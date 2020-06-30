Стролл уволит сына, Сироткин — кандидат в «Рено»? Составы команд Формулы-1 на 2021-й

В последний день июня фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. После объявлений о контрактах Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо Глупый сезон взял паузу, однако какая-никакая информация продолжает появляться.
1) 30 июня стало известно, что Сергей Сироткин возобновил сотрудничество с «Рено» и вновь станет резервным гонщиком французского коллектива. Это автоматом делает россиянина и претендентом на место боевого гонщика в сезоне-2021 — на случай, если «Рено» не возьмёт себе кого-то из звёздных пилотов, а собственная молодёжь не впечатлит в Формуле-2. Так что перспективы Сироткина стали лучше.
2) Несколько дней назад пришла интересная информация. Считалось, что в «Рейсинг Пойнт» (он же «Астон Мартин») гарантированы места обоих гонщиков на 2021 год. У Серхио Переса долгосрочный контракт и множество мексиканских спонсоров, ну а Лэнс Стролл — сын владельца. Однако, по данным La Gazzetta dello Sport, Стролл-старший готов проявить себя бизнесменом до места костей. Если местом в коллективе всерьёз заинтересуются Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель, то Лоуренс готов высадить сына из кокпита. Так что у нас возникла новая трансферная интрига (по крайней мере, пока в «Рейсинг Пойнт» не опровергнут данный слух).
Ниже — традиционная таблица, в которой мы собрали все данные о контрактах команд с гонщиками — как заключенных, так и потенциальных. Таблица обновляется и пополняется по мере получения новых данных.
Версия от 30 июня 2020 года:
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|Льюис Хэмилтон
Джордж Расселл
Валттери Боттас
Себастьян Феттель
|Феррари
|Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
|Александер Албон
Пьер Гасли
Даниил Квят
Себастьян Феттель
|Макларен
|Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
|Рено
|Эстебан Окон
|Кристиан Лундгор
Чжоу Гуаньюй
Валттери Боттас
Сергей Сироткин
Фернандо Алонсо
Себастьян Феттель
Нико Хюлькенберг
|Альфа Таури
|Даниил Квят
Пьер Гасли
Юки Цунода
Юри Випс
Джехан Дарувала
Сержио Сетте Камара
Александер Албон
|Астон Мартин
(Рейсинг Пойнт)
|Серхио Перес
Лэнс Стролл
|Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
|Альфа Ромео
|Кими Райкконен
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Маркус Армстронг
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
|Хаас
|Кевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
|Уильямс
|Джордж Расселл
|Николас Латифи
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен
Рой Ниссани
Никита Мазепин
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
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