Самый невезучий пилот Ф-1 вернулся! Неужели подиум снова уплывёт от Хюлькенберга?

Главное событие накануне Гран-при Великобритании — первый случай COVID-19 среди гонщиков Формулы-1. Положительный анализ на коронавирус сдал Серхио Перес. По словам мексиканца, между этапами в Будапеште и Сильверстоуне он ездил на родину, чтобы навестить травмированную маму. Однако вместе с этим в соцсетях всплыли опубликованные супругой гонщика фотки с их совместного отпуска в Италии. Серхио и Карола отдыхали на райском курорте и с удовольствием позировали: выложенные снимки сняты кем-то, кто гулял с ними.

После второго анализа Перес был официально отстранён от Гран-при Великобритании, и пока неясно, сколько всего гонок пропустит Чеко. По правилам, гонщик должен уйти на самоизоляцию на десять дней, но неясно с какого момента эти сутки отсчитываются — со дня подтверждения диагноза (четверг) или со дня сдачи анализа (среда). Так или иначе, мексиканец почти наверняка пропускает и Гран-при 70-летия, который пройдёт здесь же через неделю. Сам гонщик заявил, что серьёзных симптомов не испытывает и соблюдает все необходимые протоколы. «Это один из самых печальных дней в моей карьере», — добавил Чеко в видеообращении из самоизоляции.

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Кто, если не Халк

Сразу после объявления об отстранении Переса в паддоке начали гадать, кто заменит Серхио. Первыми всплыли имена Стоффеля Вандорна и Эстебана Гутьерреса — резервистов «Мерседеса», с которым «Рейсинг Пойнт» плотно связан. Однако первый в данный момент задействован на гонках Формулы-Е в Берлине — в начале следующей недели стартует финальная серия этапов, а второй последний раз выходил на старт Гран-при в 2016-м — ещё до изменения регламента с увеличенной прижимной силой и широкими задними шинами.



В то же время совершенно свободен оказался Нико Хюлькенберг, который после ухода из «Рено» пропустил лишь три гонки. Опыта у немца больше, чем у Вандорна и Гутьерреса вместе взятых — 177 Гран-при, Хюлькенберг вообще входит в топ-25 по числу проведённых в Ф-1 гонок. В скорости Нико сомневаться не приходится — в прошлом сезоне Халк смотрелся примерно на одном уровне с Даниэлем Риккардо.



Кроме того, немецкий гонщик хорошо знаком с этой командой — с 2011 по 2016 годы он выступал за «Форс Индия», костяк которой составляет нынешний «Рейсинг Пойнт». Как раз в составе «Форс Индия» Хюлькенберг блистал под дождём на «Интерлагосе» и мог даже одержать победу, если бы не столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Фото: Ben Stansall/Pool via Getty Images

Первый день на розовом «Мерседесе»

Перед выходом в паддок Хюлькенберг сдал тест на COVID-19 и буквально за 15 минут до старта первой тренировки получил официальный допуск. Подготовка к заездам проходила в большой спешке, из-за чего возникли проблемы с креслом. Первые 15 минут Нико не выезжал, но затем успел проехать 23 круга (это среднее количество; Боттас, например, успел 29) и показал девятое время — Стролл расположился на третьей строчке, проехав круг на 0,59 секунды быстрее.



Во второй тренировке Нико и вовсе был седьмым — но и отстал от Лэнса, который неожиданно возглавил таблицу, на всё те же шесть десятых секунды. С другой стороны, в отличие от ряда других пилотов, Хюлькенберг не вылетал с трассы и держался довольно уверенно. И потенциал у RP20, очевидно, есть.

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Шанс на подиум

«Рейсинг Пойнт», который обвиняют в незаконном копировании прошлогоднего «Мерседеса», в этом сезоне является третьей или даже второй по скорости машиной, и потенциально она способна приезжать на подиум. Хюлькенберг, напомним, известен антирекордом по количеству проведённых в Формуле-1 Гран-при без единого подиума. В последний раз Нико приезжал в топ-3 на трассе «Альгарве» в 2009 году — на финальном этапе чемпионского для него сезона GP2. Так что немца по праву считают самым невезучим пилотом современной Формулы-1.



В соцсетях уже гадают, что может приключиться с немцем на этот раз:



— Технический сход (двигатели «Мерседес» в этом году уже ломались);



— Финиш на подиуме и дисквалификация по протесту «Рено»;



— Финиш на четвёртом месте;



— Финиш где угодно за пределами топ-3 при подиуме Стролла.



Но всё же, исходя из скорости в тренировках, реальный прогноз для Нико — выход в третий сегмент квалификации, а подиум будет возможен только в случае очень благоприятного для немца стечения обстоятельств. Необходимость адаптироваться к новой машине никто не отменял, плюс ещё вопрос, кто в Великобритании быстрее — «Ред Булл» или «Рейсинг Пойнт», а самому Халку для начала надо справиться с «Рено». В своём первом Гран-при за старую-новую команду Хюлькенберг вряд ли окажется в топ-3 — так что главный вопрос, получит ли он второй шанс через неделю. А тут уже зависит от того, как быстро поправится Перес и когда его выпустят с карантина.