Хэмилтон и Леклер творят чудеса, Кими — мрачнеет. Оценки за Гран-при Великобритании

Четвёртый этап сезона — в как всегда субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9,5



Действующий чемпион в этот уик-энд взял третий поул подряд и выиграл третью же подряд гонку. Льюис едва не потерял первое место, когда на последнем круге лопнула передняя шина, но не потерял самообладания и дотащил автомобиль до финиша на трёх колёсах — за это судьба вознаградила Хэмилтона отрывом в 30 очков.

Хэмилтону ещё и отчаянно везёт! Не то что Квяту. Выводы по Гран-при Великобритании «Ред Булл» и «Феррари» повезло со вторым и третьим местами, но темп обеих команд вновь неутешителен.

Шарль Леклер — 9,5



Завоевав второй подиум в сезоне, Леклер прыгнул выше головы — в теории нынешняя «Феррари» на такое не способна. Несмотря на проблемы с балансом, Шарль не допускал ошибок и уверенно сдержал «Макларены». Монегаску во многом повезло, но и со своей стороны он всё делал правильно.



Макс Ферстаппен — 9,0



Ферстаппен выжал из своей машины всё, что она может — «Мерседес» по-прежнему недосягаем для «Ред Булл». Но и чудес, в отличие от коллег по подиуму, Макс в этот уик-энд не творил.



Даниэль Риккардо — 8,5



Лучший уик-энд Риккардо в сезоне — восьмое место в квалификации и четвёртое — в гонке. Правда, в какой-то момент Дэн запутался в борьбе с «Макларенами» и выпал из первой шестёрки, но ему повезло избежать проблем с шинами, так что не столь агрессивная борьба в трафике всё же принесла плоды.

Россияне доминируют в главной гоночной «молодёжке» мира! Никите тоже пора в Формулу-1? Стоило провалиться Шварцману, как всех за пояс заткнул Мазепин. Есть ли у второго россиянина шанс попасть в Формулу-1?

Пьер Гасли — 8,5



Пьер Гасли тоже добился отличного результата за счёт своей аккуратности (и красивого обгона Феттеля), а также вновь опередил напарника в квалификации — в четвёртый раз из четырёх. Седьмое место это пока предел мечтаний для «Альфа Таури».



Карлос Сайнс — 8,0



Испанец весь уик-энд смотрелся сильно, но ошибся в паре мелочей, которые свели все усилия на нет. Будь Сайнс чуть-чуть аккуратнее с резиной, и передняя шина дотянула бы до финиша (Норрис, к примеру, совершил пит-стоп раньше, но доехал без проколов и набрал очки). А будь Карлос на пару десятых быстрее в квалификации, и счёт во внутрикомандной дуэли не был бы 1:3 не в его пользу.



Ландо Норрис — 7,5



Норрис же в гонке выглядел чуть хуже, чем в квалификации, и во второй раз подряд неудачно стартовал. В дальнейшем Ландо не совершал ошибок и в итоге финишировал пятым, но почти всю гонку британец ехал за спиной напарника.

Шварцман уже выстрелил. Ещё 4 перспективных гонщика из России, за которыми пора следить Самое время запомнить четыре фамилии и потом хвастаться друзьям.

Эстебан Окон — 7,5



Окон снова оказался немного в тени напарника, но между тем провёл довольно сильную гонку, опередив после затянувшегося пит-стопа Феттеля и Стролла. Эстебан, впрочем, вновь уступил Риккардо в квалификации и ничего не отыграл на первом круге.



Антонио Джовинацци — 7,5



Итальянец во второй раз подряд опередил Кими в квалификации, но с переходом на жёсткие шины обе «Альфа Ромео» катастрофически потеряли в темпе.



Даниил Квят — 7,5



Учитывая штраф в пять позиций на старте, в квалификации и не было смысла усердствовать, так что четвёртое поражение от напарника не выглядит слишком серьёзным. С другой стороны, весь прорыв россиянина — это обгоны заведомо более медленных «Уильямсов», «Хаасов» и «Альфа Ромео». В вылете на 12-м круге гонщик не виноват.

После опасной аварии Квят оговорил сам себя, причём дважды. Зачем? Ну почему же россиянину так не везёт! Можно было набрать хорошие очки, а в итоге отставание от напарника растёт.

Кевин Магнуссен — 7,5



«Хаас» вновь не позволил датчанину выйти из первого сегмента, но пилот отлично стартовал и боролся на подступах к очкам, пока не столкнулся с Албоном на втором круге. Правда, Магнуссен сам своей ошибкой пригласил Алекса в атаку…



Валттери Боттас — 7,0



В этот уик-энд Боттас, возможно, проиграл весь чемпионат. Валттери уступил Хэмилтону в квалификации и не смог пройти напарника на старте. Финн, тем не менее, старался постоянно держать соперника в напряжении — но из-за этого лишь быстрее «убил» резину.

Как уволенный работник «Мерседеса» помог Баррикелло впервые выиграть в Ф-1. С 18-го места! Невероятному Гран-при Германии на классическом «Хоккенхаймринге» — 20 лет. С тем самым «дождём Шрёдингера» в лесу и на «стадионе».

Джордж Расселл — 7,0



В Сильверстоуне «Уильямс» смотрелся лучше, чем обычно, и тем дороже штраф за невнимательность, которая отбросила британца с возможного 14-го места на старте на предпоследний ряд.



Александер Албон — 6,5



Две аварии за один уик-энд — это слишком много. Первая стоила ему подготовки к квалификации, вторая — шанса на финиш в первой пятёрке. Таец по-прежнему смотрится неуверенно на трассе и не может поддерживать темп Ферстаппена.

Кого выберет «Ред Булл» и есть ли шанс у Квята? 7 вариантов для экс-чемпионов Албон по-прежнему уступает Ферстаппену – сохранит ли Алекс место на 2021-й? Среди соперников — Феттель, Перес, Квят и многие другие.

Себастьян Феттель — 6,5



Проблемы немца в этот уик-энд в первую очередь вызваны неполадками в тренировках, но и затем опытнейший чемпион не смог войти в ритм. По чистому темпу между Себом и Леклером в этот уик-энд была пропасть — и это при одинаковых, по словам немца, настройках.



Кими Райкконен — 6,5



Финский ветеран продолжает разочаровывать и едет медленнее напарника. Слухи о скором уходе Кими верны?

Источник: Райкконен намерен завершить карьеру

Лэнс Стролл — 6,0



Столь многообещающие результаты тренировок — и столь же невнятная гонка. Редкий случай, когда Стролл ничего не выиграл на первом круге и лишь потерял две позиции. Когда был шанс контратаковать, канадец ничего не смог сделать ни с Норрисом, ни с Риккардо и лишь чудом удержался в первой десятке.



Ромен Грожан — 6,0



Грожан провалился в квалификации, уступив напарнику почти полсекунды — и оказался медленнее, чем сам же в утренней тренировке. Странная тактика с рестартом на изношенных шинах предсказуемо провалилась, и Ромен пришёл последним из числа тех, кто в одном круге с лидером.

Сайнс назвал Грожана «очень опасным»

Николас Латифи — 5,5



Канадец вылетел в квалификации и на первом же круге гонки потерял подаренные ему стюардами позиции. Это пока самое беззубое выступление дебютанта в сезоне.

Нико Хюлькенберг — б/о

Возвращение Халка на стартовую решётку так и не состоялось, а уик-энд для немца стал своего рода тестами перед настоящим дебютом на Гран-при 70-летия в следующие выходные.