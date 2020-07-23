Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Статьи /

Грузовики команды «КАМАЗ-мастер» получат новую кабину и другие новинки — фото

Дакаровские «КАМАЗы» скоро изменят свой облик
Максим Вершинин
Дакаровские «КАМАЗы» скоро изменят свой облик! Чемпионы из России хотят стать ещё сильнее
Коронавирус помешал внедрить некоторые новинки, но обновления всё равно уже на подходе.
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Пандемия коронавируса поставила весь спортивный мир на паузу, с которой постепенно в активный режим переходят в том числе и в автоспорте. С одной стороны, в отсутствие гонок можно как следует поработать над техникой, с другой — карантин и ограничения не позволяют трудиться в полную силу. Но ничто не в силах остановить «КАМАЗ-мастер», который в 2020 году одновременно и готовится к гонкам, и принимает участие в съёмках сериала. Как показал наш визит на базу «синей армады» в Набережные Челны, российскому коллективу вполне удаётся совмещать две задачи.

Капотник без гонок

Новая реальность, в которой соблюдение мер профилактики и режим повышенной готовности в сочетании с нерабочими днями с сохранением заработной платы, не повлияла на работу. На базе полным ходом кипит работа (при этом все в масках, постоянно обрабатывают руки санитайзером и контролируют температуру) по подготовке машин к грядущим тестам, причём пилоты принимают самое активное участие в сборке грузовиков — пока Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев обкатывают свои КАМАЗ-43509 на полигоне, Антон Шибалов вместе с механиками вносит последние штрихи в свою боевую технику. Ну а пока гонщик работает в кабине, на его грузовик наносят рекламные наклейки и вносят последние штрихи, чтобы можно было отправляться на трассу.

Но вот капотный грузовик в этот раз если и появится вне цеха «КАМАЗ-мастер», то исключительно на съёмочной площадке. «Шёлковый путь»-2020 отменён, поэтому в боевых условиях КАМАЗ-43509К болельщики в этом году не увидят, зато его сможет оценить телеаудитория. Ставший культовым «капотник» из Набережных Челнов играет одну из главных ролей в сериале, который снимают для канала НТВ.

Фото: Максим Вершинин

При этом в будущем капотных грузовиков КАМАЗ для ралли-рейдов сомневаться не приходится. Как говорит трёхкратный чемпион «Дакара» Айдар Беляев, который в 2018 году окончательно сменил гоночный «ковш» в кабине на кресло в кабинете заместителя директора команды по внешним связям, «КАМАЗ-мастер» работает над новым поколением «капотника». Говорить, каким будет этот автомобиль, пока рано, но в чём заверил Беляев, так это в том, что капотные КАМАЗ никогда не заменят бескапотные. Грузовики бескапотной компоновки являются символом российской марки, поэтому они будут оставаться в гонках, сколь бы привлекательными ни были с разных точек зрения капотные машины, но в ралли-рейдах «КАМАЗ-мастер» может быть представлен и капотниками, и бескапотниками вместе, но никогда одними лишь капотными грузовиками.

«КАМАЗ-мастер» ждёт новая кабина

Другое дело, что в скором времени привычный всем облик «боевой» техники российской команды может измениться. В 2017 году был представлен прототип грузовика нового поколения К5 с новой кабиной, а в 2020 году началось уже серийное производство флагманской модели — магистрального тягача КАМАЗ-54901. Такой автомобиль уже есть в распоряжении «КАМАЗ-мастера», но он выступает в качестве тягача для нового многофункционального фургона, который был задействован в съемочном процессе сериала «Мастер» и будет использоваться на выездах молодёжной команды «КАМАЗ-мастер» в картинговых и прочих соревнованиях.

Фото: Максим Вершинин

Айдар Беляев отметил, что кабина дорожного тягача по ряду параметров не подходит для гоночной машины, а вот кабина самосвала КАМАЗ-6595, пробную сборку которого на конвейере завода запустили в день нашего визита в команду — то, что надо. Кабина у КАМАЗ-6595 уже, чем у тягача, спальные места в ней не предусмотрены, трёхсекционный передний бампер изготовлен из штампованных стальных панелей, а колёсные арки больше подходят для размещения в них колёс с гигантским ходом подвески. И хотя кабина будет существенно доработана для гоночной машины, всё же в качестве базы больше подойдёт кабина от самосвала, чем от тягача.

Ожидается, что работа над ралли-рейдовым грузовиком с кабиной К5 начнётся в стенах «КАМАЗ-мастер» до конца 2020 года, а готовую машину в команде рассчитывают представить в ближайшие год-полтора.

Кабина К5

Кабина К5

Фото: kamaz.ru

Повышение надёжности и снижение веса

Пока же коллектив работает с имеющимися КАМАЗ-43509. Но их узнаваемая внешность не должна вводить в заблуждения — новинок достаточно! Не обо всех, правда, пока можно говорить, но команда не скрывает, что основных направлений два — повышение надёжности и снижение веса. Большой блок изменений в конструкции машин связан со снижением центра тяжести и улучшения динамики. Много наработок команда имеет в области снижения неподрессоренных масс и моментов инерции, но далеко не все они будут воплощены в реальность. Всё дело в том, что часть новинок требует серьёзных затрат времени и финансов, а первого не хватает из-за сбитого пандемией графика работы, а вторые сейчас ограничены из-за экономического кризиса, вызванного тем же коронавирусом. В итоге запланированный объём работ был несколько уменьшен (в частности, приостановлено создание нового капотного грузовика), но всё равно для КАМАЗ-43509 будет подготовлено немало нововведений.

Дебютный «Дакар» в Саудовской Аравии показал, что над увеличением надёжности отдельных узлов двигателя ещё предстоит поработать. Этим и занимаются в команде: конструкторы экспериментируют с различными новыми материалами и техническими решениями, а ряд решений уже находится в стадии испытаний и наработки ресурса, по итогам которых будут сделаны выводы о пригодности новинок для использования в гонках.

Фото: Максим Вершинин

Интересно, что создатели гоночного грузовика сейчас всерьёз стали задумываться об… аэродинамике. И речь вовсе не о том, чтобы снизить лобовое сопротивление гигантской машины, а о том, чтобы улучшить охлаждение узлов и агрегатов, так что инженеры активно осваивают область аэродинамики автомобиля и динамики воздушных потоков. Как говорит начальник конструкторского отдела «КАМАЗ-мастер» Евгений Яковлев, в 2020 году его подопечные довольно много времени и внимания уделяют процессу повышения квалификации, обучению современным методам подхода к проектированию — отставать от конкурентов нельзя не только на трассе, но и за её пределами.

У грузовиков будут доработаны двигатели и коробки передач (как говорит Эдуард Николаев, особых проблем со связкой 1150-сильного мотора Cummins и автоматической 6-ступенчатой коробки передач не было, но улучшить есть что), изменится аэродинамика и появятся некоторые новинки по подвеске, а также более производительная система подкачки шин — существующая не может так быстро, как нужно команде, поднимать и снижать давление в покрышках, поэтому «КАМАЗ-мастер» в рамках существующих ограничений на доработку серийных решений ищет возможности по модернизации этого компонента.

Газодизель с «автоматом»

На автоматическую коробку передач теперь перевели и совершенно новый газодизельный грузовик, созданный в рамках совместной программы команды «КАМАЗ-мастер», ПАО «Газпром» и ВТБ. В команде отмечают, что работающий на газодизельной смеси мотор имеет преимущество по тяге, которое уже было доказано на практике в предыдущих сезонах, а сейчас увеличить это преимущество поможет АКПП, призванная оптимальным образом эту мощность и тягу использовать в разных режимах гонки — от преодоления песчаных дюн до езды на максимальной скорости по трассам в духе классического ралли.

Как и прежде, на газодизельном КАМАЗ-4326 поедет Сергей Куприянов, но теперь, когда машина получила «автомат», её планируют использовать в команде и в качестве тренировочного автомобиля, когда основные грузовики будут недоступны для этого.

Газодизельный КАМАЗ будет принимать участие в запланированных на лето и осень тренировочных сборах коллектива, а также должен появиться в гонках чемпионата России по ралли-рейдам.

Фото: Максим Вершинин

Опять новые правила

При работе над обновлениями российская команда вынуждена балансировать между существующим техническим регламентом и новым, который готовят к 2022 году, чтобы адаптация имеющейся машины к новым правилам не была слишком трудозатратной и дорогостоящей. В настоящее время ведётся активная совместная работа Международной автомобильной федерации (FIA) с участниками грузового зачёта чемпионата мира по внедорожным ралли над новым сводом технических правил.

Последний год прошёл в режиме плотного обсуждения специалистами команд и технических комиссаров его пунктов и большое участие в этой работе принимает технический директор «КАМАЗ-мастера» Владимир Губа. По признанию российской команды, работа пока далека от завершения и протекает в формате постоянных обсуждений спорных вопросов.

Обсуждения эти, учитывая закрытые границы, проходят в онлайн-формате, но для «КАМАЗ-мастера», который с апреля по июнь трудился удалённо, неудобств это не создаёт.

Фото: Максим Вершинин

Подготовка к «Дакару» по-новому

Осенью «КАМАЗ-мастер» будет искать возможность провести сборы на каменистых покрытиях. Выбор в пользу таких ландшафтов был продиктован реалиями «Дакара»-2020, который удивил обилием каменистых участков.

Как пояснил Эдуард Николаев, от «Дакара» на Ближнем Востоке ждали обилия песков, но не сложной каменистой трассы — её отличием стало то, что камни не лежат на поверхности, что позволяет даже при наезде на них грузовика отбросить валун в сторону, а то, что часто каменистая порода выходит из-под поверхности Земли и составляет с ней единое целое. В этом убедился Дмитрий Сотников, который налетел на такой «подарок» — камню ничего, а вот картер коробки передач едва ли не в хлам. И таких «сюрпризов», которые визуально не отличаются от безобидных камней, на дистанции в изобилии.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: kamazmaster.ru

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020