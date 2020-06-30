Как «КАМАЗ-мастеру» пришлось перестроиться после карантина: маски, «Зум», пауза с тестами

Работа на карантине

Оказывается, карантин в Набережных Челнах не сильно отличался от московского. Рассказывает пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев: «Тоже ввели электронную систему пропусков. Как только был объявлен карантин, команда закрылась, и мы сидели по домам. Просидели полтора месяца или даже чуть больше».



Как и любые профессиональные спортсмены, камазовцы старались в меру возможностей поддерживать физическую форму. Команда для этого организовала регулярные видеотренировки с тренером, все стремительно освоили «Зум». Пригодилась программа и для дистанционных занятий с преподавателями иностранных языков.

Естественно, программу использовали не только для фитнес-занятий и зубрёжки английского, но и для рабочих обсуждений. «Мы пытались работать на удалёнке, проводить совещания по модернизации машины, будущим испытаниям. Всё равно рано или поздно всемирный карантин закончится и гонки вернутся — кто будет готов лучше после всех запретов, тот окажется впереди. Конечно, поначалу всё это было непривычно, но потом адаптировались.



Конструкторы хоть и сидели по домам, но забрали с собой компьютеры и работали так же, как и на работе. Сейчас, когда мы уже начали работать, то воплощаем в жизнь принятые на удалёнке решения. Если бы тех совещаний не было, то только сейчас мы бы начали всё обсуждать, а наши инженеры и конструкторы — всё проектировать и чертить. А мы выходим на работу и сразу начинаем воплощать идеи», – объяснил Мардеев.

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Возвращение на базу

Карантин на базе «КАМАЗ-мастера» завершён, но, разумеется, в каждодневной работе команды произошли изменения — и речь идёт не только о том, что часть сотрудников остаётся на удалёнке.



«Введены специальные меры, чтобы избегать скопления людей. Если раньше все должны были приходить в восемь утра и уходить в одно время, то теперь это растянулось: 7, 7:30, 8, 8:30… Разделили потоки. Соответственно, и уход с работы у всех в разное время. Это разделение коснулось и обеда: в нашей столовой одновременно могут находиться только 24 человека, чтобы соблюдать все нормы соцдистанцирования. То есть для сотрудников обед также длится час, но теперь наступает в разное время.



Мы стараемся распределять работу, даже временно вели две рабочие смены. Наши автомобили практически готовы, сейчас с ними работают один-два механика, которые стараются сильно близко друг к другу не подходить. Если слесарь работает, то выполняет свою задачу, потом убирает инструменты и оставляет чистое рабочее место. Столпотворений никаких нет», — рассказал Мардеев.

Видео доступно на «Чемпионате».

В соответствии с рекомендациями врачей на базе введёт масочный режим: в масках надо находиться и на рабочих местах. Везде где только можно расставлены санитайзеры. Все совещания проводятся дистанционно – в селекторном режиме.



«Если планируется совещание на много человек, то проводим его в онлайн-режиме. Если нужны 2-3 человека, только тогда собираемся, но все равно сидим в разных углах. Так что стараемся соблюдать все меры, ведь ситуация с коронавирусом все еще серьезная. Делаем всё, чтобы не принести заразу к себе на работу и не было причин закрываться и опять сидеть дома», — поясняет гонщик.



Полностью эпидемия команду не миновала: свежие тестирования показали, что переболело где-то шесть-семь человек. При этом большинство из них вообще этого не заметило — лишь у одного сотрудника пару дней подержалась небольшая температура и был насморк.

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Корректировка планов

Мировая пандемия всё-таки сумела негативно повлиять на планы «КАМАЗ-мастера». «У нас были некоторые наработки сразу после «Дакара», представления, что мы хотим сделать, — говорит Айрат. – Оставалось решить, что сделаем сейчас, а что — перенесём на год. Объёмы большие, а по финансам из-за пандемии сейчас непросто: наши партнёры тоже в непростом положении. Так что нужно чётко решить, что делаем, а какие мелочи отложим до момента, когда ситуация стабилизируется».



Влияет и отмена выездов на тесты и гонок — «Шёлкового пути» и этапов чемпионата России. Нет боевых испытаний — нет уверенности в ряде новинок, без которой отправлять новые узлы на «Дакар» слишком рискованно.



«И нам, и конкурентам предстоит решать, какой объём новинок внедрять и насколько сильно рисковать. Естественно, мы не будем внедрять серьёзные доработки, на тестирование которых требуется много времени. В любом случае мы планируем выехать на тесты: рассматриваем несколько точек в России. Но всё зависит от общей ситуации с пандемией. Все решения о возможных тестах будут приниматься совместно с местными властями», – констатирует Мардеев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Капотник и «корона»

Вынужденной жертвой эпидемии стал капотный грузовик. «КАМАЗ-мастер» планировал в 2020 году построить обновлённую версию капотника, но пандемия заставила пересмотреть приоритеты.



«Конструкторы занимаются этим проектом, — рассказывает Айрат. – Мы очень хотели построить обновлённый капотник и выехать на нём на тесты: есть очень много интересных идей, как его изменить. Но ситуация с пандемией не даёт нам разорваться на несколько проектов. Пока капотник на втором плане: все силы брошены на подготовку основных бескапотных машин к «Дакару». Мы понимаем: если не дай бог начнётся вторая волна, опять всё закроют и потом откроют только перед отправкой грузовиков на «Дакар», то мы должны сделать всё возможное, чтобы машины были максимально готовы. Чтобы мы вышли из карантина, сели и поехали».