Брошенный «Брэбем». Как команда-легенда погибла, попав в лапы мошенников

«Чемпионат» продолжает мини-цикл статей о смертях легендарных команд Формулы-1. На очереди — «Брэбем». Эта команда навсегда вписала своё название в историю автоспорта — два командных и четыре личных титула, 35 выигранных Гран-при и 40 поулов. Столь серьёзная статистика не помешала британской конюшне окончательно развалиться в начале 90-х, а в первый раз — спустя всего четыре года после финального чемпионства. Сейчас о «Брэбеме» знают только те, кто всерьёз интересуется историей автоспорта, а для остальных — это просто ещё одно имя из Формулы-1.



Если бы не один гениальный управленец из мира Формулы-1, то команда умерла бы намного раньше. Но второго Берни Экклстоуна в Формуле-1, к сожалению (или к счастью), нет…

Джек идёт своим путём

История команды берёт своё начало в далёком 1961 году, когда была основана компания Motor Racing Developments Ltd. Любопытный факт, а может быть, и байка — переименование MRD в «Брэбем» было вызвано отчасти тем, что на французском эта аббревиатура звучала как «merde», что в переводе означает «дерьмо».



Но дерьмовой эту команду точно было сложно назвать — да, компания начала свой путь в автоспорте на продаже болидов для более младших формул, но уже к середине сезона-1962 дебютировала и в Формуле-1. К 1963 году к команде пришла первая победа — во внезачётной гонке, а в 1964 году и первая победа в гонках чемпионата мира. В 1966 году к команде пришёл и первый титул — его взял совладелец и сооснователь команды Джек Брэбем, став первым и единственным в истории пилотом, выигравшим титул на собственном болиде.

Два «Брэбема» на старте Гран-при Великобритании — 1966 Фото: Don Morley/Getty Images

Следующий год стал не менее успешным: титул на этот раз достался Дэнни Халму (он же Дэнни Хьюм) и команда взяла второй кряду командный чемпионат. Однако в конце 60-х годов Джек решил заканчивать с гонками и попросту продал свою долю в команде деловому партнёру — Рону Торанаку.



Отчасти Джек, выигравший свой третий титул и успешно проведший последние годы карьеры, обрёк команду на смерть — слишком уж дорого обходилось содержание коллектива и Торанак не мог себе этого позволить в одиночку. Уже в тот момент команда, доминировавшая в 60-х, могла попросту умереть — первый год без Джека «Брэбем» закончил всего с семью очками.



Торанак понимал, что ему не потянуть команду, и начал искать покупателя. В современной Формуле-1 поиск инвестора мог закончиться тем, что богатый папа купит команду для сына, жаждущего попасть в Формулу-1, а потом, если подвернётся возможность, найдёт вариант получше, выбросив историю на мороз. Но «Брэбему» повезло: команду купил тогда ещё не особо известный бизнесмен Берни Экклстоун.

Погиб не из-за аварии или пожара, а из-за безалаберности. Элио — последний джентльмен Ф-1 34 года назад в Марселе скончался Элио де Анджелис. Его опасались даже топ-пилоты, включая Сенну.

Берни спас, Берни бросил

Экклстоуну потребовалось время, чтобы реструктуризовать команду, да и ставка на сотрудничество с «Альфа Ромео» не принесла желанного успеха, но в начале 80-х пазл сложился: у «Брэбема» началась вторая молодость, и в 1981 году Нельсон Пике стал чемпионом мира, а спустя два года, сменив «Косуорт» на турбодвижок «БМВ», сделал это ещё раз.



В последующие сезоны Берни с каждым годом всё больше уходил с головой в работу в Ассоциации конструкторов Формулы-1, председателем которой стал в 1978 году, а в конце 1987-го коллектив лишился моториста – «БМВ» ушла из Формулы-1. За год до этого команду покинул Гордон Марри, многолетний конструктор команды и автор множества хитрых технических решений, включая «пылесос», выигравший сто процентов гонок в Формуле-1.

Выиграл первую же гонку, а потом команда его предала. Уникальный болид-«пылесос» Формулы-1 Легендарный «Брэбем» пал жертвой политических интриг. Но помнят его до сих пор.

После неудачного эксперимента сезона-86 с «плоским» болидом 1987-й оказался для команды чуть более успешным: Патрезе и де Чезарис дважды попадали на подиум, однако уже в следующем сезоне «Брэбему» уже было не суждено выйти на старт чемпионата — окончательно потерявший интерес к команде Экклстоун не смог найти моториста и пропустил крайний срок подачи заявки. В апреле 1988 года Экклстоун объявил об уходе команды из гонок, но история «Брэбема» всё-таки продолжилась: Берни продал активы Вальтеру Бруну за $ 5 млн.

В лапах мошенников

Брун командой заниматься не хотел и практически моментально перепродал её Йоахиму Люти. На старт сезона-1989 «Брэбем» всё же вышел. В Монако команда даже праздновала попадание на подиум: Стефано Модена финишировал третьим. Но в середине сезона Люти был арестован и чемпионский коллектив снова оказался обезглавлен.

Стефано Модена — автор финального подиума «Брэбема» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Сразу несколько сторон оспаривали право собственности на команду после ареста Люти, и в итоге контроль над «Брэбемом» достался японскому миллиардеру Коджи Накаучи. Несмотря на вроде бы богатого владельца, денег у команды не прибавилось. Если в 1990 и 1991 годах легендарный коллектив ещё сводил концы с концами, изредка попадая в очки, то дальше всё разрушилось окончательно.

Ситуация с финансами была аховой, так что в дело пошли рента-дрйверы самого низкого уровня – за руль сажали кого угодно, лишь бы платили. Например, именно за «Брэбем» гонялась последняя на данный момент женщина в истории Формулы-1 — Джованна Амати. Трижды не пройдя квалификацию, Амати в итоге так и не заплатила команде и была заменена на будущего чемпиона мира Деймона Хилла (он получил шанс просто потому, что не нашлось гонщиков с бюджетом).

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С каждой гонкой денег становилось всё меньше, основные средства Накаучи черпал из лизинговой компании Landhurst Leasing. Но эта история оказалась непростой: оказывается, Тед Болл и Дэвид Эшуорт, владеющие Landhurst, брали кредиты в банках и отдавали их за откат японцам. Но сколько веревочка не вейся, конец будет – схема вскоре была раскрыта.



К осени 1992 года Landhurst была должна уже $ 148 млн, половина из которых не фигурировала ни в одном из документов компании. В итоге следствие докопалось до сути схемы — были найдены поддельные счета, а Landhurst оказались замешаны ещё в нескольких подобных тёмных делах — в частности, они одалживали деньги «Лотусу» и даже футбольному «Тоттенхэму». Руководство Landhurst обвинили в коррупции и спустя пять лет осудили на реальные тюремные сроки.

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«Брэбем» же лишился последних средств к существованию и перешёл под внешнее управление – команду так и не возродили. В 1993 году активы были проданы на аукционе. Старый завод команды в Чессингтоне купила «Ямаха», а базу команды продать удалось только в 2006 году команде «Карлин».



В сезоне-2010 легендарное имя могло вернуться в Формулу-1, однако и здесь не обошлось без юридических проволочек — оказывается, семья Брэбемов не имела никакого отношения к этой заявке. Эта история сподвигла сына Джека Брэбема действительно задуматься о возвращении легендарной команды, Дэвид даже создал краундфандинговый сбор на участие в гонках. Какие-никакие деньги были собраны, но команда пока на старт так и не вышла ни в Формуле-1 (что было предсказуемо), ни в WEC, в который и собирался Дэвид.

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Однако легенда живёт: компания Brabham Automotive всё того же Брэбема-младшего не так давно представила дорожный суперкар Brabham BT62. Именно с его гоночной версией Дэвид намерен заявиться в новый класс гиперкаров и выступить на «24 часах Ле-Мана». «Брэбем» умер, да здравствует «Брэбем»!