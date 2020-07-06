«Что случилось бы в России, если бы Квят встал на колено?» Иностранцы спорят об акции Ф-1

Прошло более суток с момента стартовой церемонии на Гран-при Австрии Формулы-1, когда гонщики провели акцию по борьбе с расизмом. Все пилоты облачились в футболки с надписью «Стоп расизм», но при этом 14 гонщиков сделали дополнительный жест, присев на колено. Шесть их коллег остались стоять на ногах. С тех пор в интернете спорят — должны ли были гонщики проявить единство или право каждого на собственное мнение превыше всего.

«Под внешним покровом всё ещё сохраняется привилегия белых»

Надо сказать, что крупные мировые СМИ решили обойтись без громких обвинений в адрес оставшихся стоять пилотов. Исключением стало издание The Independent и его автор Джек де Менезес. Он очень недоволен.

«Владельцы Формулы-1 из Liberty Media придумали слоган #WeRaceAsOne («Мы гоняемся все как один»), чтобы объединить стартовую решётку и серьёзно заняться борьбой с расизмом. Единственная проблема: решение шести гонщиков не вставать на колено отражает абсолютно противоположную этому слогану позицию.

Подчёркивалось, что каждый гонщик может решать сам. Именно такое послание и получилось выразить: отдельные личности определяют, что верно для них самих, а не выступают единым фронтом. Хотя никогда не может быть плохого момента для борьбы с расизмом.

Решив стоять, эти шесть гонщиков уменьшили зримую часть борьбы Формулы-1 с расизмом до пустого жеста.

Иронично, что всего четыре недели назад Леклер посчитал уместным поддержать движение Black Lives Matter, присоединившись к «Чёрному вторнику» в «Инстаграме». Было бы интересно узнать, что изменилось с тех пор, раз тогда пилот «Феррари» считал необходимым показать, что он поддерживает движение.

Между тем, если бы Макс Ферстаппен оглянулся назад, то увидел бы, что в то время как он стоял, вся его команда механиков «Ред Булл» встала на колено рядом с его машиной. Если для них это правильно, то почему неправильно для него? Если Формула-1 не собирается «гоняться все как один», то её пилотам не стоит говорить об обратном.

Представителям этнических меньшинств в автоспорте нужно видеть, как 20 гонщиков в воскресенье объединяются вокруг послания, что расизм в их спорте неприемлем. Вместо этого они получают новое свидетельство, что под внешним покровом всё ещё сохраняется привилегия белых, которые рады сохранению статус-кво, пока оно им подходит», — ругается автор.

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались вставать на колено. Политика вмешалась в гонки Среди оставшихся стоять и россиянин Квят.

«Нужно было показать уважение, присев на колено»

Гневным постом в своём твиттер-аккаунте разразился футбольный обозреватель Belacher Report Роб Бланшетт.

«Ферстаппен, Леклер, Райкконен, Квят, Сайнс и Джовинацци отказались вставать на колено вместе с Льюисом Хэмилтоном в рамках борьбы с расизмом. Действия говорят громче, чем слова. Белые привилегии позволяют им отказываться, это их право, но мы вас видим. Говорить, что вы против расизма, но что важно уважать личный выбор каждого и что это может создать кому-то проблему, это просто нонсенс. Я продолжаю говорить: вы либо антирасист, либо позволяете расизму существовать. Выберите, на какой вы позиции. Это простое решение, не бином Ньютона», — считает Бланшетт.

Не поддержал действие шести гонщиков и главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман.

«Я не понимаю, почему не все поддержали этот жест. Удивлён, что ряд гонщиков этого не сделал. Они же обсуждали это заранее, не так ли? На футбольных полях в Англии можно увидеть, что все игроки становятся на колени перед играми. Если в команде останутся стоять три или четыре игрока, это будет очень странно», — приводит слова Кумана De Telegraaf.

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Интересно, что куда спокойнее к поступку коллег отнёсся Льюис Хэмилтон, а ведь именно его усилиями Формула-1 по-настоящему обратила внимание на проблему расового неравенства.

«Никто не должен принуждаться к сценарию, при котором им придётся преклонить колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы кто-то встал на колено. Этот вопрос был поднят Формулой-1 и GPDA. Когда мы проводили брифинг, Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили у других пилотов. Я действительно благодарен тем, кто преклонил колено вместе со мной. Думаю, что это по-прежнему мощное послание, но в конечном счёте это не изменит мир, встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше», — заявил пилот «Мерседеса».

А вот его коллега из Бразилии, чемпион Формулы-Ниппон (нынешняя «Супер Формула») бразилец Жоао Пауло де Оливейра жёстко раскритиковал не присевшую шестёрку.

«Просто нужно было показать уважение, присев на колено. Я не могу понять, почему некоторые гонщики Формулы-1 не последовали этому. Вероятно, они слишком молоды, чтобы понять реальные проблемы?» — спросил бразилец. Когда ему напомнили, что среди оставшихся стоять был и 40-летний Кими Райкконен, Жоао кратко ответил: «Да, тут у меня нет слов».

Грязноватый манёвр соперника лишил Квята хороших очков. По ТВ инцидент вообще не показали Разбираем старт сезона в исполнении Даниила — от невставания на колено до роковой стычки. К россиянину есть пара вопросов.

«Они не овцы: могли сами сделать то, что хотели»

«Почему люди удивлены или злятся на то, что парочка богатых белых парней не присела ради темнокожих?» — спрашивает пользователь «Твиттера» ahmedgaal924.

«Просто у них есть самоуважение. А каждый, кто вынуждает другого встать на колено, является настоящим экстремистом!» — парирует ему MEG43453095.

«Один пилот «Феррари» присел на колено, другой нет, — размышляет casson1983. – И я аплодирую им. Они не овцы: могли сами сделать то, что хотели».

«А вот в Премьер-лиге КАЖДЫЙ футболист встал на колено перед своими матчами. Досадно, что мы не увидели такой же силы от некоторых гонщиков Формулы-1, потому что они испугались раздражения со стороны своих спонсоров», — негодует RobBarrie96.

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«Должен ли я удивляться, что на колено не присели пилоты «Феррари» и «Альфа Ромео»? Что же у них может быть общего? — Вопрошает MusketeerRobbie и открыто указывает на итальянскую принадлежность команд. – Феттель встал? Не тот ли это пилот, которого убирают из «Феррари»? Зачем ему делать то, что его просят? А вот заменяющий его Карлос Сайнс тоже не встал на колено!»

В то же время TheEyeAndTheEar указывает, что последнее время движение Black Lives Matter успело обрасти скандалами.

«BLM – антисемитская организация, которая хочет лишить полицию денег и убрать капитализм. Поэтому они по определению сами являются худшими расистами. Эти шесть гонщиков сделали всё правильно», — полагает пользователь.

Наконец, Swanny1875 напоминает про слова Даниэля Риккардо. Австралиец обратил внимание, что у разных наций своё отношение к такому жесту, как вставание на колено.

Риккардо объяснил, почему не все пилоты готовы преклонить колено на церемонии ГП Австрии

«Риккардо отлично подметил. Можете представить, что случилось бы в России, если бы Квят встал на колено? Думаю, если бы он встал на колено, то ему могла бы грозить опасность дома. Возможно, то же самое было бы и со скандинавскими парнями. Я полностью это понимаю. Пилотов не должны заставлять делать это. Я считаю, что все пилоты выполняют всё необходимое за кулисами», — примирительно пишет пользователь, пусть и преувеличивая опасность России и явно не учитывая, что Даниил живёт в Монако.