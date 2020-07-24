Самые глупые правила Формулы-1, которые надо срочно отменить

Гран-при Венгрии показал несовершенство правил Формулы-1. Гонщики «Хааса» получили законные, но от того не менее нелепые штрафы за приказ заехать в конце прогревочного круга на пит-лейн для замены шин. Будем надеяться, что глупое правило отменят — а пока подробнее расскажем про него, а также про другие пункты регламента, которые нужно поскорее отменить. Сразу оговоримся: мы не брали такие темы, как DRS, дозаправки или двигатели — там всё слишком сложно и неоднозначно. Ниже — более простые и очевидные случаи.

Радиомолчание перед стартом

Для начала ещё раз о правиле, которое чуть не стоило Кевину Магнуссену и его команде вылета из очковой зоны (в итоге дело ограничилось перемещением с девятого места на десятое). Магнуссен получил 10 штрафных секунд за нарушение пункта правил, согласно которому инженеры вообще не могут общаться с пилотами на прогревочном круге (за исключением случаев, когда речь идёт о вопросах безопасности).



Сам по себе пункт нормальный: он был введён, чтобы гонщики самостоятельно готовились к старту и не получали миллиона инструкций по радио. Тем самым повышается роль гонщика и увеличивается непредсказуемость на первых метрах дистанции: больше шансов, что пилот что-то сделает не так и потеряет позиции.



Но, как это часто бывает, при введении правила забыли про нюансы. Пункт, введённый ради процедуры старта, внезапно поставил под запрет вообще любые переговоры по радио — включая и призыв со стороны инженеров отправиться вместо решётки в боксы и сменить шины. Это полная глупость, и хочется верить, что в правилах скоро появится соответствующее разъяснение.

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Старт на шинах из Q2

Уже долгое время в Формуле-1 существует пункт, согласно которому гонщики из первой десятки должны стартовать на тех же шинах, на которых показали лучшее время во втором сегменте квалификации. Намерения были благие: мол, лидеры на самых мягких шинах быстро поедут в боксы и попадут в трафик, а стартующие ниже пилоты окажутся впереди.



Практика оказалась совсем другой: фавориты на любых колёсах создадут достаточный отрыв, а вот их ближайшие преследователи как раз окажутся в невыгодном положении, потому что вот им точно придётся проходить Q2 и затем стартовать на самых мягких покрышках. То есть в итоге правило играет на руку как раз лидерам, отсекая от них ближайших преследователей. Этот пункт регламента чуть не отменили перед сезоном-2020, но пока он уцелел. Надеемся, ситуацию исправят хотя бы к 2021-му.

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Разные типы шин в гонках

И ещё про покрышки. Согласно нынешнему регламенту, в гонке каждый пилот обязан использовать два разных типа. Зачем — непонятно. В итоге тактика у большинства гонщиков до унылого похожа, почти не существует пространства для манёвра (особенно в сочетании с требованием стартовать на тех же покрышках, что и в Q2). Вот и получаем стандартную стратегию «шины помягче — шины пожёстче».



Почему же не дать стратегам пространство для творчества? Пусть одни шпарят три или четыре отрезка на «софте», а другие, к примеру, ограничатся одним пит-стопом и использованием исключительно «харда». Непонятные ограничения.



Если же совсем помечтать, то можно разрешить «смешивать» на машине разные типы покрышек. Например, если понятно, что сильно страдает переднее левое или правое колесо, кто-то может поставить туда колесо из более жёсткого компаунда. Правда, боимся, такое предложение зарубит «Пирелли» из-за вопросов с безопасностью. Ну, хотя бы разрешите всем использовать три типа шин без ограничений!

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Фактический запрет на тесты

Переходим к более глобальным темам. В своё время тесты в Формуле-1 резко ограничили для снижения расходов команд. Эффект оказался обратным: все освободившиеся деньги гоночные коллективы моментально перенаправили на развитие систем компьютерного моделирования, причём в итоге тратить стали даже больше — техника, электричество, работа инженеров… Так может, пришла пора пойти в обратную сторону? Конечно, никакой тестовой анархии, как в лихие 90-е, быть не должно, но что мешает проводить больше тестов сразу после Гран-при? Например, с обязательством сажать за руль молодых гонщиков.



Старые-добрые «аналоговые» испытания позволят быстрее определять эффективность новинок (меньше деталей будет изготовлено впустую) и раньше обнаруживать проблемы с корреляцией данных между аэродинамической трубой, CFD и трассой.

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Запрет грид-гёрлз

Напоследок о не слишком серьёзном. Пару лет назад Формула-1 пошла на поводу у мирового сообщества и решила больше не приглашать красивых девушек на стартовую решётку. Что и кому Формула-1 этим доказала и показала, по-прежнему непонятно. При этом организаторы лишают заработка девушек из модельных агентств — нет ли тут скрытой дискриминации?



При этом отдельные промоутеры всё равно находят обходные пути и всё-таки приглашают грид-гёрлз. Так нужно ли так цепляться за конъюнктурное, лицемерное и в итоге не работающее правило?

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А какое правило Формулы-1 отменили бы вы?