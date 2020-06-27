Болид Ф-1 перевернулся в воздухе после столкновения с соперником. Очень опасный полёт!

Ветеран Формулы-1 Марк Уэббер — спортсмен, которого уж точно можно величать не только гонщиком, но и пилотом. За время своей гоночной карьеры австралиец неоднократно попадал в опасные ситуации, когда его автомобиль поднимался над трассой. Не так давно мы разбирали два полёта Уэббера на «24 часах Ле-Мана», а сегодня исполняется 10 лет со дня опасной аварии на Гран-при Европы в Валенсии. Про неё и вспомним.

Опасные полёты «Мерседеса». Почему немецкие прототипы начали взлетать в воздух в Ле-Мане? Ошибка в расчётах инженеров запросто могла привести не просто к провалу, а к трагедии.

Провал на старте как спусковой крючок

Воскресенье не задалось для Уэббера с самого начала. Марк начинал гонку со второй позиции, но стартовал просто катастрофически: сразу пропустил Хэмилтона и две «Феррари», но этим не ограничился, просто не попав в ритм. К концу первого круга гонщик «Ред Булл» обнаружил себя всего лишь на девятой строчке — ужас для уличной трассы.

Несмотря на быструю технику, Уэббер никак не мог подобрать ключи к обороне Нико Хюлькенберга на «Уильямсе» и решил «перепрыгнуть» соперников за счёт раннего пит-стопа. Однако для этого нужно было оперативно разобраться с трафиком в лице команд-аутсайдеров. После возвращения из боксов Уэббер оказался позади «Лотуса» Хейкки Ковалайнена — и добром это соседство не кончилось.

В конце длинной прямой Уэббер оказался прямо позади болида соперника и неверно рассчитал момент торможения — ну или Ковалайнен вдруг затормозил раньше, чем обычно. Так или иначе, Марк не успел отвернуть в сторону, наскочил на заднее колесо «Лотуса» и отправился в полёт. «Ред Булл» перевернулся в воздухе и брюхом кверху упал обратно на асфальт. Переворот обратно — и скользящий болид врезался в барьер из шин.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Марку сильно повезло. Во-первых, болид упал обратно на трассу, а не улетел в одну из стен — при неудачном угле контакта последствия для австралийца могли быть самыми печальными, а про систему «гало» в 2010-м никто ещё даже не думал. Во-вторых, в месте аварии по счастью не оказалось какого-нибудь пешеходного моста — кто знает, не зацепил ли бы его «Ред Булл» в момент максимально взлёта. Наконец, подфартило Уэбберу и с достаточно протяжённой для уличной трассы зоны вылета. Машина доехала до отбойника на приемлемой скорости, и Марк не получил никаких существенных травм. Так, пара ушибов. Уэббер выиграет буквально следующий Гран-при в Сильверстоуне.

Полёты в Валенсии Себастьян Феттель на Гран-при Европы уверенно прилетел на вершину подиума, Марк Уэббер ограничился зрелищными полётами над трассой, а Камуи Кобаяси реактивно провёл финальные круги гонки.

Кто что говорил

У действующих лиц и представителей их команд, естественно, оказались прямо противоположные точки зрения на причины столкновения. Что же до судей, то они разумно посчитали случившееся обычным гоночным инцидентом.

Марк Уэббер: «Хейкки затормозил за 80 метров»

«Я пилотировал медленные машины, сам гонялся в хвосте пелотона. И когда подъезжает кто-то на быстрой машине, так сокращает дистанцию, то перемещаться на внутреннюю траекторию, отключить лимитатор и продолжать сопротивляться?..

Как долго он оставался бы впереди меня? В конце меня удивило то, как рано он затормозил, он подловил меня с этим. Сначала я подумал, что он пропускает меня, ведь у нас сильно различается гоночный темп, а затем он начал закрывать калитку, совершать небольшие движения, и я начал гадать, куда же он сместится. Он затормозил, и это было, по-моему, за 80 метров до той точки, в которой я тормозил кругом раньше. Точка торможения была совершенно другой по сравнению с предыдущими кругами».

Уэббер: а ведь мог улететь в какой-нибудь мост Марк Уэббер, наглядно продемонстрировавший, что "Ред Булл" действительно окрыляет, после гонки рассказал о своей аварии и признался, что ему повезло отделаться парой синяков.

Хейкки Ковалайнен: «Уэббер не знал, ехать левее или правее»

«Я знал, что борюсь с ним за позицию, поэтому я сражался, причём не слишком агрессивно. Я был посередине трассы и начал тормозить, а он пропустил точку торможения. Думаю, я начал торможение на пять метров раньше, чем обычно, потому что был не на траектории. Я почувствовал, как его машина взгромождается на мою, а затем мой болид ударило о стену. Я видел, как он летит, и думал, что это довольно опасный момент. Поэтому с облегчением увидел, как он сам выбрался из машины.

Я встретил Марка в медицинском центре, где должен был пройти ряд проверок. Он только сказал, что не знал, ехать левее или правее. Ещё он сказал, что был удивлён столь ранним моим торможением. Думаю, если ты приближаешься к зоне безопасности, то должен выбирать, уходить внутрь или на внешний радиус. Я старался вытеснить его наружу и ожидал, что он может затормозить позднее, из-за чего у меня могли возникнуть проблемы с защитой позиции. Что ж, это был досадный эпизод».

Кристиан Хорнер: «Зона торможения Хейкки начиналась за полкилометра до зоны Марка!»

«Не думаю, что зона торможения Марка была где-то рядом, в этом и проблема. Думаю, зона торможения Хейкки начиналась за полкилометра до зоны Марка! Полагаю, именно поэтому дистанция между машинами сократилась так быстро. Хейкки находится в середине дороги, так что Марку не было понятно, как обгонять его: слева или справа. Хейкки делает за рулём медленной машины всё, что может, а авария получилась потому, что у Марка не было времени среагировать».

Марк Гаскойн: «Ковалайнена не должно волновать, кто за спиной»

«Хейкки был прав, защищая свою позицию. Его не должно волновать, кто за спиной. Команда А боролась с командой Б, вот и всё. Шла борьба за позицию, и если бы мы смогли удержать Уэббера позади на протяжении 40 кругов, было бы здорово. Если бы мы испортили его гонку, было бы круто! В конце концов, это Марк врезался в первом повороте, когда он оказался позади Хейкки. Парень впереди ехал прямо и начал тормозить. Так кто же допустил ошибку?

Жиль Вильнёв в Хараме в 1981 году тоже должен был пропустить четыре машины, ехавшие позади него? Или это был один из величайших Гран-при в истории? Должна ли „Форс Индия“ позволять „Макларену“ выходить вперёд просто потому, что он быстрее? Как определить всё чётко? Это автогонки или нет? Хейкки мог провести отличную гонку, он отрывался от других представителей команд-новичков, и с учётом возможных инцидентов мы могли чего-нибудь добиться, но, к сожалению, авария произошла именно у нас».