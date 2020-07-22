Что может помешать Льюису Хэмилтону взять седьмой титул и догнать Шумахера. 5 вариантов

По итогам трёх стартовых Гран-при нового сезона Формулы-1 вряд ли кто-то поспорит, что чемпионом-2020 станет кто-то из двух пилотов «Мерседеса». При этом Льюис Хэмилтон, неизбежно опережавший в личном зачёте Валттери Боттаса, и на сей раз уже отыграл маленькое отставание от финна и возглавил таблицу. Весь опыт прошлых лет подсказывает, что британец близок к завоеванию седьмого титула. И всё-таки мы собрали сразу пять негативных для Льюиса сценариев.

Неудержимый Боттас (ну, вдруг…)

Для начала — самое очевидное. Да, Валттери уже начал чудить, но всё равно он остаётся единственным реальным конкурентом Хэмилтона и при этом уступает ему по чистой скорости не так много. Поул в первой гонке и всего десятая отставания в третьей — неплохо, тем более что сам финн рассказал, что в субботу на «Хунгароринге» ему почему-то залили слишком много топлива.



Чтобы получить хоть какой-то шанс в борьбе с Льюисом, Боттасу нужно срочно искоренить все ошибки — а то их вполне достаточно, чтобы отстать от Хэмилтона. Валттери плохо провёл дождевую квалификацию Гран-при Штирии и чудом не допустил фальстарта в Венгрии — это уже два серьёзных «косяка» за всего три гонки. Если Боттас оставит их позади, то теоретические шансы стать «Росбергом 2.0» у Валттери ещё есть.

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Проблемы с техникой

Подложить Хэмилтону свинью может и команда. Тото Вольф любит осторожничать, мы привыкли к его постоянным попыткам создать видимость интриги и опасности на пустом месте, но факт есть факт: на данный момент всего одного схода Хэмилтона окажется достаточно, чтобы он оказался в положении догоняющего.



Проблем с машиной мы не ждём: «Мерседес» славится надёжностью и быстро исправляет мелкие нюансы — вроде датчиков коробки передач, закапризничавших на бордюрах «Ред Булл Ринга». Ревнителям интриги нужно рассчитывать скорее на силовые установки «Мерседеса». Они регулярно ломались на зимних тестах, уже один раз подвели Джорджа Расселла. Заводскую команду проблемы пока не затрагивали, но и гонок прошло всего-ничего — мы ещё не знаем, насколько надёжен существенно обновлённый мотор на протяжении всего своего жизненного цикла. Одна поломка, один лишний штраф — и положение Льюиса окажется менее устойчивым…

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Внезапный прорыв «Ред Булл»

Если говорить о конкурентах «Мерседеса» в целом и Хэмилтона в частности, то понятно, что теоретические шансы остаются только у Ферстаппена и «Ред Булл». Все сходятся во мнении: потенциально техника у «быков» неплохая — и болид почти на уровне W11, и мотор «Хонда» нынче устроил бы даже Алонсо. Но вот раскрыть весь потенциал пока не удаётся: новый «бык» капризничает, пугает инженеров и пилотов своей нестабильностью, из-за которых может резко потерять скорость или отправить пилотов в стену.



Если к Гран-при Великобритании «Ред Булл» удастся докопаться до сути проблемы и начать внедрение удачных новинок, в теории сезон ещё можно спасти. Если и на «Сильверстоуне» «Мерседес» окажется недосягаем, этот вариант из нашей пятёрки можно вычёркивать окончательно.

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Коронавирус

В наше время нельзя игнорировать нюансы, напрямую не связанные с гонками. Никому не желаем зла, но не стоит забывать, что даже при максимальном соблюдении мер безопасности нет никаких гарантий, что обитатели паддока не заразятся коронавирусом. В теории выбыть на 1-2 Гран-при (в зависимости от календаря) может и Льюис. Да, если потерянных на этих этапах очков ему не хватит для завоевания титула, потом можно будет долго рассуждать, что Боттас или Ферстаппен — липовые чемпионы, а чемпион моральный — именно Хэмилтон. Но только ни в каких статистических таблицах отражено это все равно не будет.



Есть и другая угроза со стороны «короны». Может ли кто-то прямо сейчас дать гарантию, что сезон Формулы-1 точно будет доведён до конца? Организаторам нужно кровь из носу провести хотя бы восемь Гран-при, чтобы получить право раздать чемпионские кубки — так что пока Хэмилтону, как и всем его коллегам, ничего не гарантировано.

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Политика

Напоследок перейдём к совсем уж фантастическим вариантам. Пока Хэмилтону блестяще удаётся успевать на всех фронтах: выигрывать гонки, требовать от других пилотов вставать на колени и даже превращать своего бедного бульдога в вегетарианца. Но что, если в какой-то момент политика окажется для Льюиса важнее гонок?

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В своей борьбе за всеобщее равенство Хэмилтон может пойти на самые крайние меры — вплоть до бойкота Гран-при и даже завершения карьеры. Звучит, конечно, бредово и фантастически, но такой ход стал бы прекрасным началом для политической карьеры Льюиса – а есть ощущение, что в последнее время он больше посматривает в эту сторону, чем думает о грядущих успехах в музыке. Променял рекорд всех времён на борьбу за права угнетённых — звучит, не правда ли?



Хэмилтон — политик, Боттас или Ферстаппен — чемпионы, Феттель — в «Мерседесе». В сумасшедшем 2020-м нас ничто не должно удивлять.