кого-то из молодой поросли «Феррари» или позвать всё того же Хюлькенберга (мы отправили Нико уже в пять команд, но, согласитесь, логика каждый раз имеется).

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«Уильямс»

Из многочисленных третьих, резервных и прочих пилотов команды суперлицензия положена только Джеку Эйткену. Но команда вполне может обратиться к гонщикам, которые уже выступали за неё ранее. Прежде всего речь идёт про Сергея Сироткина – именно его позвали на возможную замену Расселлу на Гран-при Бразилии — 2019. Думаем, в случае необходимости будет готов тряхнуть стариной и Фелипе Масса, поддерживающий форму в Формуле-Е.



А кого из «сидящих в запасе» гонщиков хотелось бы увидеть вам?