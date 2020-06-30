Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Статьи /

Формула-1 в сезоне-2021: контракты гонщиков, составы команд, слухи

Составы команд Формулы-1 на 2021 год
«Чемпионат»
Стролл уволит сына, Сироткин — кандидат в «Рено»? Составы команд Формулы-1 на 2021-й
Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021 и свежие слухи из паддока Формулы-1.
Авто / Формула-1 0

В последний день июня фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. После объявлений о контрактах Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо Глупый сезон взял паузу, однако какая-никакая информация продолжает появляться.

1) 30 июня стало известно, что Сергей Сироткин возобновил сотрудничество с «Рено» и вновь станет резервным гонщиком французского коллектива. Это автоматом делает россиянина и претендентом на место боевого гонщика в сезоне-2021 — на случай, если «Рено» не возьмёт себе кого-то из звёздных пилотов, а собственная молодёжь не впечатлит в Формуле-2. Так что перспективы Сироткина стали лучше.

Абитебуль намекнул, что если боевые пилоты «Рено» заболеют, то их заменит именно Сироткин

2) Несколько дней назад пришла интересная информация. Считалось, что в «Рейсинг Пойнт» (он же «Астон Мартин») гарантированы места обоих гонщиков на 2021 год. У Серхио Переса долгосрочный контракт и множество мексиканских спонсоров, ну а Лэнс Стролл — сын владельца. Однако, по данным La Gazzetta dello Sport, Стролл-старший готов проявить себя бизнесменом до места костей. Если местом в коллективе всерьёз заинтересуются Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель, то Лоуренс готов высадить сына из кокпита. Так что у нас возникла новая трансферная интрига (по крайней мере, пока в «Рейсинг Пойнт» не опровергнут данный слух).

Ниже — традиционная таблица, в которой мы собрали все данные о контрактах команд с гонщиками — как заключенных, так и потенциальных. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.

Версия от 30 июня 2020 года:

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
МерседесЛьюис Хэмилтон
Джордж Расселл
Валттери Боттас
Себастьян Феттель
ФеррариШарль Леклер
Карлос Сайнс
Ред БуллМакс ФерстаппенАлександер Албон
Пьер Гасли
Даниил Квят
Себастьян Феттель
МакларенДаниэль Риккардо
Ландо Норрис
РеноЭстебан ОконКристиан Лундгор
Чжоу Гуаньюй
Валттери Боттас
Сергей Сироткин
Фернандо Алонсо
Себастьян Феттель
Нико Хюлькенберг
Альфа ТауриДаниил Квят
Пьер Гасли
Юки Цунода
Юри Випс
Джехан Дарувала
Сержио Сетте Камара
Александер Албон
Астон Мартин
(Рейсинг Пойнт)		Серхио Перес
Лэнс Стролл		Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
Альфа РомеоКими Райкконен
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Маркус Армстронг
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
ХаасКевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
УильямсДжордж РасселлНиколас Латифи
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен
Рой Ниссани
Никита Мазепин

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020