«Возвращение Чагина? Конечно, были разговоры!» Камазовец Мардеев — о «Дакаре» и карантине

Продолжаем рассказывать, как дела у легендарной российской команды «КАМАЗ-мастер». Накануне вы могли узнать, как камазовцы перестроили собственную работу в условиях пандемии и отмены гонок, а сегодня мы расспросили о последних новостях гонщика камазовцев Айрата Мардеева.

«Кто-то пытался побегать в лесу — вылавливали!»

— Айрат, насколько серьёзными были карантинные ограничения в Набережных Челнах?

— Судя по тому, что показывали по телевизору, всё было так же, как в Москве. Тоже ввели электронную систему пропусков, закрылись все заведения и торговые центры, работали только продуктовые магазины. Наша семья в основном заказывала доставку на дом, чтобы стараться ни с кем не контактировать. Просидели полтора месяца или даже чуть больше.



— Спортом, как и в Москве, запрещали заниматься?

— Да. Всё то же самое. Кто-то пытался побегать в лесу — вылавливали! Было даже видео, как полиция гонялась за бегуном на набережной! Так что люди пытались на балконах гулять.

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— Насколько легко было найти себе какое-то занятие во время карантина, пережить паузу психологически?

— Первая неделя прошла вообще без проблем — по сути получили шанс отдохнуть, отдышаться. Потом уже было непривычно и тяжело: никуда нельзя поехать, только сейчас всё потихоньку открывается. Это самое долгое время, что я сижу в родном городе и никуда не езжу. Обычно много командировок, пиар-активностей, тестов… Непривычно долго быть дома!



Мне повезло чуть больше: наша семья живёт в частном доме, так что можно было выходить на улицу. Я нашёл для себя занятия: участком занимались, по дому были дела — прежде на это не хватало времени. Так что в карантине тоже нашёл свои плюсы.



Были и разные элементарные занятия — например, пересмотрели кучу сериалов, которые давно хотели посмотреть. Времени много, спать неохота — вот по вечерам глушили сериалы. Что понравилось? Например, шведский сериал «Мост». Есть несколько вариантов — американская, российский, но мы смотрели тот, с которого всё началось.



— Вы принимали участие в киберспортивном чемпионате Forza Motorsport — как ощущения?

— Было действительно интересно. Для всех ребят, кроме меня, это был первый опыт, а я уже ездил в кибергонках, правда, в более серьёзных симуляторах. У Forza всё более аркадное, так что сложно бороться с опытными сим-рейсерами. «Физика» работает совершенно по-другому, иное поведение машины — нужно к этому привыкать. А так — прикольно. Да, нагрузок на симуляторе нет, но внутреннее напряжение почти такое же, как в настоящем спорте: когда я вылезал из симулятора, то был весь мокрый!



Когда ВТБ предложил нам поучаствовать, я сразу сказал, что готов. Организаторы помогли нам с настройками, но сразу предупреждали, что ребята с геймпадами поедут очень быстро и с ними будет сложно бороться. Мы все ехали с рулями — лично я даже толком не представляю, как держать геймпад! Руль и настоящие педали нам гораздо ближе. Что ж, каждый нашёл себе достойных конкурентов, которые ехали примерно на нашем уровне. Например, я оба заезда ехал рядом с Виктором Шайтаром из «СМП Рейсинг» — классно с ним поборолись! Я с Виктором лично не знаком, а, например, Эдик Николаев ездил с ним в картинге. Теперь вот поборолись в виртуальном мире на трассе в Германии. Мы вели чистую борьбу, без серьёзных контактов — было интересно.



— Насколько для участников ралли-марафонов полезно гоняться в симуляторах?

— Наверное, «кольцевику» полезнее, но и для нас это хорошая тренировка, можно что-то для себя извлечь. В кольце нужны более плавные движения рулём — мы управляем резче. Такой опыт может пригодиться в каких-то ситуациях. Плюс повторюсь, что лишний раз тренируешь концентрацию.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Сейчас у всех очень непростая финансовая ситуация»

— Как организаторы «Дакара» готовятся к «посткарантинному» изданию гонки?

— Нам пока особо ничего не говорят, хотя недавно провели онлайн-презентацию «Дакара»-2021. Мы думали, что будут две страны, захватят Эмираты, но гонка опять пройдёт только в Саудовской Аравии.



Считаю, что организаторы запланировали на 2021 год более правильную логистику: старт и финиш в одном городе. На «Дакаре-2020» нам пришлось на следующий день после финиша гнать все машины тысячу с чем-то километров в порт. Это было не слишком комфортно — наверняка многие ругались. Всё-таки позади были две недели гонки, хотелось элементарно порадоваться за финиш и результат, а тут мы финишировали, все обнялись и пошли спать, потому что вставать надо было в пять утра. На сей раз всё должно быть нормально.



Посмотрим, что захватят в рамках маршрута. Территория достаточно большая, есть где поездить. А что касается пандемии… Пока они сделали онлайн-презентацию – вместо традиционной в Париже. Думаю, что дальше будут принимать меры. Сейчас в целом остаются вопросы, состоится «Дакар» или нет. Пока никто этого не знает. Да, организаторы готовятся и планируют, мы тоже готовимся и очень хотим, чтобы он состоялся, но как всё будет на самом деле и наберут ли участников? Мы понимаем, что сейчас у всех очень непростая финансовая ситуация.

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— А новая категория для исторической техники не моложе 2000 года привлечёт участников?

— Мы слышали про неё, интересная идея. Организаторы молодцы, что такое придумали: у многих есть старая техника. Кто-то и сейчас приезжает на такой: взрослые дядьки едут не на результат, а просто получить удовольствие. Правильно, что для них сделали отдельный зачёт: это дополнительный стимул, они смогут заехать на подиум и показать, что и на такой технике можно доезжать до финиша. Это должно прибавить участников.



— А вы не думаете заявить какой-нибудь старый «КАМАЗ»?

— Не знаю, посмотрим! У нас под навесом стоят музейные машины, включая грузовик-победитель 1996 года. Техника есть, подумаем.



— Не сказали Владимиру Чагину, что пора возвращаться, раз такое дело?

— Конечно, были такие разговоры: что не только машина должна быть заслуженной, но и состав экипажа. Просто машины для аутентичности будет недостаточно! Пока мы просто пошутили, но посмотрим, как будет развиваться этот зачёт.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Мне было легче переносить болезнь за рулём»

— Что думаете о разговорах, что коронавирус на самом деле обитал уже на бивуаке «Дакара»-2020?

— Что-то могло быть. Я сам очень сильно простудился во время «Дакара» — никогда так не болел! Симптомы были очень похожие: знобило, в пот бросало, кашель… Очень плохое было состояние, тяжело перенёс болезнь. Болели и ребята, которые ездили со мной в медиакаре. Однако первый тест на антитела не подтвердил, что я болел коронавирусом, так что это мог быть обычный грипп. Однако врачи говорят, что тесты могут быть не совсем точны.



— Вы, несмотря на болезнь, никому не отдавали руль камазовского медиакара?

— Да. А куда деваться? (Смеётся). Конечно, ребята мне предлагали поменяться, но я понимал, что они практически всю ночь сидели и монтировали видеоролики, а я пораньше уходил спать. Так что я пытался ехать сам. Только один раз Эрик Хайруллин меня подменил — как раз на этом «тысячном» перегоне уже после гонки.



На самом деле мне было легче переносить болезнь за рулём: ты отвлекаешься, есть какое-то занятие. Это лучше, чем сидеть и думать о болезни: поехал и забыл, клин клином вышибают!

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«Команда умеет из обычного трюка сделать просто вау!»

— А сейчас, в условиях сохраняющихся ограничений, в каких ситуациях вы и другие гонщики «КАМАЗ-мастера» получают шанс сесть за руль?

— Мы пока выезжаем на тренировки, участвуем в съёмках сериала про команду. Съёмочная группа как раз сейчас в Набережных челнах, мы их консультируем, выполняем трюки на нескольких наших полигонах.

— Сами предлагаете какие-то варианты?

— Да, конечно. Было много собраний с актёрами, нам задавали очень много вопросов, включая банальные — например, как одеваются боевые экипажи, куда кладут шлем в кабине, как пристёгиваются, как держатся за руль… Им самим хотелось бы, чтобы всё выглядело естественно, а не по-киношному. Они отсматривали наши прыжки, видео с разных мероприятий. Мы им объясняли, что вот так можем прыгнуть, а вот так — не совсем, либо будет выглядеть слишком ненатурально.



Потом интересно смотреть, как это выглядит на картинке. Нам кажется — прыгнули и прыгнули, обычный прыжок. А с их камер совсем по-другому — кажется, что очень высоко летишь! Команда умеет из обычного трюка сделать просто вау!

Для НТВ снимают сериал о легендарном «КАМАЗ-мастере». Фото и репортаж со съёмок на базе В экипаже «КАМАЗ-мастера» впервые появится девушка, а Царь «Дакара» Чагин стал прототипом одного из героев.

— Как в целом ощущения от съёмок?

— Это действительно необычно. Мы ведь всегда видели уже готовый продукт, а здесь принимаем участие в его изготовлении. Первый раз они приезжали к нам после «Дакара», тогда месячный блок был посвящён только съёмкам внутри нашего производственного корпуса — как они называют, «офисные съёмки». А сейчас уже идёт съёмка с техникой. Интересно следить за работой актёров, я начал по-другому относиться к этой профессии. Это очень тяжёлая работа, когда за день ты снимаешь всего 5-10 минут сериала. Причём это могут быть отрывки из разных серий: в один день могут снять кусочек первой серии, а потом восьмой. Получается, актёр должен поменяться: сначала он молодой парнишка, только что пришедший в команду, а потом уже имеет какой-то опыт. Непростая работа!



Сейчас идёт второй блок съёмок, дальше планируется выездной блок в Астрахани. Планировался Казахстан, но это было ещё до пандемии, так что посмотрим — ждём официальных разрешений на третий блок.