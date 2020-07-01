Феттель уйдёт из «Феррари» со скандалом. 7 смелых прогнозов на сезон Формулы-1

Этот текст должен был выйти в марте, но по понятным причинам так и завис на рабочем столе редактора на долгие три с половиной месяца. С тех пор изменилось очень многое, но надо отметить, что пять прогнозов пережили коронавирусную паузу и всё ещё в строю. И как же хорошо, что наконец-то есть повод о чём-то спорить и давать максимально смелые прогнозы!

«Феррари» поругается с Феттелем

Дмитрий Захарченко: Предстоящий сезон станет для Феттеля последним в Маранелло — и даже неизвестно, сколько у немца в запасе гонок. Дело даже не в неподтверждённом календаре, а в том, что Маттиа Бинотто морально готов высадить четырёхкратного чемпиона мира посреди сезона, если обстановка в «Феррари» будет далека от конструктивной. А к тому есть все шансы.



Феттелю уже нечего терять, и он не считает себя в чём-либо обязанным Леклеру — даже (тем более) если тот будет претендовать на чемпионский титул. Себ будет бороться за себя и свою репутацию — и в этом сражении готов идти до конца. Даже если открытых конфликтов у него не будет, в какой-то момент его тактика окажется неудачной, либо новинка достанется Леклеру — и Феттель вспыхнет. По-хорошему немец из «Феррари» не уйдёт.

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«Феррари» не выиграет ни одной гонки в сезоне-2020

Александр Кожевников: Как бы неприятно это ни звучало для фанатов «Скудерии», но такой расклад в сезоне-2020 более чем возможен. На это указывает сразу несколько факторов — если принять как факт то, что «Феррари» не скрывала своей истинной силы на тестах, то команда находится на условной третьей позиции после «Мерседеса» и «Ред Булл». Таким образом, для побед итальянцам необходимо обогнать как минимум троих (если в 2020-м не прибавит Албон) или четверых (если Албон всё-таки прибавит). Согласитесь, подобный расклад — не самый приятный. А на пятки «Феррари» наступает ещё и «Рейсинг Пойнт».



Кстати, последний сезон «Феррари» без побед был не так и давно — в 2016 году. И тогда команда тоже фактически была третьей по силе.

Бинотто перестанет быть боссом

Евгений Кустов: Неудачи в сезоне-2019 сильно ударили по акциям Маттиа Бинотто, и похоже, что и в 2020-м глава «Феррари» не сумеет доказать, что не зря его выдвинули на главный пост в команде вместо Маурицио Арривабене. Провальный чемпионат может спровоцировать очередные кадровые перестановки в «Феррари», жертвой которых должен стать именно Бинотто.



Не исключаем, что всё будет сделано полюбовно: Маттиа признает, что босс из него так себе, и вновь сосредоточится на роли технического директора и ответственного за моторы. Тем более что с двигателями сейчас проблемы – и легальные, и в плане мощности.

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«Рено» будет проигрывать «Альфа Таури» и угрожать уходом

Кирилл Козлов: Из стана «Рено» с каждым годом всё менее сдержанно выражается недовольство ситуацией в серии. Это неудивительно – команда с чемпионскими амбициями который год прозябает в середине пелетона. В новом году масла в огонь подлили ребята из «Рейсинг Пойнт», сняв покрывало с RP20, в которой болельщики и эксперты увидели до боли знакомые очертания прошлогодней чемпионской машины «Мерседеса» – W10. Французы ожидаемо стали первыми, кто заявил о намерениях подать протест на действия «Рейсинг Пойнт».

Мотивы «Рено» понятны: достаточно пары-тройки неудачных выступлений, чтобы обнаружить себя к середине сезона позади близких по скорости «Альфа Таури». Но если в прошлом году это могло быть шестое место, то с двумя дополнительными «Мерседесами» в розовом исполнении придётся довольствоваться ещё более низкой ступенью, что для команды из Энстоуна неминуемо поднимет вопрос о целесообразности дальнейшего участия в чемпионате.



При худшем сценарии со стороны «Рено» последует отказ от участия в Ф-1 после 2020 года. Ведь если так прикинуть, то существует риск в какой-то момент и вовсе оккупировать последний ряд стартовой решётки, если каждый соперник купит себе по прошлогодним «Мерседесу», «Феррари» или «Ред Булл». «Где же здесь соревнование конструкторов?» – спросите вы. «Вот и мы не знаем», – ответят в «Рено».

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«Рейсинг Пойнт» выиграет хотя бы одну гонку в сезоне

Александр Кожевников: Пусть вероятность такого расклада и крайне мала, но «Мерседес» же выигрывал гонки в прошлом году! Да, может быть, «Розовые» и не являются главной или второй силой в пелотоне, но тёмными лошадками предстоящего сезона их точно назвать можно. И если Стролл вряд ли сможет претендовать на места выше четвёртого, не исправив своих проблем на одном круге, то у Серхио Переса точно есть все шансы показать, на что он способен. Ну а его навыки пилотирования болидов из группы преследователей он доказывал и в «Заубере», и в «Форс Индия». А те, по ощущениям, были послабее нынешней копии «Серебряных стрел» образца 2019 года.

«Уильямс» наберёт очки как минимум в трети гонок

Александр Кожевников: «Уильямсу» удалось действительно впечатлить на зимних тестах. Мало тогоч то они сумели вывести машину на трассу уже в первый день и проехать за шесть тестовых дней достойный километраж, так ещё и их темп был не столь плох — они стабильно находились неподалёку от команд средней группы. Немного доработать болид после первых гонок, грамотно сориентироваться на проблемы соперников — и вот Расселл уже может стабильно приезжать в первой десятке, стоит кому-то из конкурентов оплошать. В Латифи, по правде говоря, пока не верится, но сезон для «Уильямса» точно обещает быть успешным. Если, конечно, можно так сказать о команде с многолетней историей побед.

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«Хаас» уйдёт из Формулы-1

Евгений Кустов: Звёздный глава американской команды Гюнтер Штайнер пригрозил, что в случае слабых результатов «Хааса» на старте сезона-2020 Джин Хаас может отказаться от подписания нового Договора согласия и закрыть проект. Что ж, для команды и организаторов Ф-1 плохие новости: показатели «Хааса» на зимних тестах не слишком впечатляют. В прошлые годы американцы поражали соперников быстрыми кругами, но на сей раз такого и близко не было.



Да, после злоключений сезона-2019 пилоты и инженеры куда больше думали о работе шин в гоночном режиме, но только Шпильберг способен развеять сомнения в скорости американцев. Если же не развеет, то пелотон Формулы-1 запросто может ужаться до 18 машин. Вот такая угроза.