Слишком несговорчивую команду Ф-1 с радостью «слили» коллеги. Как погибал «Тиррелл»

Легендарный коллектив Кена стал жертвой войны за регламент — и всё же в нынешнем «Мерседесе» есть частичка «Тиррелла».

В самом начале нашего заключительного рассказа о покинувших Ф-1 командах-легендах стоит оговориться — команда Кена Тиррелла, в отличие от двух наших предыдущих историй формально не умирала. Однако ни «Браун», ни уж тем более «Мерседес» никакого реального отношения к тому самому «Тирреллу» не имеют: от команды Кена их прародитель «БАР» забрал исключительно лицензию, демонстративно показав полное отсутствие преемственности…

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Загадочный свинец

Легендарность «Тиррелла» не вызывает никаких вопросов, хотя именно под этим названием и под руководством Кена Тиррелла команда выиграла всего один Кубок конструкторов и три чемпионских титула — гораздо меньше, чем «Лотус», и даже меньше, чем «Брэбем», которые были героями наших предыдущих рассказов. Но история «Тиррелла» уникальна. К середине 80-х годов коллектив уже нельзя было назвать постоянным претендентом на титулы и победы, однако команда всё же претендовала на звание крепкого середняка и, пусть и нестабильно, но набирала очки.

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По той системе попадать в очковую зону было гораздо сложнее чем сейчас — баллы начислялись только первым шести гонщикам по итогам Гран-при. К 1984 году «Тиррелл» дважды заканчивал чемпионат на седьмой строчке подряд, однако в том самом роковом сезоне Штефан Беллоф смог даже финишировать на подиуме в Монако, причём на момент остановки гонки ехал даже быстрее Айртона Сенны, который считал, что красным флагом судьи отобрали у него победу над Аленом Простом.

Если провести параллели с текущей ситуацией в чемпионате, команда действительно верила в своё будущее, поскольку регламент вполне мог измениться. На тот момент «Тиррелл» был единственной командой, которая ещё не перешла на турбомоторы (да, был ещё «Эрроуз», однако команда уже была в процессе перехода на турбированные «БМВ»). Для справки — в 1985 году руководство серии приняло решение об уменьшении топливных баков с 220 до 195 литров, а на тот момент в серии, как и сейчас, действовал запрет на дозаправки.



И пусть на тот момент «Тирреллу» на их атмосферных «Косуортах» едва хватало скорости в квалификациях, чтобы попасть на стартовую решётку, в 1985 году их отказ от перехода на турбомоторы мог сыграть в плюс: турбированные двигатели были невероятно прожорливыми, и даже в 1984 году они едва добирались до финиша. Разумеется, командам хотелось отменить это правило, а для этого было необходимо единогласное решение комиссии, в которую входил и Кен Тиррелл. Разумеется, Кен не собирался голосовать за отмену.

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На Гран-при Детройта «Тиррелл» смог сотворить сенсацию: Мартин Брандл финишировал вторым, однако празднование было недолгим, поскольку вскоре после традиционного шампанского на подиуме Кен Тиррелл был вызван к стюардам. Во время инспекции болидов стюарды приметили дополнительный 13-литровый бак на болидах команды Кена. Нет, этот бак не был нелегальным — именно из него в цилиндры поступала вода для охлаждения «атмосферника» от «Косуорта», да и делал так не только Тиррелл. Однако именно в этом баке были обнаружены свинцовые шарики, игравшие роль балласта. Федерация выдвинула версию, согласно которой болиды «Тиррелла» на старте были легче положенных 540 килограммов, а на последнем пит-стопе в этот бак вместе с водой засыпалась и эта дробь.



Сами по себе свинцовые шарики также не нарушали регламент — это был обычный балласт, причём находился в закрытой ёмкости, так что юридически его было нельзя даже назвать «плохо закреплённым». Кроме того, эти шарики были обнаружены в болиде Штефана Беллофа ещё на этапе в Монако, когда он финишировал третьим. Та гонка была остановлена на 31-м круге из-за сильного дождя – примечательно, что Беллоф тогда не проводил пит-стоп.

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Новые обвинения

8 июля 1984 года прошла гонка в Далласе, а команда всё ещё находилась в подвешенном состоянии, поскольку заседание по этому делу ещё не прошло. Но ждать оставалось недолго: уже 18 июля, перед гонкой в Великобритании, Тиррелла вызвали на заседание FISA и сообщили новость: команда была исключена из чемпионата. Обвинение пошло ещё дальше — Тиррелла обвинили в незаконной заправке болидов, якобы в том самом баке были обнаружены более четверти бензолов.



Результаты команды были аннулированы, плюс её запретили участвовать в гонках до конца сезона. Тиррелл подал апелляцию и оспорил исключение из чемпионата в гражданском суде. В Великобританию команду в итоге пустили, Кен максимально подготовился к апелляции (аргументы мы уже расписали выше) и даже нанял экспертов, которые подтвердили, что на самом деле в воде не находилось никаких примесей. Что касается балласта, то Кен привёл в качестве аргумента покруговки пилотов: они не ехали медленнее после заключительного пит-стопа, а 60 (!!) кг свинца явно замедлили был болид.

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Однако, судя по всему, от Кена было уже решено избавиться: на заседании по апелляции обвинения оказались неожиданно другими. В днище команды ещё до этого были обнаружены отверстия, и Кен считал, что его будут обвинять в граунд-эффекте, так что попросил экспертов составить аэродинамическое заключение. Однако команду обвинили в том, что через эти отверстия они сливали незаконное топливо. Следов данного топлива нигде обнаружено не было.



Однако поддержки в паддоке Кен найти не мог: команды были недовольны им из-за срыва бойкота гонки в Сан-Марино в 1982 году и попытками доказать нелегальность турбонаддува в том же сезоне. Да и мнение Кена по поводу размеров топливных баков не устраивало ни одну из команд чемпионата.

Апелляция была отклонена, и за три этапа до конца сезона команда была исключена из чемпионата. Коллектив нарвался на штраф в размере $ 1 млн — из-за дисквалификации Кену нужно было отдать назад деньги, компенсировавшие перелёты «конюшни» на этапы «Большого цирка». Кроме того, команда лишилась денег, полагавшихся им за сезон-1984 — два подиума и неплохие очки давали право на неплохие призовые. Ну а вишенкой на торте (и основной причиной, по которой от Кена так усиленно пытались избавиться) стало исключение Тиррелла из Комиссии Формулы-1. В итоге на следующем же заседании было принято решение отменить правило, ограничивавшее объём бензобаков.

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«Это самое трудное решение...»

Решение суда не привело к незамедлительному краху команды, однако нанесло серьёзный удар по коллективу, который, фактически, сделал ставку на свою позицию по моторам и в итоге лишился всего. Следующий сезон для коллектива стал переходным — команда начала сезон с атмосферным двигателем, но в середине сезона всё-таки перешёл на турбированные «Рено» — регламент следующего сезона подразумевал обязательное использование турбонаддува. «Обязаловка» продлилась лишь один сезон, и в итоге в 1987-м команда вернулась к использованию «атмосферников».



В 1989 году команда даже выиграла трофей Колина Чепмена, став чемпионом среди команд с атмосферными двигателями, а в начале 90-х «Тиррелл» в последний раз оказался среди лидеров: в сезоне-1990 новичок Жан Алези даже завоевал два подиума. Во многом этому способствовал приход в команду Харви Постлтуэйта: приподнятый носовой обтекатель позволил команде вздохнуть после нескольких лет забвения.

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Однако денег с каждым годом у команды оставалось всё меньше — до конца оправиться от удара 1984 года никак не удавалось. Коллектив просуществовал ещё восемь лет, но из середняков скатился в глубину пелотона и боролся разве что с «Минарди». В 1997 году Кен всё же принял решение о продаже коллектива, участвовавшего в чемпионате Формулы-1 с 1966 года.

«Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но меня не устраивает, что мы прописались на последних рядах стартового поля, я хочу, чтобы «Тиррелл» вновь побеждал», — говорил о продаже Кен Тиррелл.

Фото: Michael Cooper/Getty Images

По большому счёту он оказался прав. Команда была продана табачной компании BAT и была переименована в «БАР» в 1999 году. «БАР» спустя некоторое время стал заводской «Хондой», а затем был продан Россу Брауну за один доллар, чтобы выиграть в дебютном же сезоне и личный зачёт, и Кубок конструкторов. Сразу после этого «Браун» превратился в «Мерседес», от побед которого мы уже устали. Но это совсем другая история…