«Мерседес» отбил гениальную новинку. Но теперь может поссориться с Хэмилтоном из-за денег

Команды Формулы-1 и журналисты явно соскучились по нормальной работе — за исключением одной мощной недели с контрактами Сайнса и Риккардо по большей части приходилось заниматься историческими материалами и слухами про изменённый календарь. И вот в Австрии наконец пошли инфоповоды — по большей части связанные со старыми-новыми лидерами сезона из «Мерседеса». Представили чёрную ливрею, разгромили всех на пятничных тренировках, порадовались за скорость прошлогодней машины под управлением «Рейсинг Пойнт» — но это всё мелочи. Две главные новости по части «Мерседеса» связаны с официальным протестом на систему DAS и свежими слухами насчёт нового контракта Льюиса Хэмилтона.

DAS ist gut

Главные соперники «Мерседеса» из «Ред Булл» исполнили собственное обещание и подвали официальный протест на хитрую систему немцев, позволяющую благодаря движению рулевой колонки вперёд и назад менять угол схождения колёс на прямых. Тото Вольф, правда, призывал «быков» не омрачать долгожданный старт сезона подобными разбирательствами, но смотрелось подобное заявление странно: всё-таки «Мерседес» и «Ред Булл» не в игрушки играют, а оперируют огромными бюджетами и сражаются за чемпионат мира. Было бы странно, если бы «быки» вдруг милостиво взяли паузу.

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Итак, вечером в пятницу протест был оформлен. Мнения обеих сторон понятны. «Мерседес» упирал на то, что DAS – часть рулевого управления, а руль управляет колёсами, так что DAS вполне вписывается в описанный функционал. «Ред Булл» со своей стороны отмечал, что благодаря DAS на прямых изменяются настройки подвески, что запрещено регламентом.



Стюарды Гран-при Австрии встали на сторону немцев, что было предсказуемо. Всё-таки «Мерседес» создавал систему, активно консультируясь с ФИА, и внёс в DAS ряд изменений, чтобы у федерации больше не оставалось вопросов. Было бы странно, если бы после этого система внезапно все равно оказалась вне закона. Да, в истории Формулы-1 случалось всякое, да и преимущество немцев на пятничных тренировках в теории могло подтолкнуть ФИА к спасающему интригу решению, но сюрприза всё-таки не произошло.

«Главная дискуссия шла о том, можно ли считать DAS частью рулевого управления. Стюарды решили, что DAS является таковой частью. Таким образом, мы приняли решение, что DAS соответствует действующим правилам, касающимся подвески или аэродинамического воздействия», — постановили стюарды.

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Вполне возможно, что в «Ред Булл» не очень-то и расстроились: по слухам, за месяцы, прошедшие с момента обнаружения DAS на зимних тестах, «быки» успели разработать собственную версию системы! «Ред Булл» даже не смутил тот факт, что в 2021 году DAS будет запрещена. Но если «быки» внедрят новинку уже в ближайших Гран-при, то система ещё успеет принести пользу.



Правда, тут вопросы возникли уже к «Ред Булл»: как им удалось так быстро скопировать DAS, несмотря на долгое закрытие баз команд? «Мерседес» в своё время потратил на разработку системы более года, а «быкам» даже в условиях карантина хватило четырёх месяцев.



Впрочем, ответы найти легко: скопировать всегда легче, чем придумать с нуля, тем более когда у тебя есть видеозаписи с демонстраций практической работы системы. Если же вспомнить, что за чертёжной доской стоит Эдриан Ньюи, которые очень любит смелые инженерные решения… В общем, полагаем, что DAS на «Ред Булл» появится не позже четвёртого этапа сезона в Сильверстоуне. А протест лишь позволил «быкам» уточнить последние нюансы для доработки собственного варианта. Теперь посмотрим, не попытался ли разработатьDAS в 2020-м кто-то ещё.

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50 млн? Нет, только 25

И вторая история про «Мерседес». Пока «Феррари» уже сформировала состав на сезон-2021 (хоть где-то «Скудерия» впереди), а «Ред Булл» давно переподписал Ферстаппена, «Мерседес» медлит с новыми контрактами гонщиков. С Валттери Боттасом всё понятно: команде хотелось бы посмотреть в деле и на него, и на выступающего за «Уильямс» Джорджа Расселла. Но что мешает пораньше заключить новое соглашение с Льюисом Хэмилтоном?



Официальная версия от Вольфа — отсутствие возможности пообщаться очно. Версия неофициальная — серьёзные расхождения между командой и пилотом по части будущего гонорара. По нынешнему контракту Хэмилтон, по слухам, зарабатывает 45 млн долларов. С учётом очередных титулов и инфляции Льюис хотел бы поднять зарплату до красивого числа 50. Но в дело вмешался коронавирус: на фоне финансовых проблем автопроизводителей («Мерседес» здесь не исключение) для немцев было бы политически неправильно идти на поводу у чемпиона.

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Согласно информации Daily Mail, Тото Вольф не хочет сохранять Хэмилтону даже нынешнее жалование, а планирует предложить понижение до «всего лишь» 25 млн долларов. Мол, Льюис, ты же активно интересуешься происходящим в мире и понимаешь, какая сейчас обстановка.



Трудно сказать, как британец отреагирует на такой запрос от руководства. Нюансов здесь очень много. С одной стороны, своими выступлениями Хэмилтон никак не заслужил почти двукратного падения зарплаты. С другой — альтернатив у Льюиса нет: в две другие топ-команды ему не попасть, а никакая другая «конюшня» не даст шансов побороться за титул. Ну, разве что можно заключить долгосрочный контракт с «Рено» и верить, что французы рванут вверх в 2022-м. Но это очень рискованно.



Плюс Хэмилтон прекрасно понимает, что у «Мерседеса» есть идеальный кандидат ему на замену. Речь, конечно же, о Себастьяне Феттеле. На смену шестикратному чемпиону мира пришёл бы четырёхкратный, который наверняка с радостью согласится и на 25 млн, и даже на более скромную сумму. В напарниках у Себа можно оставить Боттаса, либо взять Расселла и тем самым точно решить задачу по притоку в чемпионскую команду свежей крови. Да, менять сразу двух пилотов рискованно, но 2021-й с его относительной заморозкой техники идеальный для этого момент.

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Так что, ждём Феттеля на месте Хэмилтона? Мы бы не торопились с такими прогнозами. Daily Mail не всегда попадает своими инсайдами точно в цель, да и не исключено, что подобная информация — просто «вброс» перед началом реальных переговоров. Команда и пилот вполне могут сойтись на сумме в 35-40 млн, а оставшуюся сумму добить благодаря спонсорам — тому же «Петронасу».

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Пока же Вольф не собирается ставить никаких дедлайнов по контрактам — как он сам сказал в пятницу, не хочет, чтобы журналисты каждый уик-энд спрашивали у него, почему соглашения с пилотами всё ещё не подписаны. Наивный: можно подумать, такие вопросы вдруг возьмут и пропадут…