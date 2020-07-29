Шварцман уже выстрелил. Ещё 4 перспективных гонщика из России, за которыми пора следить

Приятно, что в этом году у российских поклонников гонок проснулся интерес не только к Формуле-1, но и к другим сериям. В первую очередь речь идёт о Формуле-2, где Роберт Шварцман дебютировал так успешно, что лидирует в общем зачёте после первых трёх этапов. Про Роберта мы уже пишем много и часто. Хорошо знают читатели «Чемпионата» и других россиян, выступающих в Ф-2 — Артёма Маркелова и Никиту Мазепина. Так что сегодня мы расскажем о других российских гонщиков, на которых самое время обратить внимание.

Пилот программы «СМП Рейсинг», скорее всего, знаком читателям лучше всех из сегодняшней четвёрки — после яркого выступления на третьем этапе Формулы-3 в Венгрии. В дождевой квалификации Смоляр красиво взял поул, но на старте первой гонки его выбил допустивший грубую ошибку на торможении Логан Сарджент — удивительно, что за свой манёвр американец не получил никакого штрафа. Ну а россиянин всё-таки набрал очки во второй гонке, прорвавшись с 27-го места на седьмое. В общем зачёте Ф-3 Смоляр пока только 13-й — надо отыгрываться после стартовых неудач.

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До прихода в Формулу-3 Александр провёл два сезона в Еврокубке Формулы «Рено». В первом, пристрелочном, россиянин занял 12-е место, ни разу не попав на подиум, но на следующий год одержал три победы и ещё шесть раз вошёл в тройку, что позволило ему стать бронзовым призёром чемпионата. Выиграл, кстати, Оскар Пиастри, который сейчас лидирует в Формуле-3.

Будем честны: пока Смоляр не производит впечатления будущей суперзвезды, как это было у Квята и Шварцмана, но если Александр и дальше будет выступать так, как в квалификации в Венгрии, то очень быстро заставит изменить о себе мнение. В любом случае, за выступлениями россиянина точно стоит пристально наблюдать.

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Да-да, не Михаил, а именно Михаэль — вот такое чисто гоночное имя у ещё одного участника «СМП Рейсинг», который выступает в Еврокубке Формулы «Рено». Белов обратил на себя внимание, когда стал вице-чемпионом СМП Формулы-4, что позволило Михаэлю продолжить спортивную карьеру уже в Европе — в немецкой и итальянской Формуле-4. Вопреки некоторым скептическим прогнозам, Белов занял в Италии высокое четвёртое место, пропустив вперёд участника молодёжной программы «Мерседеса» Пола Арона и нынешнего гонщика Ф-3 Денниса Хаугера.

В 2020-м легко Белову не будет: в Еврокубке он выступает не за самую сильную команду M2 Competition (а даже в моносерии фактор команды ну очень важен), к тому же в одиночку — инженерам всегда легче работать с данными от двух-трёх пилотов. Несмотря на это и технические проблемы на втором этапе, пока Белов занимает седьмое место в общем зачёте. Лидирует в серии участник программы «Рено» Кайо Коллет — есть на кого равняться.

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Кирилл Смаль

Успешный российский картингист (и тоже участник программы «СМП Рейсинг») в этом году переходит из картинга в «формулы». В эти выходные 15-летний Смаль дебютирует в немецкой Формуле-4, чей первый этап пройдёт на автодроме «Лаузицринг». Среди соперников член Академии «Феррари» Дино Беганович, сын Хуана-Пабло Монтойи Себастьян и два россиянина — Артём Лобаненко (они станут сокомандниками в R-ace GP, на счету Лобаненко 9-е место в испанской Ф-4) и Владислав Ломко, который в 2019-м году выступил на двух этапах французской «четвёрки» (лучший результат — шестое место).

Картинг Кирилл покидает с солидным багажом: огромный опыт выступлений в международных чемпионатах, победы и призовые места… Например, совсем недавно Смаль стал бронзовым призёром WSK Champions Cup в классе ОК. Специалисты давно следят за Кириллом — теперь посмотрим, как он поедет в «формулах».

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Никита Бедрин

В нашем списке это единственный пилот, который ещё не перешёл в «формулы». Никите 14 лет, так что, согласно правилам, пересесть из карта в гоночный болид он сможет только в сезоне-2021, когда получит право выступать в Формуле-4. Пока же Бедрин поражает экспертов мощнейшими выступлениями в картинге — например, совсем недавно он стал первым российским чемпионом международной картинговой серии WSK Super Master Series во взрослом классе ОК. Достижение, поверьте, действительно серьёзное — и недаром о Бедрине уже давно говорят как о самом перспективном российском гонщике чуть ли не за всю историю — да-да, включая Квята, Алёшина, Сироткина, Шварцмана и так далее.

Правда, надо оговориться. Своих блестящих результатов Бедрин добивается в картинге, но нет никаких гарантий, что Никита без проблем перейдёт в «формулы». Например, десять лет назад в схожем стиле всех в картинге рвал Ник де Врис, которого быстро подписал «Макларен», но вот в «формулах» у голландца не слишком заладилось: в Еврокубке «Рено» он выиграл лишь на третий год, столько же понадобилось и для победы в Формуле-2. То есть вместо суперзвезды мы получили просто сильного пилота, который сейчас гоняет за «Мерседес», но в Формуле-Е.

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У Бедрина, повторимся, переход в «формулы» впереди, а пока на повестке дня выступления в чемпионате Европы. При этом любопытно, что он единственный из всей четвёрки нашего текста, кто сейчас не входит в программу «СМП Рейсинг», хотя ещё в прошлом году в ней числился. Выходит, теоретически россиянина может подписать «Ред Булл» или кто-нибудь ещё — тоже своего рода интрига. В общем, запомните фамилию Никиты. Как и трёх остальных пилотов — если что, потом скажете, что всегда в них верили.