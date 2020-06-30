«Круто выглядит!» Как в Латвии и даже Киеве создавали новый дрифт-кар GR Supra для России

Сезон-2020 станет для российского дрифта особенным – и не только потому что впервые этапы Российской дрифт-серии будут проходить в статусе официальной спортивной дисциплины. До этого года в истории дрифта в нашей стране не было момента, чтобы на трассах RDS GP появлялся автомобиль, подготовленный при участии заводских инженеров. Речь идёт о дрифт-каре, построенном на основе актуальной Toyota Supra, а начался проект… с эффектной фотографии.

Любовь с первого взгляда

Пятое поколение Supra, получившее индекс A90, в виде серийного спорткара дебютировало зимой 2019 года на автосалоне в Детройте. Но ещё в 2018 году новости сыпались как из рога изобилия — подтвердили участие модели в гонках, показали предсерийный прототип, но самым важным для нашей истории моментом стала премьера концепт-кара GR Supra Racing Concept на весеннем автосалоне в Женеве.



Автомобиль с практически уже серийным обликом на фирменном стенде марки дебютировал в формате купе для кольцевых гонок — развитый аэродинамический обвес, гигантское антикрыло, фирменная бело-красно-чёрная ливрея… Всё это зацепило фанатов модели, одним из которых оказался Никита Шиков. Московский дрифтер, выступавший в RDS на купе Toyota GT86 с аналогичным по духу «кольцевым» стилем, влюбился в новинку буквально с первого взгляда и, по его собственному признанию, сразу же начал примерять на эту модель роль дрифт-кара.

«Обычно автопроизводители представляют новые модели в стандартном виде, а затем уже тюнеры начинают готовить для них доработки, — говорит Шиков. – Здесь же «Тойота» сама показала машину в обвесе, и мне сразу стало понятно, что Supra уже круто выглядит, поэтому и с технической точки зрения должна быть правильной базой для дрифтового автомобиля. В 2019 году, когда я побывал на премьере серийной версии в Женеве, а потом протестировал спорткар на тест-драйве в Испании, то понял, что эта модель хорошо подходит не только для кольцевых гонок, но и для дрифта.



Уже на базовом уровне машина хорошо подготовлена для кольцевых гонок — у неё оптимальная развесовка и низкий центр тяжести, который у автомобиля с рядным 6-цилиндровым мотором оказался даже ниже, чем у GT86 с оппозитным двигателем. Были опасения, что купе получится слишком кольцевым по своему характеру и в дрифте окажется слишком нервным с резким и непрогнозируемым срывом. Бороться с машиной в заносе сложно и вредно, но стандартная Supra даже с автоматической коробкой передач сразу же показала высокую «дрифтопригодность».



Уже второй круг я проехал практически все повороты в хорошем качественном дрифте. Постановка контрсмещением на торможении, набор газа под пауэрслайд, перекладки — Supra позволяла делать всё! Я ни разу в жизни не встречал так хорошо приспособленного к дрифту автомобиля уже с завода».

Новогодний подарок

Казалось, что вопрос с выбором базовой модели для нового сезона RDS GP был решён, но в тот момент ещё не было понятно, появится ли вообще Toyota Supra в России. И пазл с изображением идеального дрифт-кара, который для Шикова начал складываться ещё с показа GR Supra Racing Concept, достаточно быстро обрёл недостающие фрагменты — «Тойота» подтвердила выход спорткара на российский рынок, а затем было принято решение и о создании дрифтовой версии новинки. Специально для Российской дрифт-серии.



Официально днём рождения первой в России дрифтовой Toyota GR Supra можно считать 29 декабря 2019 года — в этот день, когда абсолютное большинство находится в предвкушении Нового года и длительных каникул, Никита Шиков забрал в Москве тёмно-синее купе и, погрузив спорткар на прицеп, взял курс в Латвию. Там, в мастерской HGK Motorsport, спорткару предстояло превратиться в бескомпромиссный дрифт-кар.

«Когда мы обсуждали на уровне Toyota, кто и где будет строить машину для RDS, то выяснили, что инженеры Gazoo Racing ещё осенью 2019 года были в Латвии и посещали HGK Motorsport. Заводские специалисты консультировались с парнями по поводу сотрудничества — японцам понравились реализованные латвийцами решения и они хотели применить их на своих автомобилях. В итоге переговоры зашли так далеко, что в Gazoo Racing даже предложили HGK Motorsport стать партнёрами по зарождающейся дрифтовой программе Toyota.

Наше сотрудничество началось в 2014 году, когда я пригнал в Латвию для подготовки GT86: для мастерской это была первая работа с Toyota, а для меня — первая постройка машины такого уровня. Тот автомобиль мы строили во многом методом проб и ошибок, многое сделали сразу же круто, а многое — не круто, что пришлось потом переделывать. Но мы накопили колоссальный опыт, и поэтому вопроса, где строить GR Supra, даже не возникало», — объясняет москвич выбор мастерской.

3D и COVID-19

Как только Supra оказалась в стенах латвийской мастерской, закипела работа. Первым делом специалисты сделали цифровую модель спорткара. Да, прежде чем разобрать машину её оцифровали с помощью 3D-сканера, чтобы начать работу над кузовным обвесом.

Если вы считаете, что у дрифтовых автомобилей все их бампера, широкие крылья и прочая кузовщина держатся на заводских креплениях, то вы глубоко ошибаетесь. Это у дорожных машин обвес представляет собой либо накладки на стандартные элементы, либо полностью новые детали, но установленные на штатные места. Для гоночной техники такой вариант невозможен, особенно когда речь идёт про дрифт, где контакты между автомобилями или столкновения со стенами в порядке вещей.



«Обвес в дрифте полностью кастомный, то есть создаётся под конкретный автомобиль и отличаются детали не только внешним видом, но и своей конструкцией. Во-первых, кузовные панели выполнены из карбон-кевлара и весят меньше. Во-вторых, предусматриваются особые крепления-башбары, способные при не слишком сильных контактах упруго деформироваться и не передавать энергию удара на силовые элементы кузова. В-третьих, вся конструкция обвеса должна защищать ключевые элементы вроде радиатора и всевозможных бачков, а кроме того — детали должны быть функциональными. Например, крышка багажника не просто крышка, а ещё и воздуховод для радиатора, все крылья и бампера держатся на легкосъёмных креплениях, чтобы в случае повреждения их можно было быстро поменять, но при этом ни сам обвес, ни его крепления не должны контактировать с теми же бачками и радиатором. Так что перед инженерами стоит непростая задача — создать не просто стильный, но и технологичный обвес», — объясняет Шиков.

На стадии этой кропотливой работы — создание цифровой модели автомобиля и его обвеса, печати на 3D-принтере деталей и последующей подгонке элементов по месту уже на машине — и вмешался коронавирус. Пандемия стала тем форс-мажором, который на какое-то время поставил процесс постройки на паузу. Закрылись границы, и не удалось получить часть заказанных заранее деталей. Карантин вынудил закрыть мастерские, а подгонять кузов под автомобиль удалённо нельзя. После возобновления работ не сразу удалось получить все необходимые материалы, так что пришлось корректировать график с учётом COVID-19, который застал HGK Motorsport на стадии макетирования обвеса.

Все говорят, что дрифт — модно и круто. Но как туда попасть и не облажаться? Главное — не разориться на первых этапах и получать кайф. Советы от пилотов.

Связь поколений

Параллельно с кузовом шла работа над двигателем. У новой GR Supra, которая сделана на базе последнего поколения родстера BMW Z4, стоит немецкий двигатель. Мотор лёгкий, мощный и потенциально готовый для тюнинга, но с двумя нюансами. Первый — отсутствие готовых решений, которые позволили бы довести отдачу двигателя до 1000 л.с. Сейчас агрегат BMW B58 в серийной версии существует в 500-сильном варианте, но установка новой турбины, перепрошивка блока управления и ряд других не самых сложных манипуляций способны существенно повысить мощность мотора. Правда, с существенной оговоркой — всё это не обкатано в условиях дрифта, поэтому постройка нового двигателя под дрифт-кар неизбежно сопряжена с детскими болезнями из-за отсутствия проверенных тюнинг-решений.

«В США американская команда Papadakis Racing к сезону Formula Drift также готовит новую Supra и сразу же с мотором BMW, но у наших коллег есть возможность работать напрямую с производителями компонентов, заказывать необходимые детали и проверять их в гонках. Поэтому мы решили поступить так — дать возможность американцам построить новый двигатель, обкатать его в гонках, выявить и устранить все слабые места, создать решения по тюнингу B58. А уже в следующем межсезонье мы воспользуемся их опытом и, надеюсь, сможем вернуть в машину её родной мотор с нужной нам мощностью и надёжностью», — признаёт Шиков.



Второй нюанс — идеологический. Поклонники «Супры» раскритиковали новую модель за отказ от легендарного двигателя 2JZ-GTE, но в случае с российским дрифт-каром как минимум в 2020 году связка «автомобиль+мотор» будет каноничной и обеспечит связь поколений A80 и A90.

Как заявляет Никита, за свою карьеру в дрифте он «положил» не менее 20 двигателей 2JZ-GTE, которые просто не выдерживали нагрузок.

«Дрифтовые нагрузки очень специфичные. Мы едем на высокой мощности — на GT86 двигатель выдаёт под 900 л.с. и больше 1000 Н/м — на широкой 265-й зацепистой шине, а кроме того на лучшее сцепление с трассой работает специальная конструкция подвески, особые амортизаторы. Современные дрифтовые машины не те, которые легко скользят, а те, которые едут на мощности и используют серьёзный держак на задней оси — у нас очень высокая скорость в заносе.



В современном дрифте нужны и важны мощные моторы, которые работают в режиме, близком к саморазрушению и разрушению других узлов. Ломается практически всё, что только может. Привода, сцепление, кардан и, конечно, сам двигатель. В дрифте мотор весь заезд работает в отсечке — это не характерный режим для двигателя, который создавался под набор оборотов, переключение передач и новый набор.



Если кто-то считает, что основной инструмент в дрифте — ручной тормоз, то он ошибается. Во время заезда основными инструментами дрифтера являются педали газа и сцепления — я не могу сказать точно, сколько раз за заезд я бью по педали сцепления, чтобы поднять обороты двигателя, но счёт идёт на десятки и если не сотни раз», — поясняет дрифтер.

Шиков говорит, что если хочется, чтобы 2JZ-GTE выдерживал всё это, мотор необходимо серьёзно дорабатывать. По сути, чтобы получить 1000 л.с. и больше 1000 Н/м, от 2JZ-GTE нужно оставить только блок цилиндров — судя по первым прогнозам, снять те же показатели с B58 удастся меньшими силами. Причём в работе над агрегатом для нового спорткара задействован напарник Никиты по команде Lukoil Racing Drift Team Алексей Головня, а настраивать мотор будет в Киеве Олег Зайцев — специалисту, которого называют одним из лучших настройщиком моторов в мире, доверят доводку, чтобы совместить максимальную отдачу в нужном диапазоне оборотов с высокой надёжностью.

Хорошо известное «старое»

Узлы и агрегаты из проекта новой GR Supra уже знакомы и пилоту, и мастерам из Латвии. В новом купе останутся мощное 4-дисковое металлокерамическое сцепление OS Giken, секвентальная кулачковая коробка передач Samsonas Motorsport, карбоновый карданный вал Driveshaft, 10-дюймовый редуктор Winters Performance (с технологиями NASCAR!) с быстрой заменой главной пары и усиленные привода. Проводка выполнена по армейским технологиям, которые хоть и недёшевы, но легки и надёжны. В качестве примера — авария на GT86, которая привела к пожару. У машины выгорела половина подкапотного пространства, а дорогущие провода остались невредимыми. На GR Supra будут амортизаторы Feal Suspension с отдельной настройкой отбоя и сжатия, а подвеска — конечно, от Wisefab, признанного лидера в этой области для дрифтовых автомобилей. Причём с подвеской тоже не обошлось без приключений.

Несмотря на то что BMW Z4 появилась на рынке ещё в 2018 году, геометрия подвески немецкого родстера отличалась от той, что оказалась у японского купе. Готового решения Wisefab не было, а сделать его надо было ещё до официальной премьеры GR Supra. Всё дело в том, что Toyota предоставила новую машину японцу Дайго Сайто задолго до официальной премьеры — пилот D1 GP, выступающий также и в RDS, получил уникальную возможность построить дрифт-кар в момент, когда базовая модель ещё не была рассекречена. Всего за 40 дней в Японии был построен дрифтовый спорткар, который показали чуть ли не одновременно с серийным.

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Стандартные детали в дрифтовой модели

Стоит сказать отдельно о рулевом управлении. Новый автомобиль Шикова строится при непосредственном участии специалистов заводского подразделения Gazoo Racing, которое занимается разработкой и постройкой гоночных автомобилей с участием в чемпионатах различного уровня. Полученный за долгие годы опыт в 2015 году решено было объединить под брендом Toyota Gazoo Racing и вывести за пределы автоспорта. Проект, который поддерживается лично президентом компании Акио Тойодой, в итоге и стал автором модели GR Supra. Инженеры, которые создавали серийную модель, дали ряд советов HGK Motorsport и порекомендовали использовать стандартный рулевой вал и стандартные же крепления сидений на кузове.



Алюминиевый и регулируемый вал с установленным на рейке электроусилителем полностью устроил создателей дрифт-кара с точки зрения безопасности, веса и своих характеристик. Что до салазок, то в дрифтовых машинах часто место пилота смещается назад и для этого переносятся крепления сиденья. Но в Supra остались штатные салазки за счёт того, что пилот сразу же идеально расположен — рабочее место Шикова никуда не двигали, просто поставили сиденье-ковш и руль, а уже под них определили позиции рычага коробки передач и ручного тормоза. Важно также, что салазки являются силовым элементом кузова — они идут от порога к центральному тоннелю и обеспечивают жёсткость, которая у GR Supra выше, чем у карбонового монокока Lexus LFA.

Задачка с каркасом

К числу самых сложных элементов пилот RDS GP относит работу над обвесом, муки выбора двигателя между стандартным и «каноничным», а также в целом реализацию проекта и особенно логистику всех работ.



Впрочем, по сложности реализации с логистикой может поспорить создание каркаса безопасности. Новая GR Supra — автомобиль двухместный и достаточно компактный, поэтому в салоне не так много места для переплетений труб каркаса. Решение пришлось продумывать силами HGK Motorsport, и оно соответствует всем нормам безопасности и при этом обеспечит пилоту комфорт.

В карьере Шикова были моменты, когда после финиша в буквальном смысле немела левая рука — неправильное расположение труб в дверном проёме приводило к тому, что при активной работе рулём рука всё время билась одним и тем же местом о каркас. Ну а что касается комфорта, то здесь было важно обеспечить удобство посадки в низкую и достаточно тесную машину в полной экипировке и шлеме, а также возможность быстро покинуть салон в случае необходимости.

Загадки дизайна и даты премьеры

Что касается дизайна готовой машины, то это пока секрет. Никита обещает, что спорткар будет оформлен в фирменных цветах Gazoo Racing — белых, с красными и чёрными акцентами. С учётом сложных и одновременно изящных линий кузова ливрея будет подчёркивать элегантность кузова, но как именно — узнаем позже.

Изначально планировалось подготовить машину к первому этапу RDS GP, намеченному на май, но коронавирус внёс свои коррективы в планы как авторов проекта, так и устроителей Российской дрифт-серии. Старт сезона-2020 отложили до середины июля, а премьеру автомобиля сначала перенесли на второй-третий этап в конце июля — начале августа, но в итоге никакой точной даты нет. Ожидается, что премьера «живой» дрифтовой A90 в России состоится в августе, но это не точно.