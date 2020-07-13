Гонщики Формулы-1 продолжают вставать на колено. Но зачем? Это уже просто формализм

Перед вторым этапом Формулы-1 на всё той же трассе «Ред Булл Ринг» часть гонщиков часть Формулы-1 вновь провела акцию в поддержку борьбы с расизмом, присев на колено. Однако, в полном соответствии с известным выражением, во второй раз история повторилась в виде фарса. Вероятно, нас ждёт третья и последующая церемонии – но зачем?

Сумбурная церемония

Первую акцию перед стартом сезона Ф-1 тщательно готовили и анонсировали, все журналисты и болельщики гадали, что именно сделают пилоты. Макс Ферстаппен и Шарль Леклер даже почли за лучшее заранее предупредить, что они на колено не встанут. В итоге стоять осталось шесть пилотов, а 14 их коллег встали на колено.

Вторая акция вышла куда более сумбурной и потому, в итоге, практически бессмысленной. Во-первых, она не была предусмотрена предстартовым протоколом гонки. Из-за этого гонщикам пришлось собираться впереди стартовой решётки в авральном режиме, а кто-то и вовсе не принял участие в церемонии. Взгляните на фото ниже: пока большинство пилотов уже встало на колено, Алекс Албон ещё только бежит на место событий.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

На других изображениях было видно, как со всех ног несутся Серхио Перес и Антонио Джовинацци. Но даже с их учётом собралось лишь 18 гонщиков: на церемонии отсутствовали стартовавший с пит-лейна Кевин Магнуссен и почему-то Карлос Сайнс. В общем, единства не было не только по жесту, но теперь даже в плане участия всех пилотов.

«Так как в этот раз мы сами планировали акцию и она не была в графике ФИА, всё прошло сумбурно, — объяснялся потом Льюис Хэмилтон. — Кто-то из пилотов хотел принять участие, но не успел присоединиться. Многие были слишком далеко на решётке. Возможно, на следующей неделе у нас получится организовать всё лучше, если мы решим проводить акцию. Но это решать не мне».

Мысли не о том

Другой момент – отношение пилотов к происходящему. Нет причин сомневаться, что Хэмилтон искренне верит в важность своих действий, в то, что подобными жестами он с коллегами так или иначе привлекает внимание к проблеме и приближает действительно серьёзные меры по борьбе с расизмом. Но так ли серьёзны другие гонщики, пусть даже они встают на колено? Посмотрите на фотографию ниже.

Ландо Норрис общается с Джорджем Расселом (крайние справа) во время акции в поддержку движения Black Lives Matter Фото: Peter Fox/Getty Images

Заметили улыбку на лице Ландо Норриса, общающегося со своим другом Джорджем Расселлом? Слабо верится, что пилот «Уильямса» в этот момент рассказывал про какой-то забавный случай, связанный с позитивными действиями Black Lives Matter. Куда больше похоже, что пилоты пусть и отдают должное Хэмилтону и самой акции, но мыслями от неё находятся далеко. Так, повторимся, нужна ли в таком случае акция, которая проводится просто потому, что «так надо»?

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Дадим опять слово Хэмилтону: «Некоторые спрашивают: «Как долго мы должны продолжать это делать?» Кто-то чувствовал, что одной акции на прошлой неделе было достаточно. Я должен был подбодрить их: «Мы должны продолжать добиваться равенства». Я сказал: «Послушайте, расизм будет оставаться здесь дольше, чем мы в Ф-1, у цветных людей, подверженных ему, нет времени на то, чтобы протестовать».

Были такие пилоты, кто говорил: «Я уже делал это на прошлой неделе, не буду делать это снова». Кое-кто по-прежнему хотел поддержать эту акцию, как и неделей раньше. Я старался проводить больше времени один на один с теми, кто решил стоять и просто поболтать с ними. Как пилоты, мы собираемся стать ближе. Я не говорю, что все будут становиться на колени. Но поскольку мы говорим об этом чаще, думаю, все гонщики становятся ближе к пониманию этого жеста».

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Отношение Формулы-1 и ФИА

Знаете, что самое забавное? А ведь новая акция гонщиков даже почти не попала в телевизионную трансляцию – всё по той же причине, что не была официально запланирована. В итоге телеоператоры только-только навели фокус на присевших гонщиков, как режиссёр трансляции резко переключился на каскадеров «Ред Булл», которые в своих чудо-костюмах взмыли над трассой. Ничего личного: просто трансляция эффектного полёта была внесена в план – в отличие от акции гонщиков.

Учитывая отсутствие зрителей на трибунах, получается, пилоты встали на колено для самих себя. И если на Гран-при Венгрии акция вновь не будет внесена в официальный план, то опять получится практически бессмысленной – как из-за отсутствия единства пилотов, так и из-за того, что о ней узнают далеко не все.

Квят опять не встал на колено и впервые попал в очки. Разбор успехов и неудач россиянина За гонку хвалим (кроме старта), а вот от квалификации можно было ожидать намного большего.

В такой ситуации не совсем понятно, как быть дальше. Когда движение Black Lives Matter поддерживает твой лучший гонщик десятилетия, со стороны Формулы-1 и ФИА было бы странно брать и подталкивать Льюиса и его коллег к прекращению акций. Ещё страннее было бы вновь включать их в расписание предстартовой церемонии после пропуска одного этапа. А ведь будут в календаре и страны, где отношение к BLM-движению куда более спорное… В общем, и пилотам, и организаторам есть что обсудить.