Копия «Мерседеса» вне закона? Скандальную машину «Рейсинг Пойнт» обвинили в плагиате

Мы ждали этого с зимы: соперники официально протестуют против подозрительной копии прошлогоднего «Мерседеса» и требуют её запрета.

Прорыв Серхио Переса стал одним из главных сюжетов Гран-при Штирии — мексиканец едва не обогнал шедшего четвёртым Александера Албона на «Ред Булл» и оставил «Макларены» и «Рено» далеко позади. Лишь сломанное в борьбе антикрыло позволило Норрису в последнем повороте обогнать Переса — за исключением призёров гонки, Чеко был, пожалуй, самым быстрым на трассе. Да и на фоне лидеров Перес временами выглядел феноменально шустро.

И вот теперь «Рено» подаёт официальный протест и требует стюардов уточнить, соответствует ли «Рейсинг Пойнт» RP20 правилам чемпионата. «Мы подтверждаем, что „Рено“ отправил запрос стюардам с целью прояснить легальность автомобиля „Рейсинг Пойнт“, — говорится в заявлении французов. — Дальнейших комментариев до появления решения стюардов не будет».

Розовая копия «Мерседеса» — наглое нарушение? Объясняем, почему всё нормально «Чужие» шасси — смертельное зло для Формулы-1 или неизбежная реальность?

По мнению «Рено», новая машина «Рейсинг Пойнт» может нарушать статью 3.2 спортивного регламента — в ней перечислены компоненты шасси, которые каждая команда обязана разрабатывать самостоятельно. Среди этих компонентов, например, воздуховоды и кузов автомобиля — и эти элементы на «Рейсинг Пойнт» действительно очень сильно напоминают детали, использовавшиеся в прошлом году на «Мерседесах».



«Рейсинг Пойнт» и не скрывает, что RP20 срисована с прошлогоднего «Мерседеса», но команда всячески отрицает какое-либо сотрудничество с немецкой командой. Энди Грин, технический директор «Рейсинг Пойнт», ещё на зимних тестах заявил, что инженеры изучали прошлогодний «Мерседес» по фотографиям и рады, что их удалось так точно воспроизвести.



Таким образом, согласно Грину, «Рейсинг Пойнт» в конце концов создавал машину самостоятельно и не нарушал регламент. Да, правила запрещают использовать чужие чертежи и чужую интеллектуальную собственность в определённых областях, но о самостоятельном копировании в правилах слов нет. Де-факто доказать нарушение можно лишь в том случае, если «Мерседес» признается, что продавал (и/или передавал) «Рейсинг Пойнт» чертежи или целые компоненты — но это маловероятно на фоне того, что Тото Вольф, руководитель немецкой команды, является также акционером команды Стролла.

У команды Квята большие проблемы, второй пилот «Ред Булл» снова слаб. Итоги ГП Штирии Ну а «Феррари» не была так слаба даже в самые неудачные моменты турбогибридной эры Формулы-1.

Возникает и другой вопрос: что будет, если нарушение всё же будет доказано? «Рейсинг Пойнт» RP20 запретят участвовать в гонках? В следующем году команды обязаны использовать нынешние шасси — «Рейсинг Пойнт» придётся пропустить два сезона?

Перспективы «Рено» в этом процессе выглядят в лучшем случае туманными — неясно, как французы намерены доказывать свою правоту. Кроме того, на фоне этого протеста вспоминается прошлогодний эпизод, когда «Рейсинг Пойнт» сделал запрос стюардам по поводу умной тормозной системы «Рено». Французов тогда исключили из протоколов Гран-при Японии и велили избавиться от системы, но в паддоке «Рейсинг Пойнт» подвергся критике — то, что команда дожидалась хорошего результата, чтобы после него опротестовать автомобиль соперника (о системе знали заранее), многими было воспринято неспортивно. Теперь «Рено», судя по всему, мстит обидчикам, так как тоже подал протест после гонки, а не пятничных тренировок — как это делал «Ред Булл», сражаясь против DAS «Мерседеса».

Команду Формулы-1 сдала бывшая сотрудница. В «Рено» ещё легко отделались! В «Рено» не виноваты, но… виноваты. После дисквалификации скандал только разгорается?

Напоследок стоит отметить и политическую составляющую дела. Владелец «Рейсинг Пойнт» — Лоуренс Стролл, один из самых богатых людей планеты, активно инвестирующий в Формулу-1 ради карьеры сына. Пойдут ли ФИА и Liberty Media против одного из немногих людей, готовых вкладываться в чемпионат?