«За себя и за Сашку». Почему «Ред Булл» не вернётся к доминированию в нынешнем составе

Сезон стартовал, два этапа позади, но в Формуле-1 появился свой антигерой. И нет, это не Даниил Квят и даже не Льюис Хэмилтон с его желанием поставить всю Формулу-1 на колени. Речь о пилоте «Ред Булл» Александере Албоне. Казалось бы, что такого плохого сделал Албон, что на него обрушился целый шквал критики? Ведь этот парень едва не выиграл первую гонку сезона, и лишь Хэмилтон своим карающим кулаком и ценой штрафа смог остановить дерзкого тайца версии 2.0 на пути к первой победе в Формуле-1.

Вот только дело в том, что никакого Албона 2.0 и не существует. То, что казалось резким ростом, на деле оказалось пшиком, не стоящим абсолютно ничего, а в «Ред Булл» по-прежнему есть пилот «Ред Булл» и пилот «Торо Россо» Александер Албон.



И как бы Албона ни хвалили после Гран-при Австрии и как бы ни ругали судьбу-злодейку, во второй раз оставившую Алекса без заветного трофея, весь возможный успех Албона был именно командной заслугой (в отсутствие сошедшего к тому моменту Ферстаппена), а заслуга пилота в этой ситуации была только в его неопытности и попытке обгона «здесь и сейчас». Сравнить покруговки Ферстаппена и Албона на первом этапе сезона не представляется возможным, поскольку Макс проехал всего 11 кругов, однако даже эти 11 кругов были показательными. Помните времена, когда в Формуле-1 были разрешены дозаправки? Так вот, время прохождения кругов на одинаковых машинах напомнило именно о тех временах — за 10 кругов Албон умудрился проиграть Ферстаппену 6,5 секунды, будто у Макса топлива на борту было на десяток килограмм меньше. При этом не стоит забывать, что Ферстаппен в той гонке стартовал на «медиуме», в то время как Албон ушёл в бой на «софте».



И на этом самом «софте» лучший круг Албона был показан на пятом круге — 1.09,412, в то время как Ферстаппен этот же круг на более жёсткой резине прошёл за 1.09,351. Также быстро Албон смог поехать только на 33-м круге, когда половина дистанции осталась позади, Алексу поставили свежие шины, а топлива в баке осталось в два раза меньше.



А что же Штирия? Стартуя на одинаково новых «софтах», пилоты за 10 кругов уехали друг от друга на 10 секунд. К 20-му кругу партнёров по команде разделило уже 20 секунд, а к 30-му от отставания осталось восемь — при условии, что Макс к тому времени уже побывал в боксах, в отличие от Албона. К 40-му кругу дистанции Албон проехал только пять кругов (!!!) быстрее Макса, из которых два за машиной безопасности и два, пока Макс заезжал в боксы. Разве не показательно? По итогам гонки Алексу удалось проехать только один отрезок быстрее Ферстаппена — в концовке гонки, пока Макс терял время в борьбе с Боттасом и страдал из-за повреждений переднего крыла.



К чему это всё? «Ред Булл» неоднократно заявлял, что хочет бороться за титул, что хочет сделать Ферстаппена чемпионом и так далее. В настоящий момент «Мерседес» быстрее «Ред Булл» примерно на 3-5 десятых на круге, в зависимости от условий на трассе. Албон медленнее Ферстаппена на 4-6 десятых. Путём нехитрых математических вычислений мы можем понять, что «Ред Булл» нужно построить машину на семь-восемь десятых быстрее «Мерседеса», чтобы Албон мог спокойно отбирать очки у конкурентов.

В одиночку Ферстаппену будет трудно не то что Кубок конструкторов, даже личный титул выиграть, поскольку никто не застрахован от ошибок, и в таких случаях всегда хочется иметь рядом с собой напарника, способного отобрать очки у ближайших преследователей. Нельзя выиграть абсолютно все гонки (это подтвердят Хэмилтон, Феттель и Шумахер), а в случае провала без подушки безопасности в виде быстрого напарника можно легко растерять своё преимущество — вспомните Алонсо в 2012 году и потерянное преимущество в 40 очков. Если бы тогда Масса был на том же уровне, что и Алонсо, и был способен прикрыть спину напарника после аварий в Бельгии и Италии, сейчас в Формулу-1 возвращался бы трёхкратный чемпион мира.



Так что сейчас делать руководству “Ред Булл? Бежать к своим тайским совладельцам и объяснять, что такое кино им не нужно? Хватать ноги в руки и бежать к моторохоуму “Феррари”, искать Себастьяна Феттеля и подсовывать ему контракт на следующий сезон? Или, может быть, предлагать место в команде Квяту и Гасли? Однозначно нет. Всё дело в том, что такому пилоту, как Ферстаппен, не нужен слишком быстрый и амбициозный напарник. Феттеля быстрым в последние годы не назовёшь, а вот амбициозным он был всегда и остаётся таковым. А в таких случаях моральное спокойствие гораздо важнее, чем скорость второго пилота. Слишком быстрый гонщик будет отбирать очки не только у конкурентов, но и у Макса, а гонщик с амбициями но без скорости уничтожит атмосферу. Это если говорить о Феттеле.



Что касается Гасли и Квята, то оба уже пробовали свои силы в “Ред Булл”. Квят был более успешен, чем Гасли, но при этом он не опережал Албона на пресловутые три-пять десятых даже на стадии дебюта тайца в Формуле-1 в составе “Торо Россо. Если посадить Квята или Гасли в соседний гараж с Ферстаппеном, они не поедут быстрее Алекса.



“Ред Булл” уже упустил момент, когда можно было нанять в команду быстрого второго пилота — сначала обменяв Карлоса Сайнса в “Рено”, а затем уступив “Феррари” в борьбе за него (хотя борьбы никакой и не было, австрийцев вполне устраивает, что тайские партнёры довольны). В настоящий момент в пелотоне нет идеального напарника для Макса Ферстаппена, а без него “Ред Булл” так и продолжит бороться непонятно за что. И до тех пор, пока Ферстаппен будет отдуваться “за себя и за Сашку”, команда вряд ли сможет вернуться к былым триумфам.