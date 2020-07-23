Дакаровские «КАМАЗы» скоро изменят свой облик! Чемпионы из России хотят стать ещё сильнее

Пандемия коронавируса поставила весь спортивный мир на паузу, с которой постепенно в активный режим переходят в том числе и в автоспорте. С одной стороны, в отсутствие гонок можно как следует поработать над техникой, с другой — карантин и ограничения не позволяют трудиться в полную силу. Но ничто не в силах остановить «КАМАЗ-мастер», который в 2020 году одновременно и готовится к гонкам, и принимает участие в съёмках сериала. Как показал наш визит на базу «синей армады» в Набережные Челны, российскому коллективу вполне удаётся совмещать две задачи.

Капотник без гонок

Новая реальность, в которой соблюдение мер профилактики и режим повышенной готовности в сочетании с нерабочими днями с сохранением заработной платы, не повлияла на работу. На базе полным ходом кипит работа (при этом все в масках, постоянно обрабатывают руки санитайзером и контролируют температуру) по подготовке машин к грядущим тестам, причём пилоты принимают самое активное участие в сборке грузовиков — пока Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев обкатывают свои КАМАЗ-43509 на полигоне, Антон Шибалов вместе с механиками вносит последние штрихи в свою боевую технику. Ну а пока гонщик работает в кабине, на его грузовик наносят рекламные наклейки и вносят последние штрихи, чтобы можно было отправляться на трассу.



Но вот капотный грузовик в этот раз если и появится вне цеха «КАМАЗ-мастер», то исключительно на съёмочной площадке. «Шёлковый путь»-2020 отменён, поэтому в боевых условиях КАМАЗ-43509К болельщики в этом году не увидят, зато его сможет оценить телеаудитория. Ставший культовым «капотник» из Набережных Челнов играет одну из главных ролей в сериале, который снимают для канала НТВ.

Фото: Максим Вершинин

При этом в будущем капотных грузовиков КАМАЗ для ралли-рейдов сомневаться не приходится. Как говорит трёхкратный чемпион «Дакара» Айдар Беляев, который в 2018 году окончательно сменил гоночный «ковш» в кабине на кресло в кабинете заместителя директора команды по внешним связям, «КАМАЗ-мастер» работает над новым поколением «капотника». Говорить, каким будет этот автомобиль, пока рано, но в чём заверил Беляев, так это в том, что капотные КАМАЗ никогда не заменят бескапотные. Грузовики бескапотной компоновки являются символом российской марки, поэтому они будут оставаться в гонках, сколь бы привлекательными ни были с разных точек зрения капотные машины, но в ралли-рейдах «КАМАЗ-мастер» может быть представлен и капотниками, и бескапотниками вместе, но никогда одними лишь капотными грузовиками.

«КАМАЗ-мастер» ждёт новая кабина

Другое дело, что в скором времени привычный всем облик «боевой» техники российской команды может измениться. В 2017 году был представлен прототип грузовика нового поколения К5 с новой кабиной, а в 2020 году началось уже серийное производство флагманской модели — магистрального тягача КАМАЗ-54901. Такой автомобиль уже есть в распоряжении «КАМАЗ-мастера», но он выступает в качестве тягача для нового многофункционального фургона, который был задействован в съемочном процессе сериала «Мастер» и будет использоваться на выездах молодёжной команды «КАМАЗ-мастер» в картинговых и прочих соревнованиях.

Фото: Максим Вершинин

Айдар Беляев отметил, что кабина дорожного тягача по ряду параметров не подходит для гоночной машины, а вот кабина самосвала КАМАЗ-6595, пробную сборку которого на конвейере завода запустили в день нашего визита в команду — то, что надо. Кабина у КАМАЗ-6595 уже, чем у тягача, спальные места в ней не предусмотрены, трёхсекционный передний бампер изготовлен из штампованных стальных панелей, а колёсные арки больше подходят для размещения в них колёс с гигантским ходом подвески. И хотя кабина будет существенно доработана для гоночной машины, всё же в качестве базы больше подойдёт кабина от самосвала, чем от тягача.



Ожидается, что работа над ралли-рейдовым грузовиком с кабиной К5 начнётся в стенах «КАМАЗ-мастер» до конца 2020 года, а готовую машину в команде рассчитывают представить в ближайшие год-полтора.

Кабина К5 Фото: kamaz.ru

Повышение надёжности и снижение веса

Пока же коллектив работает с имеющимися КАМАЗ-43509. Но их узнаваемая внешность не должна вводить в заблуждения — новинок достаточно! Не обо всех, правда, пока можно говорить, но команда не скрывает, что основных направлений два — повышение надёжности и снижение веса. Большой блок изменений в конструкции машин связан со снижением центра тяжести и улучшения динамики. Много наработок команда имеет в области снижения неподрессоренных масс и моментов инерции, но далеко не все они будут воплощены в реальность. Всё дело в том, что часть новинок требует серьёзных затрат времени и финансов, а первого не хватает из-за сбитого пандемией графика работы, а вторые сейчас ограничены из-за экономического кризиса, вызванного тем же коронавирусом. В итоге запланированный объём работ был несколько уменьшен (в частности, приостановлено создание нового капотного грузовика), но всё равно для КАМАЗ-43509 будет подготовлено немало нововведений.



Дебютный «Дакар» в Саудовской Аравии показал, что над увеличением надёжности отдельных узлов двигателя ещё предстоит поработать. Этим и занимаются в команде: конструкторы экспериментируют с различными новыми материалами и техническими решениями, а ряд решений уже находится в стадии испытаний и наработки ресурса, по итогам которых будут сделаны выводы о пригодности новинок для использования в гонках.

Фото: Максим Вершинин

Интересно, что создатели гоночного грузовика сейчас всерьёз стали задумываться об… аэродинамике. И речь вовсе не о том, чтобы снизить лобовое сопротивление гигантской машины, а о том, чтобы улучшить охлаждение узлов и агрегатов, так что инженеры активно осваивают область аэродинамики автомобиля и динамики воздушных потоков. Как говорит начальник конструкторского отдела «КАМАЗ-мастер» Евгений Яковлев, в 2020 году его подопечные довольно много времени и внимания уделяют процессу повышения квалификации, обучению современным методам подхода к проектированию — отставать от конкурентов нельзя не только на трассе, но и за её пределами.

У грузовиков будут доработаны двигатели и коробки передач (как говорит Эдуард Николаев, особых проблем со связкой 1150-сильного мотора Cummins и автоматической 6-ступенчатой коробки передач не было, но улучшить есть что), изменится аэродинамика и появятся некоторые новинки по подвеске, а также более производительная система подкачки шин — существующая не может так быстро, как нужно команде, поднимать и снижать давление в покрышках, поэтому «КАМАЗ-мастер» в рамках существующих ограничений на доработку серийных решений ищет возможности по модернизации этого компонента.

Газодизель с «автоматом»

На автоматическую коробку передач теперь перевели и совершенно новый газодизельный грузовик, созданный в рамках совместной программы команды «КАМАЗ-мастер», ПАО «Газпром» и ВТБ. В команде отмечают, что работающий на газодизельной смеси мотор имеет преимущество по тяге, которое уже было доказано на практике в предыдущих сезонах, а сейчас увеличить это преимущество поможет АКПП, призванная оптимальным образом эту мощность и тягу использовать в разных режимах гонки — от преодоления песчаных дюн до езды на максимальной скорости по трассам в духе классического ралли.



Как и прежде, на газодизельном КАМАЗ-4326 поедет Сергей Куприянов, но теперь, когда машина получила «автомат», её планируют использовать в команде и в качестве тренировочного автомобиля, когда основные грузовики будут недоступны для этого.



Газодизельный КАМАЗ будет принимать участие в запланированных на лето и осень тренировочных сборах коллектива, а также должен появиться в гонках чемпионата России по ралли-рейдам.

Фото: Максим Вершинин

Опять новые правила

При работе над обновлениями российская команда вынуждена балансировать между существующим техническим регламентом и новым, который готовят к 2022 году, чтобы адаптация имеющейся машины к новым правилам не была слишком трудозатратной и дорогостоящей. В настоящее время ведётся активная совместная работа Международной автомобильной федерации (FIA) с участниками грузового зачёта чемпионата мира по внедорожным ралли над новым сводом технических правил.



Последний год прошёл в режиме плотного обсуждения специалистами команд и технических комиссаров его пунктов и большое участие в этой работе принимает технический директор «КАМАЗ-мастера» Владимир Губа. По признанию российской команды, работа пока далека от завершения и протекает в формате постоянных обсуждений спорных вопросов.



Обсуждения эти, учитывая закрытые границы, проходят в онлайн-формате, но для «КАМАЗ-мастера», который с апреля по июнь трудился удалённо, неудобств это не создаёт.

Фото: Максим Вершинин

Подготовка к «Дакару» по-новому

Осенью «КАМАЗ-мастер» будет искать возможность провести сборы на каменистых покрытиях. Выбор в пользу таких ландшафтов был продиктован реалиями «Дакара»-2020, который удивил обилием каменистых участков.



Как пояснил Эдуард Николаев, от «Дакара» на Ближнем Востоке ждали обилия песков, но не сложной каменистой трассы — её отличием стало то, что камни не лежат на поверхности, что позволяет даже при наезде на них грузовика отбросить валун в сторону, а то, что часто каменистая порода выходит из-под поверхности Земли и составляет с ней единое целое. В этом убедился Дмитрий Сотников, который налетел на такой «подарок» — камню ничего, а вот картер коробки передач едва ли не в хлам. И таких «сюрпризов», которые визуально не отличаются от безобидных камней, на дистанции в изобилии.