Юная гонщица-модель дерзко нарушила ПДД. Алина едва не осталась без гонок

Мини-скандал в российском автоспорте: Российская автомобильная федерация погрозила пальцем молодой гонщице Алине Шеленговской, которая совмещает выступления в картинге с тестами «формул» и другой «взрослой» техники. В соцсетях оказались видео с небезопасным вождением Алины, и в РАФ решили: нужно реагировать.

«За нарушения, предусмотренные ст.1.8.2 СК РАФ, выразившиеся в открытой пропаганде небезопасного вождения автомобиля на дорогах общего пользования с грубыми нарушениями Правил дорожного движения, применить к спортсмену Шеленговской Алине Яновне в качестве наказания, предусмотренного ст.3.2.7 СК РАФ, временную дисквалификацию сроком с 01.08.2020 до 31.07.2021. Отложить применение данного наказания до первого нарушения регламентации РАФ со стороны Шеленговской А.Я. в течение срока действия временной дисквалификации», — гласит решение.

В общем, молодая дерзкая девушка отделалась испугом и может дальше выступать в гонках. Если, конечно, в ближайший год не «порадует» федерацию новым дерзким нарушением ПДД.

Почему мы пишем про Шеленговскую? Ну, в российском автоспорте не так много девушек, а Алина всё-таки успела обратить на себя внимание не только эффектными соцсетями, но и достойными результатами.

Пока главный успех Алины — третье место в Кубке РАФ серии Rotax Max сезона-2019. В 2020 году соревнования из-за пандемии пока на паузе — вот, видимо, и сорвалась гонщица на дорогах общего пользования.

Попала Шеленговская в гонки благодаря своему папе. «Этим видом спорта папа занимается около 40 лет, он является чемпионом СССР и в 2008 году решил создать свою гоночную команду RED Racing. В 3,5 года папа построил мне собственный карт, и где-то до 6 лет я усердно наматывала километры на российских гоночных треках. Но в какой-то момент мы с мамой стали очень много путешествовать, так что времени на гонки не оставалось, да я и отвыкла, а дальше мне это вовсе надоело. Но тем не менее я очень много проводила времени на картодромах по всему миру», — рассказывала гонщица в своём «инстаграме».

За время паузы в выступлениях Шеленговская работала в модельном бизнесе. В последние годы Алина до какого-то момента пыталась сочетать два своих увлечения, но в итоге сосредоточилась на спорте.

«В мае 2017 года, после огромного перерыва, я решила просто прокатиться на Rotax Max Junior, и тут я поняла, что я не могу без этого жить! Уже в июле я проехала первую гонку, а летом 2018 года меня пригласили в AG Team, где я езжу и по сей день. Благодаря моему руководителю команды я освоила кузовные гонки, формулу, да и просто научилась ездить на обычных машинах. Дальше — больше!» — добавила Шеленговская.

Что ж, решение РАФ позволяет гонщице не ставить карьеру на паузу…