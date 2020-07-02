Формула-1 возвращается! 5 главных событий, произошедших за время карантина

За время вынужденной паузы организаторы и команды много чего наворотили.

В эти выходные в Шпильберге стартует долгожданный сезон Формулы-1 — ещё никогда в истории чемпионата не было столь длинной паузы. В прошлый раз машины чемпионата выезжали на трассу на тестах в конце февраля, но когда пришла пора первого этапа — Гран-при Австралии в марте — сезон встал на паузу.

Накануне Гран-при Австрии предлагаем вспомнить главные события, произошедшие в Формуле-1 за эти три месяца.

Феттель уходит из «Феррари»

Себастьян Феттель и «Феррари» не договорились о новом контракте — немец покинет команду по окончании предстоящего сезона, а на его место в 2021-м придёт Карлос Сайнс. Леклер таким образом становится главной надеждой и лидером Маранелло, в то время как Себ ближе к концу чемпионата будет команде всё более чужим.

С тех пор как «Феррари» снова борется за чемпионский титул, у команды не было проблем с пилотами, но когда Райкконена заменил Леклер, а Феттель не смог опережать монегаска так же часто, как ранее выигрывал у Кими, конфликты начались. Кульминацией внутренних противоречий стало столкновение пилотов «Феррари» в Бразилии, когда стало ясно, что друг с другом они не церемонятся и товарищами по команде не являются.

По слухам, Феттелю предлагали продление контракта, но с кратным сокращением зарплаты. По другой версии, Бинотто ещё в Сан-Паулу решил отказаться от услуг немцаиужев декабре договорился обо всём с Сайнсом. Как бы там ни было, «Феррари» больше не считает Феттеля частью команды, а Себ — не считает себя частью Маранелло. В 2020 году немец будет сражаться только за себя и не даст Леклеру лёгкой жизни.

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Освободилось место в «Рено»

Место уходящего из «Макларена» Сайнса на сезон-2021 оперативно застолбил за собой Даниэль Риккардо — два года назад австралиец выбирал между Уокингом и «Рено», и тогда предпочёл французов. Видимо, теперь Дэн признал, что в тот раз совершил ошибку. Так или иначе, у «Рено» теперь есть вакансия на следующий год.

Поначалу предполагалось, что в Энстоун может отправиться Феттель, но немец, судя по всему, от перспективы гоняться за много лет барахтающийся в середине пелотона Энстоун отказался. Говорят, на связи с «Рено» находятся менеджеры Фернандо Алонсо — для двукратного чемпиона мира это может быть последний шанс вернуться в Формулу-1.

Среди кандидатов на место в команду также называют её юниоров — китайца Чжоу Гуаньюя, лучшего дебютанта Ф-2-2019, и Кристиана Лундгора. Кроме того, совсем недавно в роли резервиста в «Рено» вернулся Сергей Сироткин. По слухам, Абитебуль также присматривается к Валттери Боттасу. Французам, в общем, есть из кого выбирать.

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«Мерседес» и «Хонда» обновили моторы

В Шпильберг «Мерседес» и «Хонда» привезут обновлённые моторы. В связи с коронакризисом в Формуле-1 ввели дополнительные ограничения на доработку силовых установок — по ходу сезона поставщики смогут лишь по одному разу обновить MGU-K, батареи и элементы управляющей электроники. То есть двигатели, с которыми команды приедут на первый этап, останутся более или менее такими же до конца сезона.

В «Хонде» рассчитывают добиться от нового мотора прибавки в мощности — после долгих лет дефицита лошадиных сил инженеры «Ред Булл» не сразу адаптировались к японским двигателям, но теперь в Милтон-Кинсе, судя по всему, довольны автомобилем. «С 2013 года мы не были готовы к старту сезона лучше», — отмечает Кристиан Хорнер.

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«Мерседесу» же необходимо решить проблемы с надёжностью. Немцев устраивает мощность силовой установки, но на тестах она несколько раз выходила из строя. Любопытно, что за несколько дней до официального объявления о новинке, команду покинул ведущий моторист Энди Кауэлл. Кауэлл, впрочем, отмечается в заявлении «Мерседеса», «продолжит консультировать инженеров в будущих проектах вплоть до начала 2021 года».

А вот «Феррари» в Австрию поедет примерно с тем же автомобилем, который команда испытывала в Барселоне зимой. По словам Маттиа Бинотто, серьёзных доработок для шасси пока нет, а вот на третий этап — в Венгрию — «Скудерия» привезёт новую машину с «радикально переработанной аэродинамикой». Похоже, проблемы на тестах были не выдуманными, слухи о неэффективной аэродинамике были верны, и теперь инженеры ищут новые решения. Не исключено, что гонка в Австрии может стать для «Феррари» оглушительным провалом.

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AWS представила новую графику для трансляций

Amazon Web Services — один из цифровых партнёров Формулы-1 — к новому сезону представила пакет дополнительной графики, которая призвана помочь зрителям лучше понимать происходящее в гонке. Среди нововведений, например, относительные показатели шасси в различных поворотах, сравнение действующих пилотов с легендами прошлого, а также метрики, описывающие работу гонщика за рулём.

Болельщики восприняли объявление со скепсисом — AWS до сих пор не готовы простить графику с износом резины, данные которой не имели ничего общего с реальностью. Многие даже начали высмеивать инициативы AWS и предлагать ещё более радикальные способы «улучшить» трансляцию.

В трансляциях Формулы-1 появится новая необычная графика. Фанаты заранее разнесли новинку Авторы идеи стремятся дать зрителям больше информации, но многие уверены, что это лишь рекламный трюк.

«Уильямс» готов к продаже

За время пандемии финансовые проблемы возникли почти у всех команд чемпионата, но серьёзнее всех коронакризис ударил по «Уильямсу», который и без того не относился к числу стабильных и устойчивых команд. Ещё в начале года менеджеры команды взяли кредит под залог имущества — и если эти займы не будут возвращены, «Уильямс» перейдёт под контроль семьи Латифи.

Вскоре стало известно о том, что Гроув теряет титульного спонсора — команде даже пришлось срочно менять ливрею машины, поскольку треть кузова была выкрашена в цвет этого спонсора. Теперь Клэр Уильямс не скрывает: команда отчаянно нуждается в инвесторах. «Если инвестор захочет приобрести контрольный пакет акций, он вправе изменить название команды», — говорит она. Похоже, мы близки к концу великой команды.