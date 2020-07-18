Россиянин снова вне конкуренции в главной гоночной «молодёжке». Ждём Шварцмана в Ф-1?

На последних кругах основной гонки третьего этапа Формулы-2 в Венгрии равных Роберту Шварцману не было — россиянин опережал всех на несколько секунд с круга! Ну, всех, кроме Никиты Мазепина. Два гонщика из России за счёт альтернативной тактики порвали весь пелотон и принесли стране первый победный дубль в главной молодёжной серии планеты.

На данный момент Шварцман является главным фаворитом в борьбе за титул. Ну, а в случае успеха Формула-1 будет ждать Роберта уже в 2021-м.

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Как это было

В квалификации Шварцману не повезло. Сессия проходила под дождём, результат зависел от того, насколько удачным будет время выезда из боксов и насколько сухой будет траектория. Увы, в наиболее оптимальный момент Роберта позвали на пит-лейн, а когда он выехал на финальную попытку, вывесили красные флаги. Так Шварцман оказался на решётке только 11-м. Мазепина забросило ещё дальше — на 16-е место.

Залогом успеха Шварцмана стал старт — к концу первого сектора он уже был шестым, и хотя сзади давили соперники, Роберт понимал, что его время придёт в конце гонки, поскольку россиянин, в отличие от большинства соперников, стартовал на жёсткой резине.

Если большинство гонщиков «переобулись» к 12-му кругу, то Шварцман оставался на трассе до 28-го. При этом, если поначалу Роберт терял относительно Мика Шумахера и Каллума Айлотта, то затем проблемы начались у преследователей — в трафике «медиум» держался лишь кругов 10-15. В итоге несколько кругов перед своим пит-стопом Шварцман проехал быстрее тех, кто уже сменил шины!

С пит-лейна Роберт выехал позади Шумахера и Айлотта, а перед первым поворотом заблокировал колёса и пропустил к тому же Луку Гьотто. Но свежий «софт», проехать на котором нужно было всего десять кругов, да ещё и с полупустыми баками, позволял ехать на несколько секунд с круга быстрее! Шварцман не обгонял, а объезжал соперников — настолько велико было преимущество в скорости! Сначала позади остался Гьотто, а затем — и Айлотт с Шумахером.

Той же тактики по ходу гонки придерживался и Никита Мазепин. Никита легко обогнал гонщиков UNI-Virtuosi — Чжоу и Айлотта, изрядно терявших из-за чрезмерного износа резины, затем опередил Луку Гьотто — итальянец подвинулся с траектории, чтобы не мешать напарнику, ну а затем Мазепин уверенно прошёл Шумахера и вырвался на второе место. Кстати, подиум мог стать полностью российским, но Артём Маркелов, тоже отлично владеющей тактикой с долгим стартовым отрезком на старых шинах, попал в аварию по вине соперников уже в дебюте гонки.

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Фаворит сезона

После второй победы подряд отрыв Шварцмана в общем зачёте вырос до 22 очков — как бы ни закончился воскресный спринт, россиянин покинет Венгрию лидером чемпионата. Сейчас именно Роберт является главным фаворитом сезона — и дело не столько в количестве очков, сколько в зрелом подходе к гонкам и великолепном стабильном темпе пилота, который проводит свой первый сезон в Формуле-2.

«У меня нет слов! В квалификации было лишь 11-е место, впереди находилась половина решётки. Я хотел хорошо стартовать, и получилось: сразу вышел на шестое место, — рассказывал Шварцман после поздравлений от Маттиа Бинотто. — В пелотоне были разные стратегии, мы поставили более жёсткие шины и пытались использовать их как можно дольше. Я атаковал, проходил на пределе каждый круг. После пит-стопа я сразу же заблокировал колёса и боялся, что всё испортил. Но я сумел обогнать Каллума и затем Мика, хотя у меня были очень сильные вибрации от колёс, трясся руль». «Команда отлично отработала: и стратегия была прекрасной, и пит-стоп, и работа машины, — добавил Роберт. — Я удивлён конкретно сегодняшним результатом. Мы хорошо поработали — и демонстрируем результаты».

Для Никиты Мазепина второе место тоже стало огромным успехом — это его первый подиум в Формуле-2. За счёт этой гонки Мазепин поднялся на 11-е место в чемпионате, опережая намного более опытного Луку Гьотто. «Я невероятно рад. Я не знал, сработает ли наша тактика, команда говорила, что у нас хороший темп, но я до последнего не понимал, насколько он хорош, — признался Никита. — После того как мы заменили шины, я смог быстро обогнать машину „Виртуози“ и подумал, что, возможно, действительно есть шанс на подиум. Потрясающая работа команды, мы очень счастливы!»

Артёму Маркелову, увы, пока совсем не везёт — в этот раз москвич выбыл из гонки после того, как перед ним резко дёрнулся в сторону Маркус Армстронг — австралиец объезжал Лундгора с пробитой шиной. И это после технических проблем на первом этапе, где Артём мог побороться за подиум. В этом сезоне у Маркелова нет ни одного очка.

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Перспективы

За два с половиной этапа (третий ещё не окончен) Роберт Шварцман стал едва ли не главной звездой Формулы-2, и то, что россиянина поздравляет руководитель «Феррари» уже даже не удивляет. Вопрос о чемпионстве, разумеется, открыт, и Prema вместе с гонщиком необходимо проделать немалую работу, но давайте порассуждаем: а что если Роберт станет чемпионом?

По правилам Формулы-2, чемпион не имеет права продолжать выступать в этой серии, то есть Роберту придётся покинуть эту серию. И отпускать молодого и столь быстрого гонщика в «Супер Формулу» или вообще оставлять без места было бы крайне неразумно. Таким образом, если «Феррари» хочет сохранить Роберта в своей обойме — а она хочет, недаром поздравить россиянина с победой пришёл босс «Скудерии» Маттиа Бинотто — то Шварцману нужно дать место в Формуле-1. В конце концов, Ф-3 и Ф-2 Роберт пройдёт (мы продолжаем умозрительно допускать итоговую победу) так же быстро, как Шарль Леклер и Джордж Расселл.

И почти наверняка такая возможность у «Феррари» будет: «Альфа Ромео» откатывается очень далеко, Кими Райкконен пока не блещет и уже дважды уступал Джовинацци в квалификациях (в прошлом году финн громил напарника по субботам) — и не факт, что ветеран сохранит мотивацию гоняться в последних рядах и дальше. Кроме того, Шварцмана поддерживает SMP Racing, и финансовая поддержка программы Ротенберга для «Альфа Ромео» будет не лишней.

Что до Мазепина, то после такого результата Никита наверняка обретёт уверенность, а вместе с опытом (Hitech Grand Prix проводит свой первый сезон в Ф-2) в следующем году может стать одним из претендентов на титул.