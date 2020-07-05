Не обманывайтесь подиумом — «Феррари» слаба и топит союзников. Итоги Гран-при Австрии

Валттери Боттас относительно легко и уверенно выиграл Гран-при Австрии и повёл в общем зачёте. «Мерседесы» в этот уик-энд были на голову быстрее всех остальных, но вынуждены были сбросить темп из-за проблем с датчиками трансмиссии, а под финиш Хэмилтон получил штраф, отбивая атаку Албона.



Но главная тема прошедшего этапа — неожиданно слабая форма «Феррари». В квалификации «Скудерия» с трудом прошла в финал одной машиной и в итоге не поднялась выше седьмой позиции — впереди были «Макларен» и «Рейсинг Пойнт», которых ещё в прошлом году команда легко опережала. Что это было и пора ли ставить на шансах Маранелло крест? Подводим итоги первого этапа Формулы-1.

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Всё дело в моторе?

На протяжении всего уик-энда одной из главных тем в паддоке был прошлогодний мотор «Феррари», деталей расследования которого ждут команды. В конце сезона-2019 «Мерседес» и «Ред Булл» попросили ФИА проверить легальность мотора «Скудерии», и федерация ничего внятного не ответила. Вместо этого она заключила с «Феррари» секретную сделку и пообещала ужесточить проверки топливных систем. Команды такой ответ не устроил, но тема заглохла, когда стало известно об уходе Феттеля.



Но Гран-при Австрии заставил многих вернуться к старой теме. Главной неожиданностью этапа стала скорость «Феррари», но вместе со «Скудерией» в темпе потеряли и её клиенты — «Хаас» и «Альфа Ромео». Если сравнить результаты квалификации этого года с прошлогодней, то будет видно, что почти все команды либо прибавили, либо (как «Ред Булл») остались примерно на том же уровне, но не команды из стана «Феррари».



«Хаас» уступил собственному лучшему времени прошлого года 0,6 секунды, «Феррари» — 0,9 секунды, а «Альфа Ромео» и вовсе оказалась самой медленной, в полном составе проиграв Джорджу Расселлу. Трасса в Шпильберге относится к скоростным, моторы здесь почти постоянно работают на высоких оборотах — и снижение мощности итальянских силовых установок могло бы объяснить одновременный провал сразу трёх команд.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Маттиа Бинотто объясняет нехватку скорости «Феррари» проблемами с аэродинамикой — перед сезоном-2020 инженеры полностью перерабатывали оперение, и, судя по всему, именно оно не работает. Руководитель команды также обещает к третьему этапу совершенно новый пакет, и тогда результаты пойдут вверх. «Хунгароринг», на котором должен пройти третий этап, не относится к числу требовательных к мотору, и если проблема действительно в двигателе, то «Феррари» и без обновлений должна быть там быстрее.



«Я уже слушать не могу про их аэродинамику», — признался в субботу Тото Вольф. Руководитель «Мерседеса» дал понять, что по-прежнему настаивает на раскрытии деталей сделки ФИА и «Феррари» и выяснить, нарушала ли «Скудерия» правила.

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«Ред Булл» бросает вызов

На Гран-при Австрии «Мерседес» был практически недосягаем для соперников — единственный шанс опередить чёрные машины был за счёт тактики, но у Макса Ферстаппена двигатель отказал ещё до пит-стопов. Голландец стартовал на более жёстких шинах и к девятому кругу держался всего в трёх секундах позади лидера. Нельзя сказать, что у «Ред Булл» совсем уж не было шансов против «Мерседеса», однако пока судить по этом рано: пит-стопа Макса мы так и не увидели. Но пока лишь «Ред Булл» способен бросить чемпионам вызов — и единственная надежда болельщиков на интригу в борьбе за титул.



В победе «Мерседеса» больше всего пугает то, что эти же шасси команды будут использовать в сезоне-2021, а значит, у немецкой команды есть задел не только на этот, но и на следующий чемпионат. И тем удивительно то, что Льюис в итоге не предпринял на Валттери ни одной атаки, ведь именно финн — пока его главный соперник в борьбе за титул. Или это Боттас был так быстр, что у Хэмилтона не было ни шанса?

Льюис Хэмилтон и Александер Албон Фото: Mark Thompson/Getty Images

С другой стороны, со стратегической точки зрения «Мерседес» повёл себя консервативно, не поменяв своим пилотам шины во время выезда сейфти-кара. Имело смысл сохранить позицию Боттаса во главе пелотона, но даже в случае с Льюисом стратеги решили не рисковать. А ведь окажись на рестарте позади тройки лидеров не Албон, а Ферстаппен на свежем «софте», и исход гонки мог бы быть иным.



Кроме того, тревожат регулярные проблемы с силовой установкой — и это уже новая версия по сравнению с той, которая постоянно ломалась на тестах: две поломки за одну гонку (у Стролла и Расселла) это слишком много.

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Оранжевый «Макларен» против розового «Мерседеса»

Новый «Рейсинг Пойнт», почти полностью срисованный с прошлогоднего шасси «Мерседеса», после тестов называли едва ли не претендентами на титул, и скорость Переса со Строллом в Австрии подтвердила — команда прибавила. И пусть с подиумом пока не вышло, «Рейсинг Пойнт» стал одним из лидеров середины пелотона.



Нельзя сказать, что этот Гран-при для «Рейсинг Пойнт» прошёл гладко. У Стролла в гонке вышел из строя мотор, а Перес не стал менять шины под сейфти-каром и в итоге пропустил пару «Макларенов». Истинный потенциал розовых автомобилей станет известен позже, но при более благоприятных обстоятельствах (пит-стопе под жёлтыми флагами) на подиуме стоял бы не Норрис, а Чеко.



В этот раз «Макларен» победил за счёт своевременного тактического решения, но очевидного преимущества ни у одной из этих команд нет. К тому же довольно быстро по сравнению с прошлым годом смотрятся машины «Рено» — французы, как и «Макларен», за год отыграли на «Ред Булл Ринге» полсекунды. Правда, этот этап команда Сириля Абитебуля провалила: Окон с первых же кругов оказался в последних рядах, а мотор Риккардо не протянул и половины дистанции. Это было фиаско.