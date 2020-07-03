Пять призовых пилотов и один резервист с шансом сесть за руль болида Ф-1. Но у кого какие перспективы?

Русские идут! Сразу шесть гонщиков — так много россиян на Гран-при Формулы-1 ещё не было

Никогда в истории первый Гран-при сезона не приезжало столько россиян в качестве призовых пилотов — пять гонщиков выйдут на старты заездов в эти выходные, а ещё один находится в Шпильберге в качестве резервиста. В преддверии первого этапа Формулы-1, а также начала сезона в гонках поддержки — Ф-2 и Ф-3 — представляем участников из России.

Квят: новая ливрея, прежняя команда

В сезоне-2020 Даниил Квят будет выступать за «Альфа Таури» — предстоящий Гран-при Австрии для этой марки будет первым. Однако под новой ливреей скрывается всё та же «Торо Россо», с которой Квят поднялся на подиум в Хоккенхайме и перезапустил карьеру после года отсутствия на стартовой решётке. И вместе с прежней командой — прежняя ответственность.

Напарник россиянина — Пьер Гасли, по которому и будут мерять Даниила в этом году, — тоже поднимался на подиум и тоже обрёл второе дыхание после неудачи в «Ред Булл». Ему, как и Квяту, есть, что доказывать, и, как показала концовка прошлого года, есть, что показать. Едва ли дуэль Квята с Гасли будет чересчур ожесточённой, но принципиальной — точно.

Даниил Квят на тестах в Барселоне Фото: scuderiaalphatauri.com

Для обоих гонщиков сезон в «Альфа Таури» — временный вариант, из которого есть только два выхода — на место Албона в «Ред Булл» или в другую команду (по примеру Риккардо и Сайнса). Но оба они возможны только в случае очевидной победы над напарником. А при худшем исходе можно вовсе вылететь из Ф-1.

Взлёты, падения и снова взлёты Квята. Самому успешному россиянину в Ф-1 — 26 лет Что принесёт гонщику «Торо Россо» год, в котором возраст догнал его боевой номер?

Сироткин: в резерве «Рено»

Всего за несколько дней до начала уик-энда команда «Рено» объявила, что её резервным гонщиком остаётся Сергей Сироткин. Россиянин уже много лет работает с французами и какое-то время рассчитывал стать их призовым пилотом, но «Рено» раз за разом предпочитала иные варианты. Но сейчас — на фоне пандемии коронавируса — вопрос о возможном резервисте встаёт более остро: если кого-то из пилотов придётся изолировать, кому-то придётся ехать вместо него.

Отметим, что в прошлом году Сироткин совмещал роли тест-пилота в «Рено» и «Макларене», и если уж есть кто-то, кто готов прямо сейчас заменить Риккардо или Окона, то это Сергей. Россиянин превосходно готов физически, а в конце февраля тестировал автомобиль Формулы-2, в один из дней показав пятое время.

Быть ли в Формуле-1 второму россиянину? Как отразятся трансферы Ф-1 на русских пилотах Сохранит ли место Квят, какие команды могут заинтересоваться Шварцманом и какие шансы у ещё трёх российских гонщиков.

Шварцман: чемпион Ф-3 приходит в Ф-2

Роберт Шварцман в прошлом году стал, пожалуй, главным российским пилотом и с блеском выиграл титул в дебютном сезоне в Формуле-3. Теперь Шварцман поднимается уровнем выше — в Формулу-2, и есть все шансы, что Роберт снова будет бороться за чемпионство.

Эпидемия лишила Шварцмана связи с «Феррари». Даже на тесты пришлось ехать окольными путями Главная российская гоночная надежда — о продуктивных тестах, хитрых 18-дюймовых шинах и том, почему не надо издеваться над Рагунатаном.

Шварцман продолжит выступать в цветах «Премы», его новый напарник — Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1, за плечами которого уже есть сезон в этом первенстве. Мик, правда, смотрелся не слишком впечатляюще и выиграл лишь одну (реверсивную) гонку. Но Шумахер и на уровне Ф-3 не сразу поехал на своём уровне, так что немец почти наверняка преподнесёт сюрпризы.

Предполагается, что лидером команды будет Шумахер — как более опытный, однако Шварцман никаких скидок для себя не делает и намерен на равных бороться с напарником. К тому же Ф-2 с этого переходит на новые более тяжёлые 18-дюймовые колёса, а потому прошлый опыт может оказаться не слишком релевантным. Тем интереснее будет следить за чемпионатом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Маркелов: возвращение ветерана

Артём Маркелов — один из наиболее опытных и ярких пилотов в истории GP2 и Формулы-2. Москвич пришёл в этот чемпионат в 2014-м — из немецкой Формулы-3 — и поначалу не блистал результатами. Но уже на второй год в серии Маркелов поднялся на подиум в Спа, а в 2016-м завоевал первую победу — в Монако.

Артём Маркелов на тестах Ф-2 в Бахрейне

С тех пор Артём завоевал здесь ещё одну победу и второе место и стал в Ф-2 одним из главных специалистов по легендарной уличной трассе. Маркелов регулярно выигрывал гонки, часто поднимался на подиум и запомнился блистательными обгонами, но, увы, так и не стал чемпионом.

В прошлом году Маркелов перешёл в японскую СуперФормулу, но на незнакомой технике, незнакомых трассах и в сложных погодных условиях не смог себя проявить. Сейчас Артём возвращается в Ф-2 с новой командой HWA, известной по выступлениям в Формуле-Е и DTM, и у него снова есть шанс на титул.

Променяла «Дом-2» на гонки. Знойная Катя Жужа вышла замуж за Артёма Маркелова Мужайтесь: в тексте не обойдётся без Ксении Бородиной.

Мазепин: на старте второго сезона

Никита Мазепин пришёл в Формулу-2 в прошлом году — после второго места в GP3 в сезоне-2018, но пока своего потенциала пилот не раскрыл: на финише гонок своего дебютного сезона выше восьмой позиции он пока не поднимался, и это при том, что напарник — Ник де Врис — стал чемпионом. Правда, далеко не факт, что в ART Grand Prix обе машины подготовлены одинаково: за последние восемь лет ни разу не было такого, чтобы оба пилота команды закончили чемпионат в топ-8.

В 2020 году Мазепин будет выступать за новую для Ф-2, но хорошо знакомую ему лично команду Hitech — именно в ней Никита выступал в европейской Ф-3 в 2016-2017 годах. Напарником Никиты станет опытнейший итальянец Лука Гьотто, на фоне которого будет виден истинный уровень Мазепина.

Эффектная фитнес-модель из России украсит любую гонку. Дождётся ли Формула-1 Анжелики? Шикарная подруга гонщика Формулы-2 Никиты Мазепина. Лишний повод поболеть за россиянина.

Смоляр: наш человек в Формуле-3

С переходом в Ф-2 Роберта Шварцмана первенство Формулы-3 без россиян не останется — в составе ART в этом году здесь поедет Александр Смоляр, который, как и Шварцман, представляет программу SMP Racing.

Последние два года Смоляр выступал в Еврокубке Формулы «Рено» — и в сезоне-2019 стал бронзовым призёром, победив в Монце, Монако и Хоккенхайме. Дотянуться до Оскара Пиастри, ставшего чемпионом, Александру тогда не удалось, но есть шанс на реванш в этом году — австралиец поедет за «Прему».