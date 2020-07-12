Очередной удар по «Феррари»: Леклер вынес Феттеля, пока «Мерседес» мчал к победному дублю

«Феррари» не продержалась и пяти кругов

Хэмилтон выиграл старт и сохранил позицию, заблокировав перед первым поворотом Ферстаппена — за счёт этого с голландцем поравнялся Сайнс, но Карлоса в первом повороте вынесло за пределы трассы, и в итоге испанец остался третьим. Четвёртую позицию сохранил Валттери Боттас, а на пятое мимо Эстебана Окона прорвался Александер Албон.

Тем временем во второй половине пелотона произошло столкновение двух «Феррари» — Леклер влетал в третий поворот по внутренней траектории, но подскочил на поребрике и снёс Феттелю заднее антикрыло. Себ сразу сошёл с дистанции, а Леклер после внепланового пит-стопа с повреждённым днищем продолжил гонку последним.



Контакт гонщиков «Феррари» спровоцировал появление на трассе автомобиля безопасности, но уже после третьего круга Бернд Майландер вернулся на пит-лейн, а гонка продолжилась в боевом режиме. Хэмилтон разом оторвался от Ферстаппена на полторы секунды, а Сайнс отстал от Макса ещё на две и сдерживал Боттаса и Албона — «Мерседес» прорвётся вперёд на шестом круге, а «Ред Булл» — на восьмом.



А в конце четвёртого круга в боксах остановился Шарль Леклер — «Феррари» в полном составе выбыла из гонки.

«Рейсинг Пойнт» опережает «Рено» и «Альфа Таури»

Позади первой пятёрки между собой сражались гонщики «Рено» — Риккардо, стартовавший на «медиуме», прессинговал Окона на более мягких шинах, и к 18-му кругу австралиец начал атаковать напарника, Эстебан, однако, довольно жёстко отбился и сохранил позицию. Но на 19-м круге Дэну всё же удался манёвр в третьем повороте.



Позади них прорывались Стролл и Перес — сначала пилоты «Рейсинг Пойнт» опередили Норриса, затем в течение двух кругов оба опередили Гасли и теперь догоняли гонщиков «Рено». Гасли же продолжал терять позиции — на 21-м круге француз пропустил Норриса и откатился на 11-е место.



12-м же расположился Даниил Квят. На старте россиянин пропустил Магнуссена, но вскоре контратаковал его и к концу первого отрезка шёл в полутора секундах позади Гасли. Даниил, при этом, стартовал, в отличие от напарника, на «медиуме».

«Андеркат» «Ред Булл» не помог

На 24-м круге Макс Ферстаппен открыл волну пит-стопов и перешёл на «медиум». К моменту своей остановки голландец отстал от Хэмилтона на 5,5 секунды. Кругом позже на пит-лейн отправился Эстебан Окон, но это был не пит-стоп — машину закатили в боксы и сняли с дистанции.



Льюис свернул в боксы на 27-м круге — разрыв с Ферстаппеном сократился до 4,8 секунды — существенно приблизиться к лидеру гонщику «Ред Булл» не удалось. К тому же на свежих шинах Хэмилтон обновил рекорд гонки, и его отрыв от Макса снова перевалил за отметку в пять секунд.



Валттери Боттас оставался на трассе до 34-го, понемногу теряя относительно соперников. На трассу финн вернулся третьим, но отставание от Ферстаппена выросло с двух до восьми секунд. Зато Александер Албон, преследовавший Боттаса, после своего пит-стопа окончательно оставил финна в покое — отставание выросло до полуминуты.



На пятое место вышел Даниэль Риккардо, поскольку у Сайнса возникла заминка с задним левым колесом, что отбросило испанца на восьмую строчку — позади единственной оставшейся «Рено» и обоих автомобилей «Рейсинг Пойнт». Впрочем, на 49-м круге Риккардо потерял пятое место, пропустив Переса — Чеко шёл в темпе лидеров и начал приближаться к Албону.

«Мерседес» берёт дубль

К 57-му кругу Перес догнал Албона и шёл в «зоне DRS» позади «Ред Булл», но Албон держался и не позволял провести атаку. К 65-му кругу под прессинг попал и Ферстаппен — голландца догнал Валттери Боттас, и спустя пару кругов «Мерседес» протиснулся на второе место.



Упустив Боттаса, Ферстаппен свернул в боксы за свежими шинами — отрыв от Албона позволял провести пит-стоп без потери позиции, но план не сработал — лучший круг гонки остался за Карлосом Сайнсом.



Победу же благополучно одержал Льюис Хэмилтон, вторым в 14 секундах позади напарника финишировал Валттери Боттас, а Макс Ферстаппен стал третьим и завоевал первый подиум в сезоне. Четвёртое место в борьбе с Пересом отстоял Албон, а Чеко под финиш пропустил ещё и Норриса. Серхио классифицирован шестым, седьмое место занял Стролл, додавивший в конце Риккардо, а замкнули первую десятку Карлос Сайнс и Даниил Квят.

Лидером общего зачёта остаётся Валттери Боттас, который на шесть очков опережает Льюиса Хэмилтона. Ландо Норрис по-прежнему на третьей строчке, Шарль Леклер откатился на четвёртую позицию, а Серхио Перес поднялся на пятое место. Даниил Квят на 14-й строчке.



В Кубке конструкторов «Мерседес» набрал уже 80 очков, у «Макларена» — 39, а «Ред Булл» с 27 баллами поднимается на третью строчку.



Следующий этап — Гран-при Венгрии — пройдёт на «Хунгароринге» 19 июля.