Стролл уволит сына, Сироткин — кандидат в «Рено»? Составы команд Формулы-1 на 2021-й

Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.

В последний день июня фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. После объявлений о контрактах Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо Глупый сезон взял паузу, однако какая-никакая информация продолжает появляться.

1) 30 июня стало известно, что Сергей Сироткин возобновил сотрудничество с «Рено» и вновь станет резервным гонщиком французского коллектива. Это автоматом делает россиянина и претендентом на место боевого гонщика в сезоне-2021 — на случай, если «Рено» не возьмёт себе кого-то из звёздных пилотов, а собственная молодёжь не впечатлит в Формуле-2. Так что перспективы Сироткина стали лучше.

Абитебуль намекнул, что если боевые пилоты «Рено» заболеют, то их заменит именно Сироткин

2) Несколько дней назад пришла интересная информация. Считалось, что в «Рейсинг Пойнт» (он же «Астон Мартин») гарантированы места обоих гонщиков на 2021 год. У Серхио Переса долгосрочный контракт и множество мексиканских спонсоров, ну а Лэнс Стролл — сын владельца. Однако, по данным La Gazzetta dello Sport, Стролл-старший готов проявить себя бизнесменом до места костей. Если местом в коллективе всерьёз заинтересуются Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель, то Лоуренс готов высадить сына из кокпита. Так что у нас возникла новая трансферная интрига (по крайней мере, пока в «Рейсинг Пойнт» не опровергнут данный слух).

Ниже — традиционная таблица, в которой мы собрали все данные о контрактах команд с гонщиками — как заключенных, так и потенциальных. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.

Версия от 30 июня 2020 года:

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты Мерседес Льюис Хэмилтон

Джордж Расселл

Валттери Боттас

Себастьян Феттель Феррари Шарль Леклер

Карлос Сайнс Ред Булл Макс Ферстаппен Александер Албон

Пьер Гасли

Даниил Квят

Себастьян Феттель Макларен Даниэль Риккардо

Ландо Норрис Рено Эстебан Окон Кристиан Лундгор

Чжоу Гуаньюй

Валттери Боттас

Сергей Сироткин

Фернандо Алонсо

Себастьян Феттель

Нико Хюлькенберг Альфа Таури Даниил Квят

Пьер Гасли

Юки Цунода

Юри Випс

Джехан Дарувала

Сержио Сетте Камара

Александер Албон Астон Мартин

(Рейсинг Пойнт) Серхио Перес

Лэнс Стролл Себастьян Феттель

Фернандо Алонсо Альфа Ромео Кими Райкконен

Антонио Джовинацци

Роберт Кубица

Мик Шумахер

Роберт Шварцман

Маркус Армстронг

Нико Хюлькенберг

Каллум Айлотт Хаас Кевин Магнуссен

Ромен Грожан

Нико Хюлькенберг Уильямс Джордж Расселл Николас Латифи

Дэниел Тиктум

Джек Эйткен

Рой Ниссани

Никита Мазепин

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