Команда дважды лишила Квята шансов набрать очки. Но и сам Даниил обязан прибавить

Что с потенциалом «Альфа Таури»?
1. Гран-при на «Хунгароринге» должен был дать нам лучшее представление насчёт формы «Альфа Таури». Но не получилось. Квят продолжает мучиться с не подходящими ему настройками болида, а Пьеру Гасли, смотрящемуя сильнее, весь уик-энд докучал силовой блок «Хонды». То, что эти проблемы не помешали французу пробиться в третий сегмент квалификации, опередив оба болида «Рено», показывает: потенциал у «звёздных» всё-таки имеется. Но в целом ситуация остаётся прежней: в борьбу за очки Гасли и Квят будут вступать не регулярно, а лишь при удачном развитии событий.
2. Квят откровенно провалил квалификацию, зато наконец-то подтянул другой компонент: россиянин впервые в сезоне здорово стартовал и отыграл позиции на первом круге! Жаль, что произошло это в гонке, где старт минимально повлиял на итоговый результат Даниила — из-за раннего перехода на слики и неудачного выбора шин. Но о нём поговорим отдельно.
Надо было ехать за сликами?
3. Интересная ситуация произошла перед стартом гонки. Квят во время прогревочного круга предлагал команде сразу же совершить пит-стоп и перейти на слики. Ответа из боксов Даниил не дождался (ну, или нам его не передали в эфире) и отправился на стартовую решётку. А вот два пилота «Хааса» сменили покрышки, и именно это в итоге позволило Кевину Магнуссену финишировать в очковой зоне.
Выходит, стратеги «Альфа Таури» ошиблись? И да, и нет. Бесспорно, пит-стоп принёс бы Квяту пользу и позволил после стартовых кругов дистанции пробиться в лидирующую группу. С другой стороны, после гонки обоих пилотов «Хааса» оштрафовали за запрещённую помощь: оказывается, на прогревочном круге инженеры не имеют права даже звать пилотов в боксы!
Выходит, единственный законный вариант перейти на слики в такой ситуации — это если пилот молча сам отправится на пит-лейн. Возможно, в «Альфа Таури» были в курсе нюансов и именно поэтому не поддержали предложение Даниила.
С другой стороны, ну и чего добились Квят и его команда, оставшись «законопослушными»? А вот Магнуссен даже с 10-секундным штрафом впервые в сезоне попал в очки. Есть над чем подумать. Ну а идиотский запрет на приглашение в боксы перед стартом, конечно, надо отменять.
4. Ситуация перед стартом — не единственная, где команда не помогла пилоту. Не менее неудачным оказалось решение стратегов поставить Даниилу на первом пит-стопе шины «софт», а не «медиум». Да, было прохладно и сыро, так что мягкие шины могли прогреться быстрее «медиума», но на практике Квят не получил особого преимущества в скорости и при этом мягкие шины стали быстро терять рабочие характеристики.
С одной стороны, Даниил на «софте» потерял время относительно соперников, с другой — ему пришлось раньше других совершать вторую остановку и ехать до финиша на более изношенных покрышках. Два этих фактора окончательно лишили Квята шансов на очки. Тут скорее надо радоваться, что Даниил сумел сдержать Окона и Норриса, которые ехали на куда более свежих комплектах шин. Где молодец, там молодец!
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Как не стать «пятым лишним» в «Ред Булл»
5. Все стартовые Гран-при сезона мы констатировали: Даниилу чего-то не хватает, особенно на коротких сериях кругов. Россиянин проиграл Пьеру Гасли во всех квалификациях и был не так быстр на тренировках. Наконец, в субботу в Венгрии Квят признал: он пока не может адаптироваться к новому болиду «Альфа Таури» и выдавать максимум.
«Обычно сразу либо сходишься с машиной, либо нет. Думаю, мне и моей инженерной бригаде нужно серьёзно поработать в попытке понять, как сделать, чтобы машина лучше мне подходила. Думаю, как только поймём, всё должно стать намного лучше. В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках. Так что было бы нормально поискать другие направления настроек, которые помогут улучшить ситуацию», — признался Квят.
Теперь мы по крайней мере понимаем, в чём проблемы Даниила. Вопрос в том, как быстро он их решит. Руководство «Ред Булл» пусть и сосредоточено на проблемах основной команды (машина не едет, а Албон тем более), но наверняка поглядывает и на условную молодёжь. И пусть кандидатов на замену Квяту прямо сейчас не видно (Дарувала и Цунода в Ф-2 не блещут), напомним про слухи о возвращении в «Ред Булл» Себастьяна Феттеля. В таком случае Албона наверняка отправят на переобучение в «Альфа Таури», а пятым лишним может оказаться именно Квят. Нужно срочно прибавлять.
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