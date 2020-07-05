Грязноватый манёвр соперника лишил Квята хороших очков. По ТВ инцидент вообще не показали

В этом сезоне мы попробуем поменять формат материалов, посвящённых выступлениям Даниила Квята — так ли уж важно пробегаться по всем сессиям уик-эндов, если там не произошло чего-то невероятного интересного? Так что разбирать Гран-при через серию главных выводов из выступлений российского гонщика «Альфа Таури».

1. На старте сезона у Квята не самая сильная техника. После зимних тестов в «Альфа Таури» надеялись побороться за звание лучшего середняка (возможно, за исключением «Рейсинг Пойнт»), но реальность оказалась суровее. Недаром Пьер Гасли после квалификации признался: хорошо уже то, что новая-старая команда в полном составе пробилась во второй сегмент. На данный момент «Альфа Таури» опережает по скорости только клиентов «Феррари», страдающих из-за резко сдавшего итальянского мотора, и «Уильямс». Так что шансы побороться за очки будут далеко не всегда. Тем обиднее, что Гасли сегодня взял сразу шесть очков, а Квят остался с «баранкой». Так и создаются отрывы, которыми потом пеняют россиянину.

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2. Даниилу нужно поработать над квалификацией. В субботу россиянин признался, что его круги были пусть и нормальными, но всё-таки не идеальными. Именно этого не хватило, чтобы опередить Гасли. Да, два гонщика оказались рядом, но утешает ли это, если в квалификационной дуэли Пьер впереди?



3. Квят опять плохо стартовал — жаль, что этот компонент Даниилу никак не удаётся. Да, в этот раз неудача на первом круге особо не повлияла на итог гонки, но от этого не сильно легче. К тому же если бы Даниил был впереди Гасли, то команда не стала бы звать его в боксы — именно Квят мог бы завершить гонку седьмым.



4. Кстати, к тактике команды вопросов нет: при сейфти-каре в «Альфа Таури» вполне логично разделили стратегии пилотов. У Квята были все шансы обогнать Окона и пройти на свежих шинах Гасли (возможно, того даже попросили бы из боксов не сопротивляться). С учётом штрафа Переса у Даниила был вполне реальный шанс даже на шестую позицию.

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5. Переходим к главному моменту (не считая предстартовой церемонии) — инциденту с участием Эстебана Окона. Режиссёры Формулы-1 по доброй традиции проморгали эпизод в глубине пелотона, так что мы смогли узнать, что именно произошло, только благодаря записи с сервиса F1TV (дать ссылку не можем — пиратство).



Итак, Квяту на свежем «софте» так хотелось побыстрее опередить Окона на старом «харде», что он пошёл в атаку в необычном месте: по внешнему радиусу в шестом повороте. Пилот «Рено» сделал вид, что ничего не происходит, остался на обычной траектории, а Квяту пришлось отруливать на бордюры. Они в том повороте очень опасные – в итоге Даниилу выпал джек-пот: повреждение переднего антикрыла и подвески, а также медленный прокол, в итоге приведший к взрыву колеса.

Пилоты в своих оценках эпизода, разумеется, разошлись. «Не здорово со стороны Окона так выдавливать людей, если честно. Но и я мог бы действовать спокойнее», — привёл слова Квята портал RaceFans.



«Обгонять по внешнему радиусу в шестом повороте несколько затруднительно. Определённо, это рискованный манёвр. Думаю, всё было на грани, но наши машины не соприкоснулись. Даниил задел бордюр, а эти бордюры, к сожалению, не прощают. Вероятно, в этот момент он повредил переднее антикрыло. Не повезло. Но мне понравилось сражаться с ним до этого», — парировал Окон.

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В чём-то правы оба пилота. Квят действительно атаковал в необычном месте и действовал чересчур оптимистично. С другой стороны, в какой-то момент его болид уже поравнялся с «Рено» — и тут вопрос, не должен ли был Эстебан принимать это в расчёт. Странно, что в «Альфа Таури» не попросили судьей разобрать данный инцидент. Или если не попало в телевизионную трансляцию, то и делать ничего не надо?

На наш взгляд, Даниил всё-таки слегка погорячился. Преимущество свежих шин вполне можно было использовать и позже — времени до финиша оставалось много. Тем более стоит перед глазами пример Роберта Шварцмана, который в обеих гонках Формулы-2 решил избежать кавалерийских наскоков и теперь занимает в общем зачёте второе место. Приятно, что и сам Квят допустил, что можно было действовать спокойнее — признание собственных ошибок всегда полезно и обязательно принесёт пользу в будущем.

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6. Ну и про несостоявшееся приседание на колено. Было бы интересно узнать мысли самого Даниила, мы же просто отметим: Квят имел полное право поступать так, как считает нужным. Наверняка та шестёрка, которая решила не присаживаться, испытывала определённое моральное давление (взять хотя бы призывы Хэмилтона к коллегам не молчать), но раз жест вызывает у них некие вопросы, то здорово, что Даниил и его коллеги не стали переламывать самих себя и поступили так, как поступили. Формула-1 достойно отработала тему по борьбе с расизмом и может окончательно сосредоточиться собственно на гонках.