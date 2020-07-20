Команда дважды лишила Квята шансов набрать очки. Но и сам Даниил обязан прибавить

Что с потенциалом «Альфа Таури»?

1. Гран-при на «Хунгароринге» должен был дать нам лучшее представление насчёт формы «Альфа Таури». Но не получилось. Квят продолжает мучиться с не подходящими ему настройками болида, а Пьеру Гасли, смотрящемуя сильнее, весь уик-энд докучал силовой блок «Хонды». То, что эти проблемы не помешали французу пробиться в третий сегмент квалификации, опередив оба болида «Рено», показывает: потенциал у «звёздных» всё-таки имеется. Но в целом ситуация остаётся прежней: в борьбу за очки Гасли и Квят будут вступать не регулярно, а лишь при удачном развитии событий.



2. Квят откровенно провалил квалификацию, зато наконец-то подтянул другой компонент: россиянин впервые в сезоне здорово стартовал и отыграл позиции на первом круге! Жаль, что произошло это в гонке, где старт минимально повлиял на итоговый результат Даниила — из-за раннего перехода на слики и неудачного выбора шин. Но о нём поговорим отдельно.

Венгрия — приговор «Ред Булл» и «Феррари». Верим лишь в Боттаса. Итоги третьего этапа Ф-1 Соперники «Мерседеса» рассчитывали подтянуться, но дела у них идут всё хуже — ни подиум Ферстаппена, ни третья линия «Скудерии» не убеждают.

Надо было ехать за сликами?

3. Интересная ситуация произошла перед стартом гонки. Квят во время прогревочного круга предлагал команде сразу же совершить пит-стоп и перейти на слики. Ответа из боксов Даниил не дождался (ну, или нам его не передали в эфире) и отправился на стартовую решётку. А вот два пилота «Хааса» сменили покрышки, и именно это в итоге позволило Кевину Магнуссену финишировать в очковой зоне.



Выходит, стратеги «Альфа Таури» ошиблись? И да, и нет. Бесспорно, пит-стоп принёс бы Квяту пользу и позволил после стартовых кругов дистанции пробиться в лидирующую группу. С другой стороны, после гонки обоих пилотов «Хааса» оштрафовали за запрещённую помощь: оказывается, на прогревочном круге инженеры не имеют права даже звать пилотов в боксы!

Гонщиков «Хааса» оштрафовали на десять секунд за запрещённые подсказки

Выходит, единственный законный вариант перейти на слики в такой ситуации — это если пилот молча сам отправится на пит-лейн. Возможно, в «Альфа Таури» были в курсе нюансов и именно поэтому не поддержали предложение Даниила.



С другой стороны, ну и чего добились Квят и его команда, оставшись «законопослушными»? А вот Магнуссен даже с 10-секундным штрафом впервые в сезоне попал в очки. Есть над чем подумать. Ну а идиотский запрет на приглашение в боксы перед стартом, конечно, надо отменять.

«Альфа Таури»: промежуточные шины были очевидным выбором для старта гонки

4. Ситуация перед стартом — не единственная, где команда не помогла пилоту. Не менее неудачным оказалось решение стратегов поставить Даниилу на первом пит-стопе шины «софт», а не «медиум». Да, было прохладно и сыро, так что мягкие шины могли прогреться быстрее «медиума», но на практике Квят не получил особого преимущества в скорости и при этом мягкие шины стали быстро терять рабочие характеристики.



С одной стороны, Даниил на «софте» потерял время относительно соперников, с другой — ему пришлось раньше других совершать вторую остановку и ехать до финиша на более изношенных покрышках. Два этих фактора окончательно лишили Квята шансов на очки. Тут скорее надо радоваться, что Даниил сумел сдержать Окона и Норриса, которые ехали на куда более свежих комплектах шин. Где молодец, там молодец!

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Как не стать «пятым лишним» в «Ред Булл»

5. Все стартовые Гран-при сезона мы констатировали: Даниилу чего-то не хватает, особенно на коротких сериях кругов. Россиянин проиграл Пьеру Гасли во всех квалификациях и был не так быстр на тренировках. Наконец, в субботу в Венгрии Квят признал: он пока не может адаптироваться к новому болиду «Альфа Таури» и выдавать максимум.



«Обычно сразу либо сходишься с машиной, либо нет. Думаю, мне и моей инженерной бригаде нужно серьёзно поработать в попытке понять, как сделать, чтобы машина лучше мне подходила. Думаю, как только поймём, всё должно стать намного лучше. В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках. Так что было бы нормально поискать другие направления настроек, которые помогут улучшить ситуацию», — признался Квят.

«За себя и за Сашку». Почему «Ред Булл» не вернётся к доминированию в нынешнем составе Разбираемся, что не так с Албоном и нужно ли его менять.

Теперь мы по крайней мере понимаем, в чём проблемы Даниила. Вопрос в том, как быстро он их решит. Руководство «Ред Булл» пусть и сосредоточено на проблемах основной команды (машина не едет, а Албон тем более), но наверняка поглядывает и на условную молодёжь. И пусть кандидатов на замену Квяту прямо сейчас не видно (Дарувала и Цунода в Ф-2 не блещут), напомним про слухи о возвращении в «Ред Булл» Себастьяна Феттеля. В таком случае Албона наверняка отправят на переобучение в «Альфа Таури», а пятым лишним может оказаться именно Квят. Нужно срочно прибавлять.