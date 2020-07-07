Хотите, как в Америке? Гонку Ф-1 в Австрии спасли спорные сейфти-кары — нормально ли это?

Первый этап сезона получился на редкость захватывающим, при этом в дело не вмешивалась погода или искусственные меры типа реверсивных стартовых решёток. Отчасти столь непредсказуемое развитие событий связано с поломками — семь технических сходов это редкость для современной Формулы-1. Но в первую очередь благодарить за всё происходящее нужно автомобиль безопасности. Может, судьям следует почаще выпускать на трассу Майландера?

Шпильберг в американском стиле

В Шпильберге сейфти-кар выезжал на трассу три раза. В случае схода Джорджа Расселла и оторвавшего колеса Кими Райкконена его необходимость была очевидна, но «Хаас» Кевина Магнуссена после вылета был очень далеко от гоночной трассы. Впрочем, винить судей в излишней щепетильности может только тот, кто не помнит, как погиб Жюль Бьянки. Для эвакуации автомобиля нужны маршалы и трактор, и нет гарантии, что у кого-нибудь ещё в том же месте не откажут тормоза или машина не полетит мимо поворота, поскользнувшись на луже масла.

Проблема тут однако в том, что далеко не всегда ясно, появится ли в результате инцидента сейфти-кар. В американских гонках такого вопроса нет: в случае любого происшествия на трассу выезжает автомобиль безопасности, собирающий позади себя пелотон. Такого понятия, как виртуальный сейфти-кар, в IndyCar или NASCAR нет.

Тот факт, что автомобиль безопасности может выехать в любой момент, накладывает на стратегов дополнительную ответственность: перед стартом невозможно разработать идеальную тактику, каждый пит-стоп нужно отдельно продумывать и выбирать между позицией на трассе и сменой шин. Концовка Гран-при Австрии, когда пелотон разделился на тех, кто заехал на пит-стоп, и тех, кто остался, выглядела как раз в стиле американских гонок.

Выезд сейфти-кара — это всегда не очень справедливая мера, поскольку лидер лишается преимущества, а гонка рестартует заново — для IndyCar и NASCAR это даже более актуально, поскольку там проще совершить обгон. Но автоспорт ещё не придумал более справедливой альтернативы автомобилю безопасности — даже с VSC регулярно происходят случаи, когда один пилот серьёзно приблизился к другому, хотя оба ехали в пределах предписанной ФИА дельты.

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Опыт IndyCar и NASCAR

Другая сторона медали — искусственные жёлтые флаги. Несколько лет назад в манипулировании гонками обвиняли NASCAR. Нередки были ситуации, когда в самый разгар не самого насыщенного заезда, в котором лидер на несколько секунд опережает соперников, маршалы вывешивали жёлтые флаги и отправляли на трассу автомобиль безопасности, чтобы оживить действо. На фоне желания Liberty Media внедрить в Формуле-1 квалификационные гонки с реверсивной решёткой нельзя исключать подобных злоупотреблений и в «Больших призах».

NASCAR решила эту проблему радикально — теперь в каждой гонке как минимум дважды появляются жёлтые флаги, даже если на трассе ничего не произошло. Правда, происходит это в известные всем до старта моменты — на финишах промежуточных стадий. И сравнивать современные гонки сток-каров с Формулой-1 было бы некорректно: формат гонок NASCAR Cup Series подразумевает борьбу за победу, в то время как очки являются де-факто вспомогательным показателем (пилот, финишировавший вторым, может набрать больше очков, чем победитель, но победа в гонке гарантирует выход в следующий раунд).

В IndyCar нет ни зелёно-клетчатых флагов — ими в NASCAR отмечают финиш стадии, ни проблемы с искусственными жёлтыми флагами. При этом гонки американского чемпионата часто превращаются в запутанный тактический ребус — и, разумеется, бывает такое, что кому-то из пилотов попросту не повезло с появлением жёлтых флагов, а другой по чистой случайности совершил пит-стоп до выезда сейфти-кара и отыграл целый много позиций. Однако при всей непредсказуемости отдельных гонок, чемпионом IndyCar всё равно становится сильнейший: с 2003 года только трём командам удавалось привести своих пилотов к титулам, даже в Формуле-1 в этом смысле разнообразия больше.

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Выход для Формулы-1

В паддоке распространено мнение о том, что гонки Формулы-1 скучные, а побеждают одни и те же. И пусть это не так (см. Гран-при Австрии), есть определённые шаги, которые позволили бы немного выравнять конкурентоспособность команд и сделать заезды ещё более захватывающими. Первые из них — более справедливое распределение призовых и реформа технического регламента — уже предпринимаются, но остаётся проблема нечётких правил: буквально каждый инцидент на трассе можно интерпретировать с помощью разных правил.

Пилотаж и борьба пилотов на трассе в последние годы стали слишком зарегулированными — под предлогом борьбы за безопасность, но быть может пора гонщикам самим решать как именно им сражаться друг с другом? Если пилот не будет бояться идти в атаку из-за возможных штрафов, инцидентов и поводов выпустить автомобиль безопасности на трассу будет больше. Разумеется, нельзя позволять злоупотреблять правилами, а явно намеренные контакты должны строго наказываться, однако более мелкие инциденты не нуждаются в участии судей. Просто дайте пилотам бороться — и они подарят великолепную гонку.