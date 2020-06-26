У какой машины Формулы-1 самая красивая раскраска? Выбираем!

«Уильямс», загадочно расставшийся со странным титульным спонсором ROKiT, наконец-то показал обновлённую ливрею. Теперь мы наконец-то знаем, как на открывающем сезон Гран-при Австрии Формулы-1 будут выглядеть автомобили всех десяти команд. А чья ливрея вам нравится больше всего? Тех команд, которые уже многие сезоны сохраняют одну и ту же цветовую гамму, или тех, кто в межсезонье решился на существенные изменения?



В этом году сильно изменились раскраски сразу трёх болидов — «Хааса» (после ухода Rich Energy), «Уильямса» (про причины мы уже сказали) и «Альфа Таури» (не удивительно при изменении названия). Косметические изменения коснулись и многих других коллективов. Голосовать можно как за, так и против каждой ливреи.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

У какой команды Формулы-1 самая красивая раскраска? Выбираем!