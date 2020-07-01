Феттель уйдёт из «Феррари» со скандалом. 7 смелых прогнозов на сезон Формулы-1

Этот текст должен был выйти в марте, но по понятным причинам так и завис на рабочем столе редактора на долгие три с половиной месяца. С тех пор изменилось очень многое, но надо отметить, что пять прогнозов пережили коронавирусную паузу и всё ещё в строю. И как же хорошо, что наконец-то есть повод о чём-то спорить и давать максимально смелые прогнозы!
«Феррари» поругается с Феттелем
Дмитрий Захарченко: Предстоящий сезон станет для Феттеля последним в Маранелло — и даже неизвестно, сколько у немца в запасе гонок. Дело даже не в неподтверждённом календаре, а в том, что Маттиа Бинотто морально готов высадить четырёхкратного чемпиона мира посреди сезона, если обстановка в «Феррари» будет далека от конструктивной. А к тому есть все шансы.
Феттелю уже нечего терять, и он не считает себя в чём-либо обязанным Леклеру — даже (тем более) если тот будет претендовать на чемпионский титул. Себ будет бороться за себя и свою репутацию — и в этом сражении готов идти до конца. Даже если открытых конфликтов у него не будет, в какой-то момент его тактика окажется неудачной, либо новинка достанется Леклеру — и Феттель вспыхнет. По-хорошему немец из «Феррари» не уйдёт.
«Феррари» не выиграет ни одной гонки в сезоне-2020
Александр Кожевников: Как бы неприятно это ни звучало для фанатов «Скудерии», но такой расклад в сезоне-2020 более чем возможен. На это указывает сразу несколько факторов — если принять как факт то, что «Феррари» не скрывала своей истинной силы на тестах, то команда находится на условной третьей позиции после «Мерседеса» и «Ред Булл». Таким образом, для побед итальянцам необходимо обогнать как минимум троих (если в 2020-м не прибавит Албон) или четверых (если Албон всё-таки прибавит). Согласитесь, подобный расклад — не самый приятный. А на пятки «Феррари» наступает ещё и «Рейсинг Пойнт».
Кстати, последний сезон «Феррари» без побед был не так и давно — в 2016 году. И тогда команда тоже фактически была третьей по силе.
Бинотто перестанет быть боссом
Евгений Кустов: Неудачи в сезоне-2019 сильно ударили по акциям Маттиа Бинотто, и похоже, что и в 2020-м глава «Феррари» не сумеет доказать, что не зря его выдвинули на главный пост в команде вместо Маурицио Арривабене. Провальный чемпионат может спровоцировать очередные кадровые перестановки в «Феррари», жертвой которых должен стать именно Бинотто.
Не исключаем, что всё будет сделано полюбовно: Маттиа признает, что босс из него так себе, и вновь сосредоточится на роли технического директора и ответственного за моторы. Тем более что с двигателями сейчас проблемы – и легальные, и в плане мощности.
«Рено» будет проигрывать «Альфа Таури» и угрожать уходом
Кирилл Козлов: Из стана «Рено» с каждым годом всё менее сдержанно выражается недовольство ситуацией в серии. Это неудивительно – команда с чемпионскими амбициями который год прозябает в середине пелетона. В новом году масла в огонь подлили ребята из «Рейсинг Пойнт», сняв покрывало с RP20, в которой болельщики и эксперты увидели до боли знакомые очертания прошлогодней чемпионской машины «Мерседеса» – W10. Французы ожидаемо стали первыми, кто заявил о намерениях подать протест на действия «Рейсинг Пойнт».
Мотивы «Рено» понятны: достаточно пары-тройки неудачных выступлений, чтобы обнаружить себя к середине сезона позади близких по скорости «Альфа Таури». Но если в прошлом году это могло быть шестое место, то с двумя дополнительными «Мерседесами» в розовом исполнении придётся довольствоваться ещё более низкой ступенью, что для команды из Энстоуна неминуемо поднимет вопрос о целесообразности дальнейшего участия в чемпионате.
При худшем сценарии со стороны «Рено» последует отказ от участия в Ф-1 после 2020 года. Ведь если так прикинуть, то существует риск в какой-то момент и вовсе оккупировать последний ряд стартовой решётки, если каждый соперник купит себе по прошлогодним «Мерседесу», «Феррари» или «Ред Булл». «Где же здесь соревнование конструкторов?» – спросите вы. «Вот и мы не знаем», – ответят в «Рено».
«Рейсинг Пойнт» выиграет хотя бы одну гонку в сезоне
Александр Кожевников: Пусть вероятность такого расклада и крайне мала, но «Мерседес» же выигрывал гонки в прошлом году! Да, может быть, «Розовые» и не являются главной или второй силой в пелотоне, но тёмными лошадками предстоящего сезона их точно назвать можно. И если Стролл вряд ли сможет претендовать на места выше четвёртого, не исправив своих проблем на одном круге, то у Серхио Переса точно есть все шансы показать, на что он способен. Ну а его навыки пилотирования болидов из группы преследователей он доказывал и в «Заубере», и в «Форс Индия». А те, по ощущениям, были послабее нынешней копии «Серебряных стрел» образца 2019 года.
«Уильямс» наберёт очки как минимум в трети гонок
Александр Кожевников: «Уильямсу» удалось действительно впечатлить на зимних тестах. Мало тогоч то они сумели вывести машину на трассу уже в первый день и проехать за шесть тестовых дней достойный километраж, так ещё и их темп был не столь плох — они стабильно находились неподалёку от команд средней группы. Немного доработать болид после первых гонок, грамотно сориентироваться на проблемы соперников — и вот Расселл уже может стабильно приезжать в первой десятке, стоит кому-то из конкурентов оплошать. В Латифи, по правде говоря, пока не верится, но сезон для «Уильямса» точно обещает быть успешным. Если, конечно, можно так сказать о команде с многолетней историей побед.
«Хаас» уйдёт из Формулы-1
Евгений Кустов: Звёздный глава американской команды Гюнтер Штайнер пригрозил, что в случае слабых результатов «Хааса» на старте сезона-2020 Джин Хаас может отказаться от подписания нового Договора согласия и закрыть проект. Что ж, для команды и организаторов Ф-1 плохие новости: показатели «Хааса» на зимних тестах не слишком впечатляют. В прошлые годы американцы поражали соперников быстрыми кругами, но на сей раз такого и близко не было.
Да, после злоключений сезона-2019 пилоты и инженеры куда больше думали о работе шин в гоночном режиме, но только Шпильберг способен развеять сомнения в скорости американцев. Если же не развеет, то пелотон Формулы-1 запросто может ужаться до 18 машин. Вот такая угроза.
- 1 июля 2020
-
12:04
-
10:46
-
09:57
-
08:53
-
00:27
- 30 июня 2020
-
23:58
-
22:58
-
21:48
-
20:39
-
19:58
-
18:52
-
18:37
-
18:34
-
17:53
-
17:02
-
16:42
-
14:47
-
14:10
-
13:29
-
13:14
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
12:17
-
11:46
-
11:26
-
09:28
-
08:58
-
00:53
- 29 июня 2020
-
23:10
-
21:45
-
20:34
-
19:56
-
18:54
-
17:54