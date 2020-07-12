«Отлично подойдёт «Феррари». В мире восхищены россиянином Шварцманом после победы в Ф-2

Гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман в субботу порадовал российских болельщиков, одержав победу в основной гонке второго этапа Формулы-2 на трассе «Ред Булл Ринг». Очень не хотим перехвалить россиянина, но это действительно крутой и важный для карьеры успех — так держать!

Как Шварцман победил

Роберт был не совсем доволен собой после квалификации. Он показал шестое время, не до конца раскусив шины «суперсофт», но всё-таки опередил более опытного партнёра по команде Мика Шумахера, что важно для борьбы не только внутри команды, но и в целом внутри Академии «Феррари», которая в сезоне-2020 отправила в Формулу-2 сразу пять воспитанников — с понятным желанием оценить, кто лучше всех готов к переходу в Формулу-1.



Но вернёмся к уик-энду в Австрии. Для Роберта всё могло закончиться ещё до старта гонки. Когда сейфти-кар возил гонщиков в Ф-2 за собой в ожидании, пока прекратится или хотя бы ослабнет австрийский дождь, на болиде Шварцмана возникли проблемы: двигатель вдруг переключился в «безопасный режим», при котором мотор не может выдавать нормальную мощность. К счастью, в этот же момент дирекция гонки вывесила красный флаг — на пит-лейне инженеры команды «Према» устранили проблемы, а Роберт сумел вернуться на шестое место.

Шварцман рассказал о проблемах с машиной, которые чуть не испортили ему гонку

Когда гонка всё-таки стартовала, Шварцман предпочёл не рисковать: он впервые гонялся на болиде Ф-2 под дождём. Роберт даже пропустил одного соперника, но постепенно адаптировался, последил за тем, как работают другие пилоты, и начал в свою очередь прибавлять. Обгон Луки Гьотто придал россиянину уверенности в себе, а тут ещё здорово сработала команда: в нужный момент позвала пилота на пит-стоп и быстро его провела. Это позволило Шварцману отыграть ещё пару мест.



На новом комплекте шин Роберт поехал заметно быстрее находившихся впереди Каллума Айлотта и Чжоу Гуаньюя — и красиво опередил их обоих. Обгон китайца позволил Шварцману выйти в лидеры гонки — и первую строчку россиянин уже не отдал.

Права на видео принадлежат FIA Formula 2 Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-2.

Правда, под финиш пришлось понервничать: сзади на российского гонщика накатывал Юки Цунода на более свежих шинах. Однако когда отрыв сократился до минимума, Роберт сумел найти баланс между скоростью и сохранением покрышек и не оставил Цуноде шансов.



Юки, кстати, не повезло: из-за проблем с радио он совершил пит-стоп позже, чем планировала команда. Трудно сказать, сумел бы пилот «Карлина» оказаться впереди Шварцмана, если бы не эта проблема с радио. Это уже разговоры в пользу бедных. Но как «Феррари» обратит внимание на выступление Шварцмана, так и «Ред Булл», в чью программу входит японец, тоже сделает для себя пометочку.

Шварцман прокомментировал первую в карьере победу в Формуле-2

Кто вообще такой Шварцман

Пара абзацев для тех, кто прежде особо не слышал про российского гонщика. Роберт обратил на себя внимание специалистов сразу же после дебюта в «формулах». Он успешно дебютировал в итальянской и немецкой Формуле-4 (четвёртое место против десятого у ещё одно дебютанта сезона — Мика Шумахера), а затем быстро адаптировался в Еврокубке Формулы «Рено», где на второй год вполне мог взять титул, если бы не спорные штрафы и дисквалификации.



В 2018 году Шварцман, которого к тому моменту начала поддерживать не только российская программа «СМП Рейсинг», но и Академия «Феррари», дебютировал в европейской Формуле-3. Поначалу сезон складывался ни шатко ни валко, но когда гонщик «распробовал» шины и подобрал правильные настройки, то резко вырвался вперёд. Мощный финишный спурт позволил Шварцману занять третье место в общем зачёте и первое — среди новичков. Чемпионом тогда стал Шумахер — но для него это был уже второй сезон в чемпионате.

«В чём кайф попасть в Формулу-1 из-за денег? Мне бы такая слава не нравилась» Бронзовый призёр и лучший новичок Формулы-3 Роберт Шварцман — о преображении по ходу сезона, партнёрстве с Шумахером и планах на будущее.

В 2019-м пути Шварцмана и Шумахера вновь разошлись: Мик отправился в Ф-2, а Шварцман — в новую Формулу-3, которая объединила в себе GP3 и европейскую «трёшку». Благодаря как скорости, так и потрясающей стабильности Роберт убедительно выиграл титул, став первым в истории чемпионом Формулы-3. Ну а дальше — снова роль напарника Шумахера-младшего, но теперь уже в Ф-2.

«Хэмилтон подошёл, поздравил». Шварцман – о Шумахере, фанате Путина и «братане» из Ф-1 Большое интервью с Робертом Шварцманом. Про секрет прорыва в 2018 году, жуткий уик-энд в Бельгии, опасный «Инстаграм» и многое другое.

После трёх гонок сезона-2019 Шварцман лидирует в общем зачёте с 48 очками. Мик с 14 баллами третий. Ни в коем случае не стоит делать далеко идущие выводы, закидывать соперников шапками и так далее. Но уже можно сказать, что Роберт быстро адаптировался к новому классу и сумел психологически справиться с личной трагедией: в апреле он потерял папу, скончавшегося из-за коронавируса. Субботнюю победу в Шпильберге российский пилот посвятил именно ему.

Что пишут болельщики

Мы решили почитать «Твиттер» и собрали самые интересные высказывания зарубежных поклонников гонок, посвящённые российскому гонщику.



Matt Jeffray: «Мы узнаем, что «Феррари» точно потеряла здравый смысл, если они отправят Шумахера в Формулу-1 раньше, чем Шварцмана».



Журналист Крис Мидланд: «Да, и Цунода, и Шварцман — впечатляющие таланты. Если каждый из них сможет так провести весь сезон, не удивлюсь, если увижу их обоих в Ф-1 в следующем году...»

Шварцман получил победный трофей от передвижной тумбочки

F1 Feeder Series (твиттер-аккаунт, посвящённый молодёжным сериям): «Такой зрелый классный пилотаж со стороны Шварцмана. Не буду совсем уж удивлён, если они посадят его за руль «Альфа Ромео» уже в середине сезона».



Felix Sonntag: «Мои поздравления. Он отлично вписался бы в «Феррари» — уже знает выражение «Grazie Ragazzi»! Но жаль Цуноду — проблема с командным радио стоила ему победы. Чжоу хорошо поработал, удержав третье место. Жаль, что Шумахер остался без подиума, но у него была отличная гонка. Может, всё сложится в воскресенье».



Teo V.: «Слежу за Шварцманом с Формулы-3. Такой талантливый парень. Рад видеть, как он проявляет себя».

Штайнер: был уверен, что вы спросите про Шварцмана! Он весьма хорош Самый открытый босс Формулы-1 — о популярности, решении не менять состав, проблемах с машиной и шансах, что «Хаас» пригласит Шварцмана.

Keroba: «Вау, какие классные обгоны со стороны Шварцмана на выходе из четвёртого поворота. И всегда оставлял место (смотри, Албон), зная, когда атаковать или перекрещивать траектории и проходить соперника с другой стороны».