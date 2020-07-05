Ярчайший старт сезона в Ф-1! Море штрафов и сходов, взрыв колеса у Квята и подиум Норриса

Штраф и прорыв Льюиса

Буквально за час до старта судьи неожиданно изменили решение по поводу нарушения Льюиса Хэмилтона. Накануне стюарды пришли к выводу, что англичанин действительно не мог заметить жёлтые флаги после вылета Боттаса, однако с утра появились новые видеозаписи, и действующего чемпиона оштрафовали тремя позициями.

Старт прошёл спокойно: Валттери Боттас сохранил лидерство, а Макс Ферстаппен благополучно отбился от атак Ландо Норриса, закрепившегося третьим. Правда, вскоре Норриса прошёл Албон, а на пятом круге вперёд вырвался и Хэмилтон. Так на четырёх первых позициях расположились «Мерседесы» и «Ред Булл».



«Феррари» же на старте отыграться не смогла и так и осталась в череде середняков: Норрис держался впереди Переса и пытавшегося его прессинговать Леклера, а следом за ними — Сайнс, Стролл и Феттель.



Хэмилтон тем временем активизировался позади Албона и на 10-м круге легко объехал «Ред Булл» в четвёртом повороте. Так Льюис поднялся на третье место, а через секунду оно превратилось во второе — машина Ферстаппена потеряла мощность.

Макс всю гонку отставал от Боттаса, но держался в трёх секундах от финна и вполне мог отыграть их за счёт более позднего пит-стопа. Фактически Ферстаппен был единственным более или менее реальным соперником действующих чемпионов.



Во главе пелотона закрепился Валттери Боттас, в семи секундах позади которого расположился Льюис Хэмилтон. Шедший третьим Албон проигрывал лидеру уже 15 секунд.

Сход Ферстаппена стал лишь предвестником проблем с техникой. Спустя шесть кругов отказал двигатель на машине Даниэля Риккардо — австралиец остановился, с большим трудом добравшись до боксов. Прошло два круга, и мощность потерял «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.



Все эти пертурбации позволили прорваться в первую десятку Даниилу Квяту. Россиянин не очень здорово стартовал и в какой-то момент откатился на 15-е место, но затем обогнал Джовинацци и Магнуссена и вышел на 10-ю строчку.

Вылет Магнуссена и сейфти-кар

На 25-м круге проехал точку торможения Кевин Магнуссен — «Хаас» унесло далеко в гравий вокруг третьего поворота, и автомобиль там предсказуемо заглох. Чтобы эвакуировать автомобиль датчанина, судьи выпустили сейфти-кар — буквально все пилоты заехали в боксы за свежими шинами. На положение на трассу пит-стопы не повлияли, все гонщики перешли на «хард», и только Перес предпочёл «медиум».

Рестарт был дан на 31-м круге, и наиболее активным в первой десятке был Карлос Сайнс. Испанец на торможении перед третьим поворотом пошёл в атаку на Леклера, но монегаск отбился и вывез соперника немного шире. В образовавшееся пространство попытался влететь Феттель, и в итоге «Феррари» после контакта с задним колесом «Макларена» развернуло задом наперёд. Сайнс удержался седьмым позади Леклера, а Феттель откатился на 15-е место.

Вскоре сложности возникли у другого «Макларена» — Ландо Норрис пропустил атаку Серхио Переса и отдал Чеко четвёртую позицию. «Рейсинг Пойнт» в течение пары кругов уехал от «Макларена» на две секунды, а позади Ландо начал прессинговать Леклер.



Впереди же продолжилась позиционная борьба Боттаса и Хэмилтона. До появления сейфти-кара отрыв Валттери сократился до четырёх секунд, но после рестарта финн смог создать небольшой задел в одну секунду. Однако через несколько кругов Льюис перехватил инициативу и подтянулся к напарнику, но за 10 кругов на дистанцию атаки так и не вышел.

Расселл даёт шанс Албону

За 25 кругов до финиша на «Мерседесах» возникли проблемы с датчиками трансмиссии — команда попросила обоих пилотов не атаковать поребрики. Боттас с Хэмилтоном сбросили темп, разрыв между ними вырос до 1,7 секунды, но две чёрные машины по-прежнему были на две-три десятых с круга быстрее всех остальных. Александер Албон к этому моменту отстал от лидеров на 10 секунд.



На 51-м круге потерял темп «Уильямс» Джорджа Расселла — англичанин остановился на обочине, и судьи во второй раз выпустили автомобиль безопасности, чтобы убрать его машину. На пит-лейн снова устремился целый ряд пилотов, но Боттас, Хэмилтон и Перес остались на старых шинах. Албон, откатившийся на четвёртое место, взял комплект «софта», а позади него расположились Норрис и Леклер — на свежем «медиуме».



Рестарт попытались дать на 55-м круге, но ещё до начала боевого круга от «Альфа Ромео» Райкконена оторвалось переднее левое колесо. Судьи в третий раз отправили на трассу автомобиль безопасности, но за мгновение до этого Албон прошёл Переса внутри третьего поворота и вышел на третье место — впереди лишь «Мерседесы» на изношенных шинах.



За 11 кругов до финиша дали зелёный флаг — пилоты выстроились в один ряд и сохранили позиции, но Албон уже в третьем повороте пошёл в атаку на Льюиса. Хэмилтон удержался внутри и сохранил позицию, но Алекс снова атаковал — по внешней траектории четвёртого поворота, и между машинами произошёл контакт: «Мерседес» передним колесом развернул «Ред Булл» ударом в заднее. Два «Мерседеса» вновь уехали вперёд, Албон откатился в конец пелотона, а Льюису дали штраф в пять секунд.

Леклер спасает подиум

На 64-м круге Шарль Леклер на свежем «медиуме» взвинтил темп и в четвёртом повороте по внешней траектории прошёл Ландо Норриса, а уже на следующем круге опередил Серхио Переса на изношенной резине. Так пилот «Феррари» вышел на третье место, а на фоне штрафа Хэмилтону шёл на потенциальный финиш на второй позиции.

За три круга до финиша судьи объявили о 5-секундном штрафе Пересу — за превышение скорости на пит-лейне. Так четвёртое место Чеко тоже оказалось под угрозой — Норрис и Сайнс были слишком близки к нему. И в то же самое мгновение Перес столкнулся с Норрисом — Ландо атаковал «Рейсинг Пойнт» внутри шпильки, но мексиканец не оставил сопернику места и налетел на него.



На предпоследнем круге сошёл Даниил Квят: на стартовой прямой взорвалась задняя левая шина. Оказывается, россиянин уже несколько кругов ехал с проколом.



Тем временем Боттас и Хэмилтон пересекли линию финиша первыми, однако на фоне 5-секундного штрафа Льюис потерял сразу две позиции — вторым стал Шарль Леклер, а третьим — Ландо Норрис, завоевавший первый подиум в карьере. Британец отчаянно взвинтил темп, показал лучший круг гонки и втиснулся-таки в пятисекундную зону относительно Льюиса! Хэмилтон в итоге классифицирован четвёртым, пятое место занял Карлос Сайнс, а Серхио Перес расположился на шестой позиции. Замкнули зачётную десятку Гасли, Окон, Джовинацци и Феттель.



Следующий этап — Гран-при Штирии — пройдёт здесь же 10-12 июля.