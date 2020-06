«Мерседес» перекрасился в чёрный из-за политики. Шикарная ливрея! Но как же традиции?

Формула-1 не осталась в стороне — да и не могла остаться – от последних событий в мире. Коронавирус уже всем надоел, поэтому никто не обсуждает акции в поддержку врачей. На повестке дня движение Black Lives Matter, чьим амбассадором в Формуле-1 предсказуемо стал шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Сегодня команда Льюиса объявила о разработке новой гоночной ливреи на сезон-2020: традиционную серебряную раскраску заменит чёрная — с понятным объяснением. Сменой ливреи «Мерседес» хочет привлечь повышенное внимание к проблемам, о которых говорит движение BLM – то есть дискриминации по расовому признаку.

Как выглядит ливрея

Можно абсолютно по-разному относиться к решению «Мерседеса» и к BLM-кампании, но я пока не встретил ни одного человека, которому бы не понравилась новая ливрея: она действительно стильная, свежая. Серый цвет уже приелся, и нынешнее радикальное обновление явно пришлось ко двору.

Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Кстати, если кто-то не заметил на W11 символов радуги — их элегантно расположили на зеркалах заднего вида. А на «гало» нанесли надпись End racism. Повторимся, к политическим взглядам «Мерседеса» можно относиться как угодно, но дизайнеры за свою работу точно заслуживают пятёрки.

Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

И ещё один момент. На обновлённой ливрее пока нет логотипов бывшего титульного спонсора «Уильямса» — компании ROKiT. По слухам, новый партнёр должен был появиться ещё до Гран-при Австрии. Посмотрим, можно ли говорить о затруднениях в переговорах либо ROKiT и команда просто решили не смешивать два пиар-повода.

Что сказал Хэмилтон

Льюис, как главный идеолог вовлечения всей Формулы-1 в политику, естественно, остался доволен и недавним решением Формулы-1 организовать новую антидискриминационную инициативу We Race As One, и свежим поступком собственной команды.



«Невероятно важно сейчас воспользоваться моментом, чтобы стать лучше и воплотить реальные значимые изменения в вопросах обеспечения равенства и инклюзивности. И тут не важно, идёт речь об отдельно взятом человеке, бренде или компании.



Я лично сталкивался с расизмом в своей жизни и видел, как моя семья и друзья испытывают на себе его последствия. Поэтому говорю от всего сердца, когда призываю к переменам. Общаясь с Тото Вольфом, я выразил надежду, что мы сможем добиться большего как команда. Это так важно, чтобы мы были едины. И я хотел бы сказать огромное спасибо Тото и правлению «Мерседеса» за то, что они нашли время выслушать, поговорить и действительно понять мой опыт и страсть в этих вопросах. Команда готова меняться и совершенствоваться. Мы хотим создать наследие, которое выходит за рамки спорта, и, если сможем успешно стартовать в нашем собственном бизнесе, это пошлёт огромный импульс другим», — заявил гонщик.

После подобного поступка «Мерседеса» ещё труднее представить, чтобы Хэмилтон не заключил с «серебряными стрелами» (или так теперь нельзя писать?) новый контракт.

Что дальше планирует «Мерседес»

В официальном пресс-релизе команда сама сетует, что из числа её сотрудников лишь 12% — женщины, а доля этнических меньшинств и того ниже: 3%. «Мерседес» пообещал, что новая ливрея лишь начало: команда намерена разработать и представить полноценную программу, которая предоставит больше шансов меньшинствам.



Если же говорить о неких внешних, «имиджевых» поступках, то команда не ограничится перекраской гоночных машин. Комбинезоны пилотов тоже станут чёрными, изменится и дизайн их гоночных шлемов.

Какие остаются вопросы

«Мерседес» сделал сильный пиар-ход, но что будет дальше? Пока команда объявила, что чёрная ливрея будет использоваться на протяжении всего сезона-2020. Неясно, вернётся ли коллектив в 2021-м к традиционным серебряным стрелам. С одной стороны, было бы странно после финального Гран-при Абу-Даби словно сделать вид, что проблема расовой дискриминации успешно решена, и посему избавиться от новой расцветки. С другой — чёрная ливрея противоречит традициям «Мерседеса» и тому самому прозвищу «серебряные стрелы». Или проблема элегантно решится с уходом заводского коллектива из Ф-1?

Есть и прикладные вопросы насчёт инициативы немцев по предоставлению бОльших возможностей женщинам и представителям этнических меньшинств. В конце концов, в команде 97% представителей европеоидной расы просто потому, что это отражает этнические пропорции в Англии. Если же есть какая-то дискриминация, то она существует не на уровне приёма на работу в команду Ф-1, а в тот момент, когда молодым афроамериканцам/азиатам/женщинам не рекомендуют или просто дают учиться на инженера.



Если же мы затронем тему гонщиков, то Льюис — единственный темнокожий пилот не в силу дискриминации, а просто потому, что в странах, где много афроамериканцев, не слишком любят Формулу-1. Разве много в Ф-1 в последнее время было граждан США? И так ли уж хорошо развит автоспорт в Африке? Не зря в своё время журналист Денис Дженкинсон сказал: «Возможно, где-то в Сибири живёт величайший гонщик всех времён. За исключением одного крошечного недостатка: он никогда не видел гоночного автомобиля и, скорее всего, никогда его не увидит».

Формула-1 будет прям классной. Но через три года. Если доживёт Под вопросом оказалось будущее сразу двух команд, но американцы должны спасти Ф-1 от потери участников и унылости.

В общем, и Формула-1, и «Мерседес» продвигают проекты в духе времени, но есть ощущение, что в случае с автоспортом проблема находится не на уровне Ф-1, а гораздо ниже. И помогут ли её решить свежие инициативы, ещё только предстоит узнать.



А чёрная ливрея «Мерседеса», повторимся, классная.