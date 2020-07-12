«Отлично подойдёт «Феррари». В мире восхищены россиянином Шварцманом после победы в Ф-2

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман в субботу порадовал российских болельщиков, одержав победу в основной гонке второго этапа Формулы-2 на трассе «Ред Булл Ринг». Очень не хотим перехвалить россиянина, но это действительно крутой и важный для карьеры успех — так держать!
Как Шварцман победил
Роберт был не совсем доволен собой после квалификации. Он показал шестое время, не до конца раскусив шины «суперсофт», но всё-таки опередил более опытного партнёра по команде Мика Шумахера, что важно для борьбы не только внутри команды, но и в целом внутри Академии «Феррари», которая в сезоне-2020 отправила в Формулу-2 сразу пять воспитанников — с понятным желанием оценить, кто лучше всех готов к переходу в Формулу-1.
Но вернёмся к уик-энду в Австрии. Для Роберта всё могло закончиться ещё до старта гонки. Когда сейфти-кар возил гонщиков в Ф-2 за собой в ожидании, пока прекратится или хотя бы ослабнет австрийский дождь, на болиде Шварцмана возникли проблемы: двигатель вдруг переключился в «безопасный режим», при котором мотор не может выдавать нормальную мощность. К счастью, в этот же момент дирекция гонки вывесила красный флаг — на пит-лейне инженеры команды «Према» устранили проблемы, а Роберт сумел вернуться на шестое место.
Когда гонка всё-таки стартовала, Шварцман предпочёл не рисковать: он впервые гонялся на болиде Ф-2 под дождём. Роберт даже пропустил одного соперника, но постепенно адаптировался, последил за тем, как работают другие пилоты, и начал в свою очередь прибавлять. Обгон Луки Гьотто придал россиянину уверенности в себе, а тут ещё здорово сработала команда: в нужный момент позвала пилота на пит-стоп и быстро его провела. Это позволило Шварцману отыграть ещё пару мест.
На новом комплекте шин Роберт поехал заметно быстрее находившихся впереди Каллума Айлотта и Чжоу Гуаньюя — и красиво опередил их обоих. Обгон китайца позволил Шварцману выйти в лидеры гонки — и первую строчку россиянин уже не отдал.
Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-2.
Правда, под финиш пришлось понервничать: сзади на российского гонщика накатывал Юки Цунода на более свежих шинах. Однако когда отрыв сократился до минимума, Роберт сумел найти баланс между скоростью и сохранением покрышек и не оставил Цуноде шансов.
Юки, кстати, не повезло: из-за проблем с радио он совершил пит-стоп позже, чем планировала команда. Трудно сказать, сумел бы пилот «Карлина» оказаться впереди Шварцмана, если бы не эта проблема с радио. Это уже разговоры в пользу бедных. Но как «Феррари» обратит внимание на выступление Шварцмана, так и «Ред Булл», в чью программу входит японец, тоже сделает для себя пометочку.
Кто вообще такой Шварцман
Пара абзацев для тех, кто прежде особо не слышал про российского гонщика. Роберт обратил на себя внимание специалистов сразу же после дебюта в «формулах». Он успешно дебютировал в итальянской и немецкой Формуле-4 (четвёртое место против десятого у ещё одно дебютанта сезона — Мика Шумахера), а затем быстро адаптировался в Еврокубке Формулы «Рено», где на второй год вполне мог взять титул, если бы не спорные штрафы и дисквалификации.
В 2018 году Шварцман, которого к тому моменту начала поддерживать не только российская программа «СМП Рейсинг», но и Академия «Феррари», дебютировал в европейской Формуле-3. Поначалу сезон складывался ни шатко ни валко, но когда гонщик «распробовал» шины и подобрал правильные настройки, то резко вырвался вперёд. Мощный финишный спурт позволил Шварцману занять третье место в общем зачёте и первое — среди новичков. Чемпионом тогда стал Шумахер — но для него это был уже второй сезон в чемпионате.
В 2019-м пути Шварцмана и Шумахера вновь разошлись: Мик отправился в Ф-2, а Шварцман — в новую Формулу-3, которая объединила в себе GP3 и европейскую «трёшку». Благодаря как скорости, так и потрясающей стабильности Роберт убедительно выиграл титул, став первым в истории чемпионом Формулы-3. Ну а дальше — снова роль напарника Шумахера-младшего, но теперь уже в Ф-2.
После трёх гонок сезона-2019 Шварцман лидирует в общем зачёте с 48 очками. Мик с 14 баллами третий. Ни в коем случае не стоит делать далеко идущие выводы, закидывать соперников шапками и так далее. Но уже можно сказать, что Роберт быстро адаптировался к новому классу и сумел психологически справиться с личной трагедией: в апреле он потерял папу, скончавшегося из-за коронавируса. Субботнюю победу в Шпильберге российский пилот посвятил именно ему.
Что пишут болельщики
Мы решили почитать «Твиттер» и собрали самые интересные высказывания зарубежных поклонников гонок, посвящённые российскому гонщику.
Matt Jeffray: «Мы узнаем, что «Феррари» точно потеряла здравый смысл, если они отправят Шумахера в Формулу-1 раньше, чем Шварцмана».
Журналист Крис Мидланд: «Да, и Цунода, и Шварцман — впечатляющие таланты. Если каждый из них сможет так провести весь сезон, не удивлюсь, если увижу их обоих в Ф-1 в следующем году...»
F1 Feeder Series (твиттер-аккаунт, посвящённый молодёжным сериям): «Такой зрелый классный пилотаж со стороны Шварцмана. Не буду совсем уж удивлён, если они посадят его за руль «Альфа Ромео» уже в середине сезона».
Felix Sonntag: «Мои поздравления. Он отлично вписался бы в «Феррари» — уже знает выражение «Grazie Ragazzi»! Но жаль Цуноду — проблема с командным радио стоила ему победы. Чжоу хорошо поработал, удержав третье место. Жаль, что Шумахер остался без подиума, но у него была отличная гонка. Может, всё сложится в воскресенье».
Teo V.: «Слежу за Шварцманом с Формулы-3. Такой талантливый парень. Рад видеть, как он проявляет себя».
Keroba: «Вау, какие классные обгоны со стороны Шварцмана на выходе из четвёртого поворота. И всегда оставлял место (смотри, Албон), зная, когда атаковать или перекрещивать траектории и проходить соперника с другой стороны».
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