Шесть гонщиков Формулы-1 отказались вставать на колено. Политика вмешалась в гонки

Первая гонка долгожданного сезона Формулы-1 имела одну странную дополнительную интригу. Весь уик-энд гонщики чемпионата мира обсуждали, как именно они выразят своё отношение к последним событиям в мире — речь идёт о многочисленных акциях протеста против расового неравенства. Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон призывал коллег как можно активнее высказывать свою позицию, но добиться единства не удалось.

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В начале уик-энда появились слухи, что все гонщики согласились встать на колено. Однако вскоре выяснилось, что это не более чем утка: на пятничной видеоконференции сразу пять пилотов заявило, что по разным причинам не собирается делать этот ставший знаменитым жест.



До стартовой церемонии мы успели узнать имена двух пилотов, которые не пошли за большинством. Первым с заявлением выступил Шарль Леклер.



«Все 20 гонщиков будут едины вместе со своими командами в борьбе против расизма и предрассудков и поддержке принципов этнокультурных различий, равенства и инклюзивности, поддерживая меры Формулы-1 и ФИА. Верю, что значение имеют факты и наше поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые могут посчитать противоречивыми в некоторых странах. Я не буду вставать на колено, но это вовсе не значит, что я менее посвящён борьбе с расизом, чем другие», — заявил монегаск.

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Чуть позже в соцсетях высказался и Макс Ферстаппен: «Полностью поддерживаю равенство и борьбу с расизмом. Но считаю, что каждый имеет право выражать мнение тогда и таким способом, который ему подходит. Я не буду вставать на колено, но уважаю и поддерживаю личный выбор каждого гонщика».

Оставалось дождаться церемонии и увидеть, кто присоединится к Леклеру и Ферстаппену. В итоге к условным «отступникам» присоединились Кими Райкконен, Даниил Квят, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

Разделение пилотов Ф-1 на две группы — и плохая, и хорошая новость для организаторов. С одной стороны, не удалось добиться единства, кто-то даже скажет о расколе в столь важном вопросе. С другой — Формула-1 доказала собственную демократичность, не лишила пилотов права на своё собственное мнение. К тому же оставшиеся стоять гонщики в любом случае облачились в футболки с надписью «Стоп расизм» и всячески дали понять, что они поддерживают программы Ф-1 и ФИА, а вопросы у них только к конкретному жесту.

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Отметим, что темнокожий гонщик NASCAR Бубба Уоллас остался доволен действиями коллег из Ф-1. «Сильное послание от пелотона Ф-1!» — написал американец.