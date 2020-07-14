«Из героя в осла». Леклера и босса «Феррари» громят в Италии и по всему миру

Триумфом Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса» никого не удивить. По итогам Гран-при Штирии Формулы-1 львиную долю своего внимания мировая пресса удивила провалу «Феррари». Неделю назад проблемы «Скудерии» сумел замаскировать Шарль Леклер, чудом ставший вторым, но на сей раз именно монегаск окончательно уничтожил шансы своей команды.

«Хэмилтон ещё может завершить карьеру в «Феррари»

«Мы ожидали этого ещё перед сезоном, и «Феррари» уже его проиграла. Ни машины, ни философии, ни пилотов: Феттель полностью потерян на фоне ситуации с контрактом, а Леклер всё ещё считает, что выступает в виртуальных гонках. Наступила темнота», — пугает Tuttosport.

«Это ночной кошмар для «Феррари», — солидарна с коллегами La Gazzetta dello Sport. — У SF1000 нет будущего. А «закон Мерфи» скоро переименуют в «закон «Феррари»: если есть шанс, что что-то пойдёт не так, то так и произойдёт. В воскресенье случился ремейк Бразилии, но теперь занавес опустил Леклер».



Издание Il Giornale по традиции не скупится на хлёсткие высказывания. Очередной материал итальянцы посвятили Шарлю Леклеру и озаглавили: «Из принца в камикадзе». Внутри текста было ещё жёстче.



«Тот, кто за неделю превратился из героя в осла, — лишь вершина айсберга. Конечно, Шарль сделал это не специально, но всё-таки сделал. Он выглядел нетерпеливым пилотом, который ищет просвет, которого не существует. Он нырнул внутрь, чтобы быстро отыграть позиции, но закончил гонку столкновением с напарником. Впрочем, если Леклер восхитил нас неделю назад, то тоже потому, что смело атаковал и действовал бесстрашно, на максимуме. Но на сей раз его стремление прорваться сыграло с ним дурную шутку».

Самый крупный провал Шарля Леклера и Квят ниже Гасли. Оценки за Гран-при Штирии У пилотов “Феррари” 10 баллов — на двоих.

Дэн Рипли из Daily Mail печалится, что легендарная «Скудерия» становится посмещищем.



«В паддоке всегда есть одна команда, над которой все надсмехаются. Пару лет назад эту роль исполнял «Макларен», когда все следили, как долго продержится их мотор «Хонда», прежде чем машина замрёт на обочине. Ну, по крайней мере, их «пони» исполнял один и тот же трюк. «Феррари» же сейчас оказалась в опасном падении: всё, к чему они прикасаются, превращается в пыль. Ну или в сломанное заднее антикрыло», — пишет автор.



Однако Рипли приходит к неожиданному выводу: «Скудерию» всё ещё может усилить Льюис Хэмилтон, пусть и не в 2021 году, а лишь в 2022-м.



«Напарник Леклера уже подтверждён: место Феттеля займёт Карлос Сайнс. Однако срок действия контракта испанца неизвестен — и он вполне может базироваться на годичном соглашении. Это оставляет возможность на 2022-й год и то, что Хэмилтон завершит свою карьеру в «Феррари». Он наверняка рассмотрит такой переход, если получит предложение.

Да, будет трудно убедить Леклера, что это хорошая идея, а у «Феррари» есть тенденция с разделением пилотов на первый и второй номера. Однако команда безумно хочет прервать затянувшееся ожидание титулов. Да, внутри «Феррари» много что неправильно, включая политическую составляющую — речь не идёт о том, что всё может исправить один человек. Но за свою историю команда всегда нацеливалась на приглашение наилучших гонщиков. За последнее время таковыми были Феттель, Алонсо, Райкконен и Шумахер. Определённо, Хэмилтон вписался бы в этот ряд. В независимости от конкурентоспособности машины, которой ему пришлось бы управлять, он бы выжал из неё всё».

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«Я бы бросил этот и следующий сезон»

А вот Флавио Бриаторе, чьи слова приводит Tuttosport, полагает, что Хэмилтоном делу не поможешь.



«Хэмилтон за рулём «Феррари»? Это ничего не изменит. Пилот может принести одну-две десятые, но не секунды. У Льюиса отличная машина, и у него сейчас всё в порядке, ему никто не мешает. Боттас — ведомый пилот. А вот Росберг, напротив, доставлял сложности и даже отобрал у него титул. Если посадить Леклера, Ферстаппена или Алонсо в «Мерседес», они тоже легко станут чемпионами», — полагает итальянец.



«Команде не хватает лидера, — продолжает Бриаторе. — Там много молодых людей, допущено много ошибок. После ди Монтедземоло они творили ерунду. Нужно понимать Формулу-1. Стоило подождать с объявлением насчёт пилотов. Ты можешь иметь опцион на гонщика, но я бы не стал ничего решать после одной или двух гонок: нужен был мотивированный Феттель. Ну а если машина очень медленная, то проблема не только в пилоте. На месте Бинотто я бы бросил этот год, равно как и следующий, и думал о развитии машины на сезон-2022 с новыми правилами. Я бы ни на секунду не сомневался в таком решении».

Очередной удар по «Феррари»: Леклер вынес Феттеля, пока «Мерседес» мчал к победному дублю Кошмарный старт для «Феррари», но и «Ред Булл» не бросил вызов «Мерседесу». Зато у Квята первое в сезоне попадание в очки.

«Это будет началом конца «эры Бинотто»

Вот только вопрос: а будет ли принимать такое решение Бинотто? Или нас ожидают скорые изменения на командном мостике «Феррари». Кристиан Ниммерволь из Motosport-Total прогнозирует, что Маттиа как минимум лишится части полномочий.

«Слушатели моего подкаста недавно уже спрашивали, продержится ли Бинотто весь сезон-2020. Я считаю, что да. Но уже не как босс «Феррари». Или, по крайней мере, не как единственный руководитель. Легко могу представить, что Камильери поставит дополнительного человека, чтобы разгрузить Бинотто. Это будет началом конца «эры Бинотто».



Но «Камильери слеп, когда дело касается автоспорта» — так говорит мой инсайдер, с которым я общался перед написанием этой колонки. В нынешней Формуле-1 редко когда успешно функционирует вариант с руководителем команды и техническим директором в одном лице. Герхард Бергер прав, когда советует распределить обязанности. Вероятно, было бы хорошо, если бы «Феррари» искала новые лица не только в Италии...»

Бинотто могут уволить из «Феррари» уже в ближайшие недели, руководство нашло замену

Про необходимость разделения обязанностей говорит и автор Corriere dello Sport Даниэле Спарищи.



«12 месяцев Бинотто тратил невероятную энергию на политические сражения: отложенную до 2022 года реформу регламента, лимит на бюджеты, новый Договор согласия. Наконец, было непростое расследование ФИА моторов 2019 года, закончившееся тайным соглашением и последствиями, за которые команда теперь расплачивается. Уже почти очевидно, что основные проблемы связаны с тем фактом, что аэродинамика машины и шасси были построены с учётом прежней мощности силового блока.



В понедельник в Маранелло было долгое совещание по подбору конфигурации болида на Гран-при Венгрии, но воскресенье уже стало поворотным моментом сезона. Только чудо может исправить SF1000 после столь сложных родов».

Култхард: «Феррари» больше не борется за титул

«Очевидно, что «Скудерия» потеряла немалую мощность мотора после ужесточения правил со стороны ФИА, а шасси и аэродинамика «Феррари» тоже недостаточно хороши, — добавляет эксперт Sky Sports Мартин Брандл. — Вдобавок ко всему Леклер и Феттель сообщают, что машина довольно хорошо сбалансирована. А нет ничего хуже, чем гоночный болид, от которого хорошие ощущения, но который при этом медленный. Куда лучше иметь проблемы с управлением и надеяться, что всё дело только в них. Будем надеяться, что «Феррари» просто не подошла эта трасса».