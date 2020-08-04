Райкконену пора на покой? Кими злится на команду и слаб на трассе

Один из самых ярких моментов Гран-при Великобритании — Кими Райкконен сорвался на инженера. Эпизод произошёл после вылета Даниила Квята, когда в командах решали, менять ли шины, пока на трассе машина безопасности. Инженер сначала сказал Кими заезжать на пит-лейн, но затем передумал. Райкконен уже начал манёвр, и сворачивать обратно было поздно, о чём финн, не стесняясь в выражениях, и сообщил коллеге: «Да поздно уже, *****, поздно!»

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Не то чтобы для Кими такое общение с инженерами редкость, но конкретно этот случай может быть сигналом к тому, что Райкконен покинет Формулу-1 в конце года. Тем более что именно о таком развитии событий сообщают источники издания Inside Racing.

Худший старт сезона в карьере

Ещё ни разу в своей карьере Кими Райкконен не оставался без очков в четырёх первых гонках сезона. На первом этапе у финна оторвалось плохо прикрученное колесо, на втором вместо борьбы с соперниками пришлось беречь топливо, а в Венгрии Кими получил штраф за то, что неправильно встал на позицию на стартовой решётке.

Сход Райкконена на Гран-при Австрии Фото: Joe Klamar/Pool via Getty Images

На Гран-при Великобритании Райкконен в третий раз в сезоне проиграл в квалификации Джовинацци, а в концовке откатился в конец пелотона со сломанным передним антикрылом.



«В начале гонки казалось, что у нас есть шанс побороться, но после пит-стопов темп упал, — рассказывал в Сильверстоуне Кими. — В конце сломалось переднее антикрыло, но это уже ничего не меняло».

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Далеко не во всех своих бедах экс-чемпион виноват сам, но и когда очевидных проблем нет, высокого темпа он не демонстрирует. Райкконен часто повторял, что уйдёт из Формулы-1, когда перестанет получать от гонок удовольствие, — едва ли в борьбе за 16-е место на решётке (а выше «Альфа Ромео» в этом сезоне не квалифицируются) Кими получает много удовольствия. К тому же он уступает своему зачастую единственному сопернику — партнёру по команде Антонио Джовинацци, которого в паддоке Ф-1 ценят не слишком высоко.



Если «Альфа Ромео» в ближайших Гран-при не прибавит — а в этом смысле многое зависит и от «Феррари», – Райкконену будет намного сложнее найти мотивацию продолжать гоняться в Формуле-1. К тому же у Кими масса других интересов в автоспорте — от ралли до NASCAR. Может, действительно финну пора завязывать с «Большими призами» и бороться за победы в других гонках?

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Длинная «скамейка» «Феррари»

Вместе с этим у «Скудерии» очень длинная скамейка запасных — гонщиков Академии «Феррари» скоро некуда будет сажать. Во-первых, за чемпионство в Формуле-2 сейчас борются Роберт Шварцман и Каллум Айлотт, во-вторых, далеко не всех шансов на титул лишились Мик Шумахер и Маркус Армстронг. Если никого из них не перевести в Формулу-1 в сезоне-2021, в 2022-м кто-то из них уйдёт к соперникам.

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Кроме того, привести протеже в «Большие призы» уже в следующем году логично потому, что будут использоваться нынешние шасси — к сезону-2021 гонщики будут хорошо изучены инженерами и можно будет чётче увидеть ошибки новичка. Самому дебютанту с собираемым сейчас массивом данных тоже будет проще адаптироваться, полезной будет и работа с инженерами в период подготовки шасси по правилам 2022 года.



Наиболее логичным кандидатом на переход в Формулу-1 в следующем году выглядит Роберт Шварцман, одержавший две победы. Именно Роберт сейчас лидирует в чемпионате и может повторить путь Джорджа Расселла и Шарля Леклера, которые за два года выиграли титулы в Ф-2 и Ф-3/GP3. В молодёжных сериях есть правило, запрещающее чемпиону продолжать выступления в серии, так что речь идёт о борьбе не только за титул, но и за место в Формуле-1.

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Вакансий может быть две

По слухам, Райкконен уже принял решение об уходе и в ближайшее время сообщит о нём «Альфа Ромео» — даже если это так, итальянская команда не будет пока делать никаких заявлений. Это связано в том числе и с Себастьяном Феттелем: если немец действительно переходит в «Рейсинг Пойнт» («Астон Мартин»), то без контракта остаётся Серхио Перес — достойное усиление для любой команды-середняка. Да ещё и с личными спонсорами.



Впрочем, в «Альфа Ромео» может образоваться сразу две вакансии — Антонио Джовинацци за два года так и не смог зарекомендовать себя. Не сказать, что итальянец справляется плохо — прогресс по сравнению с началом сезона-2019 очевиден, но и что делать с ним дальше непонятно, в «Феррари» дорога закрыта. В общем, не исключено, что в 2021 году за рулём «Альфа Ромео» будут сидеть совсем другие пилоты.