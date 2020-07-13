Самый крупный провал Шарля Леклера и Квят ниже Гасли. Оценки за Гран-при Штирии

Льюис Хэмилтон на Гран-при Штирии был неудержим — Ферстаппен и Боттас ничего не смогли противопоставить действующему чемпиону, поэтому главными героями снова стали гонщики из середины пелотона. Ну, а на последней строчке — снова гонщик «Феррари». Второй этап Формулы-1 — в субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9,0



Британец доминировал в квалификации (и не вылетал, как Боттас неделей ранее) и был недосягаем в гонке — по ходу трансляции машину № 44 почти и не показывали. И это после проблемных тренировок. Это был, возможно, первый шаг на пути к седьмому титулу.



Серхио Перес — 8,5



Чеко стал одним из главных героев гонки, прорвавшись с 17-го места в первую пятёрку — на последних кругах мексиканец даже атаковал Алекса Албона и мог подняться на четвёртую строчку, но сломал о соперника крыло. Не будем строги к Пересу за этот инцидент: даже шестое место при старте с последних рядов — отличный результат.

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Карлос Сайнс — 8,5



Если бы не заминка на пит-стопе, пятым на Гран-при Штирии финишировал бы Сайнс — Карлос великолепно квалифицировался на третье место и на протяжении первого отрезка комфортно держался пятым. Но после пит-стопа испанец оказался лишь восьмым и в борьбе с соперниками убил всю резину — вины гонщика в этом нет.



Макс Ферстаппен — 8,0



Макс выжал из машины «Ред Булл» всё возможное, но пока этот автомобиль не способен соперничать с «Мерседесами». То, что Ферстаппен хотя бы какое-то время сдерживал атаки Боттаса, — уже достижение.

Ландо Норрис — 8,0



Британец снова блеснул и добился великолепного результата, воспользовавшись каждой представившейся возможностью. Правда, возможности эти он создал себе не сам, да и в квалификации уступил напарнику и потерял три позиции за обгон под жёлтыми флагами на тренировках — но это можно объяснить болями в груди.

У команды Квята большие проблемы, второй пилот «Ред Булл» снова слаб. Итоги ГП Штирии Ну а «Феррари» не была так слаба даже в самые неудачные моменты турбогибридной эры Формулы-1.

Валттери Боттас — 7,5



Боттас плохо проехал квалификацию и уступил напарнику полторы секунды (объяснил это тем, что не смог прогреть шины). И хотя в гонке финн полностью реабилитировался, опередив после пит-стопов Ферстаппена, главный соперник — Хэмилтон — был уже далеко впереди.



Эстебан Окон — 7,5



Под дождём Окон провёл отличную квалификацию, но реализовать темп в гонке не удалось — всё, что Эстебан смог на дистанции, это потерять две позиции и сойти из-за проблем с радиатором.



Даниэль Риккардо — 7,5



После схода Окона все надежды «Рено» были связаны с Риккардо, но по-настоящему скорость машины не позволяла бороться — до конца гонки Дэн ехал «от обороны» и до последнего пытался сдержать Стролла. Не получилось, хотя атака Лэнса была грязноватой.

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Пьер Гасли — 7,5



Для Пьера гонка фактически кончилась в первом повороте, когда француз получил удар от Риккардо — с этого момента автомобиль был уже не так эффективен и гораздо быстрее изнашивал шины. Если не считать охотившихся за быстрейшим кругом Ферстаппена и Сайнса, только Гасли пришлось менять резину дважды.



Лэнс Стролл — 7,0



В квалификации Стролл выступил лучше Переса, однако темп канадца в гонке был заметно слабее, чем у напарника. Это отлично иллюстрирует борьба с Риккардо — в то время как Чеко обогнал «Рено» и умчался за Албоном, Стролл застрял за австралийцем до конца гонки. И даже пройдя Дэна, Лэнс позиции не отыграл, упустив Норриса.



Даниил Квят — 7,0



Квят второй раз подряд уступил напарнику в квалификации и снова не слишком удачно стартовал, пропустив Магнуссена. Однако затем россиянин не допускал ошибок, держал ровный темп и финишировал десятым, что очень неплохо по меркам скорости «Альфа Таури».

Квят опять не встал на колено и впервые попал в очки. Разбор успехов и неудач россиянина За гонку хвалим (кроме старта), а вот от квалификации можно было ожидать намного большего.

Кими Райкконен — 7,0



Кими заявил, что «Альфа Ромео» добилась прогресса, но пока финн не может его продемонстрировать: в квалификации Райкконену пришлось бросить лучший круг из-за жёлтых флагов, а под конец гонки, когда был шанс побороться с Квятом, экономил топливо.



Кевин Магнуссен — 7,0



После проблем с тормозами в предыдущей гонке, инженеры «Хааса» улучшили охлаждение, пожертвовав прижимной силой. Гонка в итоге прошла без поломок, но и побороться с кем-либо на такой машине оказалось нереально — 12-е место.



Ромен Грожан — 7,0



Зато не без поломок прошёл этот уик-энд для Грожана: француз пропустил квалификацию из-за отказа ERS. После старта с пит-лейна Ромен демонстрировал достойный темп, но выше 13-й позиции подняться не смог.

Напарника Квята взбесила команда: французу пришлось помогать россиянину Пьер Гасли оказался очень недоволен тем, что его круг фактически принесли в жертву.

Николас Латифи — 7,0

Дебютант проиграл напарнику в квалификации, но уже на четвёртом круге оказался впереди и лишь за 15 кругов до финиша пропустил Расселла обратно. Скоростью Латифи в этот уик-энд особенно не блистал, но ехал стабильно и надёжно — неплохо для второго Гран-при в карьере.

Себастьян Феттель — 7,0



Для Себа гонка кончилась в третьем повороте — после удара от Леклера, однако и до этого немец не то чтобы был очень быстр: лишь десятое место в квалификации, хотя дождь нивелировал нехватку скорости на прямых, и довольно слабый старт с потерей пары позиций (к третьему повороту Феттель был на уровне Магнуссена).



Джордж Расселл — 6,5



Расселл очень здорово квалифицировался и потенциально мог набрать очки, однако поспешил на первых кругах и вылетел с трассы, оказавшись позади напарника. Такое можно было ожидать от Латифи, но Расселл на второй год выступлений должен действовать более продуманно.

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Антонио Джовинацци — 6,0



В «Альфа Ромео» рассчитывали выйти во второй сегмент — и такой шанс действительно был, но Джовинацци вылетел в самый неподходящий момент, и именно «его» жёлтые флаги помешали Кими. Итог — бесславная гонка и финиш позади «Хаасов».



Александер Албон — 5,0



Это был чудовищный провал, начавшийся с ошибки в квалификации — Албон пожадничал на хорошем быстром круге, позднее затормозил перед четвёртым поворотом и выехал из него слишком широко. Ну, а в гонке темп Алекса был настолько слабым, что даже после дополнительного пит-стопа Ферстаппен остался впереди. Гасли за похожий провал Гран-при Венгрии в прошлом году потерял место в «Ред Булл» — тогда это, правда, стоило Максу победы.



Шарль Леклер — 3,0



Гран-при Штирии — это пока самый крупный провал монегаска в Формуле-1. Из-за странной атаки он испортил гонку не только себе, но и напарнику, которому накануне проиграл в квалификации, схлопотав к тому же штраф за блокировку Квята. К чести Леклера отметим, что он сразу же извинился перед командой (и Феттелем) и полностью признал вину. Тем не менее шанс оценить обновления безвозвратно упущен — а это было главной целью команды на уик-энд.