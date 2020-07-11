Куда пропала русская подруга Фернандо Алонсо — Дарья Капустина

Двукратный чемпион вернётся в Формулу-1, а вот по Дарье паддок будет скучать дальше. Но у неё тоже всё в порядке.

В эфире ваша любимая рубрика про девушек пилотов. Но сегодня мы вспомним не кого-то из нынешних дам сердца гонщиков Формулы-1 или других серий, а про девушку, которая была ещё одним представителем России в паддоке Ф-1 в 2012-2014 годах — бывшую подругу Фернандо Алонсо Дарью Капустину.

Забавно: эта тема пришла в голову ещё где-то назад, а сейчас внезапно заполучила полноценный инфоповод в виде грядущего возвращения двукратного чемпиона мира. Но, увы, сопровождать его на гонках будет уже не россиянка.

Об отношениях звёздного испанского пилота и российской модели стало известно в 2012-м. Фернандо и Дарья познакомились в одном из ночных клубов на афтерпати после Гран-при Японии. У Алонсо нет привычки «прятать» своих подруг: Дарья приезжала с Фернандо на гонки, телеоператоры с удовольствием разыскивали её в боксах «Феррари» и выдавали кадры с переживаниями Капустиной.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Алонсо даже побывал на родине девушки во Владивостоке, где пообщался с его сестрой и мамой, попробовал борщ, оливье и пельмени, выучил несколько фраз по-русски… Однако в 2014 году пара распалась, словно Фернандо решил максимально кардинально сменить свою жизнь: в тот же момент гонщик решил сменить «Феррари» на «Макларен».

После расставания с Алонсо Капустина пропала с радаров Формулы-1. Такое ощущение, что и сама девушка не хотела жить прошлым: она не слишком расстроилась, когда кто-то взломал её старый инстаграм-аккаунт со всеми старыми фотографиями.

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Дарья, которой сейчас 30 лет, продолжает заниматься модельным бизнесом. Своё время Капустина делит между Москвой, Владивостоком и Японией, но, судя по соцсетям, больше всего она работает в Японии.

Любовь к Ф-1 у Дарьи осталась: она посетила прошлогодний Гран-при России Формулы-1 в Сочи. Кроме того, Капустина общается с комментаторами Алексеем Поповым и Натальей Фабричновой.

Прежней популярности у Дарьи сейчас нет, но, как кажется, нет у неё и желания постоянно мелькать на страницах СМИ. Её вполне устраивает нынешний более скромный статус и возможность дальше заниматься любимой работой.

Ну а Алонсо тем временем уже несколько лет встречается с фотомоделью Линдой Морселли.