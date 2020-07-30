Как уволенный работник «Мерседеса» помог Баррикелло впервые выиграть в Ф-1. С 18-го места!

Две аварии Михаэля

Гран-при Германии начинался для Рубенса хуже не придумаешь: в самом начале квалификации автомобиль бразильца остановился из-за утечки масла, а запасную «Феррари» уже забрал Михаэль Шумахер — свою основную двукратный на тот момент чемпион мира разбил в тренировке за пару часов до этого.

Механикам удалось более или менее починить пострадавший утром автомобиль, и на нём на довольно мокрой трассе Баррикелло успел показать только 18-е время. Поул же завоевал Дэвид Култхард, выбравший оптимальный момент для выезда из боксов. Шумахер квалифицировался вторым, а третье место весьма неожиданно взял Джанкарло Физикелла на «Бенеттоне». Действующий чемпион Мика Хаккинен на старте занимал лишь четвёртую позицию.

Первый поворот Гран-при Германии-2000 Фото: Getty Images

Тем не менее уже из первого поворота финн вышел лидером. Мика блестяще среагировал на стартовые огни и сразу ушел наружу, в то время как Култхард поехал внутрь — блокировать Шумахера. Михаэля ДиСи заблокировал, но, будучи на менее выгодной траектории, отдал лидерство напарнику. Шуми не сдавался и изо всех сил старался остаться бок о бок с «Маклареном» Култхарда, расширяя свою линию, и в итоге налетел на Физикеллу, ровно двигавшегося вдоль бровки трассы.



С одной стороны, Михаэль сам налетел на Физико, с другой — Джанкарло видел, что впереди идущая «Феррари» смещается наружу и мог сбросить газ. Так или иначе, оба гонщика сразу же выбыли из гонки. Во главе пелотона расположились два «Макларена», на третье место вырвался «Джордан» Трулли.

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Баррикелло контратакует

Со сходом Шумахера Баррикелло остался единственным представителем «Феррари» на трассе. Бразильцу начало везти: «Уильямс» Баттона заглох на стартовой решётке, англичанин стоял 16-м — непосредственно перед Рубенсом. За счёт свободного пространства впереди себя Баррикелло ещё до первого поворота отыграл три позиции, а к концу первого круга шёл десятым.



Бразилец одного за другим опережал соперников — Зонта, Вильнёв, Ирвайн, Ферстаппен — и прорвался на пятую строчку. Какое-то время Рубенс догонял Педро де ла Росу, на 12-м круге прошёл и его, а на 15-м дожал «Джордан» Ярно Трулли — за треть гонки Баррикелло прорвался с 18-го места на третье.

Рубенс Баррикелло на Гран-при Германии-2000 Фото: Getty Images

К слову, «Джордан» к тому моменту стал одной из сенсацией гонки. Команда привезла в Хоккенхайм совершенно новое шасси — EJ10B (машине даже заново пришлось проходить краш-тест ФИА!), и оно смотрелось очень быстрым. Если Трулли постепенно отставал от «Макларенов» и пропустил Баррикелло, то Хайнц-Харальд Френтцен прорвался с 17-й позиции на пятую и в погоне за «Эрроузами» и «Ягуарами» ставил быстрейшие круги гонки.



На 18-м круге Баррикелло поехал на дозаправку: при старте с последних рядов «Феррари» сделала ставку на агрессивную тактику с двумя пит-стопами, в то время как остальные рассчитывали пройти дистанцию с одним. На свежих шинах Баррикелло отобрал у Френтцена быстрейший круг и вернул себе четвёртое место. Впереди же по-прежнему шли Хаккинен и Култхард, а на третью строчку вернулся отставший от них Трулли.

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Пикет на трассе

На 28-м круге на трассу выбежал посторонний. Мужчина в белой накидке каким-то образом проник на запрещённую для зрителей территорию, перемахнул через забор и отправился гулять прямо по трассе. Судьи мгновенно выпустили на трассу автомобиль безопасности, но ещё около трёх минут нарушитель разгуливал вдоль асфальта, пока его не увела охрана.



Позже выяснилось, что это был 47-летний Робер Сели из Франции. Он более 20 лет проработал на фабрике «Мерседеса» в Ле-Мане, но внезапно был уволен без объяснения причин — своим поступком, как объяснял позже Сели, он пытался привлечь внимание к своей проблеме. Он уже не первый раз пытался прорваться на трассу — за месяц до этого его вывела с трассы охрана Гран-при Франции.

Роберу удалось решить свои проблемы: французский суд постановил «Мерседес» выплатить ему компенсацию в размере 91 тысячи франков (порядка 14 тысяч евро), и в то же время оштрафовал за самовольный выход на трассу на 600 фунтов стерлингов. Сели после своей выходки даже извинялся: «Мне очень жаль, что я помешал Хаккинену с Култхардом — я даже не знал, что они лидируют. Я тоже фанат Формулы-1 и болею за „Макларен-Мерседес“, и хотел бы принести извинения за проблемы, которые я учинил».



Забег Сели действительно помешал «Макларенам». Хаккинен успел вовремя нырнуть в боксы и сохранить первое место, но его внушительный отрыв от остального пелотона, не считая Култхарда, исчез. ДиСи же пришлось ждать целый круг и со своего пит-стопа шотландец выехал лишь шестым. На вторую строчку поднялся Трулли, Баррикелло вновь шёл третьим.



Казалось, что Култхард быстро отыграется, но на рестарте он так и застрял на шестом месте — не поддавался «Джордан» Френтцена. Не помог и второй рестарт: Педро Паоло Диниц перед торможением выбил Жана Алези.

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Дождь Шрёдингера

Зато на рестарт отлично среагировал Мика Хаккинен. Пока Баррикелло пытался пройти Трулли, финн создал себе комфортный задел в пару секунд о поехал за второй подряд победой. Но за десять кругов до финиша над трассой пошёл дождь — и весьма сильный. «Хоккенхайм» до реконструкции 2001-2002 годов представлял собой гигантский сверхскоростной трек, основная часть которого пролегала по лесам — и на этой лесной части дождя не было, асфальт оставался совершенно сухим, в то время как всю «стадионную» секцию поливал ливень. Трасса была и очень мокрой, и совершенно сухой одновременно.



Хаккинен и Трулли при первой же возможности свернули за «дождевыми» шинами, в то время как Баррикелло, Култхард и Френтцен остались на трассе и возглавили гонку. На 38-м ДиСи всё же сворачивает в боксы — в лесу у шотландца не работало радио, поэтому он не сразу услышал приказ команды. Тем временем Мика уверенно опережает Френтцена и выходит на второе место — до Баррикелло порядка десяти кругов, и на мокром асфальте Хаккинен отыгрывал у лидера по две-три секунды.

Рубенс Баррикелло на Гран-при Германии-2010 Фото: Getty Images

Однако эти же две-три секунды Мика терял на сухой части трассы — и в этот момент дождь прекратился. Несколько поворотов оставались очень мокрыми, однако на совершенно сухой части трассы «Феррари» Баррикелло сполна отыгрывала потерянное ранее. За три круга до финиша стало ясно, что чемпион не догонит Рубенса — и в своей 11-й гонке за «Скудерию» Баррикелло одержал свою первую победу. В тот день он стал шестым в истории Бразилии пилотом, который выиграл Гран-при Формулы-1.



«На последнем круге мне сказали, что я побеждаю, и это был чертовски длинный круг, — выдохнул на пресс-конференции Рубенс. — Я сам решил оставаться на шинах для сухого асфальта, поскольку чувствовал, что на прямых и в эсках так буду намного быстрее».

Фото: Getty Images

Хаккинен финишировал вторым и признался, что переосторожничал, когда поменял под дождём шины. Тем не менее финн был доволен, что сократил отставание от лидировавшего в чемпионате Шумахера до мизерных двух очков. Третье место должно было достаться Френтцену, но за шесть кругов до финиша отказала трансмиссия — EJ10B получилась сколь быстрой, столь и ненадёжной машиной. На третью ступень в итоге поднялся Култхард, а четвёртым финишировал 20-летний дебютант Дженсон Баттон — это был его лучший на тот момент результат.

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Вице-чемпион

Сезон-2000 был для Баррикелло восьмым в Формуле-1 — по итогам чемпионата он занял четвёртое место. Бразилец не будет побеждать ещё полтора года, хотя в 2001-м впервые в карьере станет по итогам сезона третьим, а прорыв начнётся в 2002-м — четыре победы и второе место в чемпионате, впереди — только Михаэль Шумахер.



Баррикелло выступал за «Феррари» до 2005 года и принёс «Скудерии» девять побед в гонках — не считая огромного вклада в титулы Шумахера. В середине 2000-х Рубенс перейдёт в «Хонду», где вновь поработает с Россом Брауном — и в 2009-м под его началом (и вывеской «Браун») выиграет ещё две гонки. Свою последнюю победу бразилец завоевал в Монце — в Италии он в общей сложности выигрывал трижды.



В Формуле-1 Баррикелло выступал до 2011 года и ушёл с до сих пор непревзойдённым рекордом по количеству проведённых Гран-при — 323. В мае Рубенсу Баррикелло исполнилось 48 лет — он продолжает активно выступать в профессиональных гонках.