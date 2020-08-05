4 суперкара, которые настолько мощны, что владельцам даже не дают забрать их домой

Заточенная под гоночные трассы новинка от «Ламборгини» становится в один ряд с авто от «Феррари» и «Макларена».

Как вы отнесётесь к ситуации, когда вы заплатили за автомобиль, но не имеете возможности забрать его себе и пользоваться по своему усмотрению? Если такой расклад вас категорически не устраивает, то вы не клиент Lamborghini, Ferrari и McLaren. С натяжкой вас может видеть среди покупателей Aston Martin, да и то не факт. Просто потому, что аудитория этих марок спит и видит, как бы заплатить больше миллиона (неважно, долларов или евро) и стать обладателем гиперкара, которым не может распоряжаться с полным правом.

Все перечисленные выше бренды при всём желании не отнести к производителям массовых автомобилей, но даже среди таких весьма ограниченных по тиражу машин есть те, что выпускаются десятками штук, а их потенциальных владельцев отбирают среди самой лояльной аудитории на уровне руководства марок. Последний пример такого гиперкара — Lamborghini Essenza SCV12.

Фото: Lamborghini

С 2011 года выпускается суперкар Aventador LP700-4, который за это время обрёл множество модификаций и спецверсий, а венцом развития стал выпущенный тиражом в 900 экземпляров Aventador LP770-4 SVJ — трековый вариант модели с 770-сильным атмосферным 6,5-литровым V12, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, полным приводом и полноуправляемым шасси со сложной электроникой Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva 2.0 и продвинутой активной аэродинамикой Aerodinamica Lamborghini Attiva. Машина, которая с результатом 6:44.97 стала быстрейшим дорожным автомобилем «Нордшляйфе», представлялась фанатам марки апогеем развития этого эпатажного, но достаточно устаревшего по современным меркам суперкара. Многие ждали от Lamborghini разных спецверсий Aventador SVJ, отличающихся разве что оформлением кузова и салона, но итальянцы пошли дальше и сделали Lamborghini Essenza SCV12 — трековый гиперкар, на котором технологии выведены в максимум.

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Визуально новинка ничем не напоминает Aventador SVJ, хотя благодаря агрессивному дизайну и Y-образным акцентам в экстерьере на все 100% с первого взгляда узнаётся именно как Lamborghini. Работу над Essenza SCV12 доверили специалистам фирменной дизайн-студии Lamborghini Centro Stile и инженерам заводского гоночного подразделения Lamborghini Squadra Corse. За основу был взят карбоновый монокок Aventador SVJ, который был доработан настолько, что его удалось сертифицировать по стандартам безопасности Международной автомобильной федерации (FIA) для гоночных прототипов — обычно это удаётся сделать только с машинами, которые имеют дополнительный стальной каркас безопасности, но Essenza SCV12 (при этом машина на 136 кг легче Aventador SVJ) стал первым исключением.

Фото: Lamborghini

Не меньше доработок потребовалось и мотору. Бензиновый V12 и для SVJ пришлось существенно модернизировать, чтобы добиться прироста мощности с 700 сил у базового Aventador до 770 «лошадей» у исполнения Super Veloce Jota, а для Essenza SCV12 его «прокачали» ещё сильнее. В итоге 830-сильный двигатель нового трекового гиперкара стал самым мощным атмосферным двигателем в истории Lamborghini! Естественно, что столь могучий агрегат уничтожил бы стандартный 7-ступенчатый «робот», поэтому его заменили на гоночную 6-ступенчатую секвентальную коробку передач Xtrac. И это стало только началом.



Коробка передач является силовым элементом структуры кузова и, подобно чистокровным гоночным автомобилям, к ней частично крепится задняя подвеска с толкающими рычагами и горизонтальным расположением амортизаторов. Спортивную ориентацию подчёркивают мощные тормоза Brembo, разновеликие (19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади) магниевые колёсные диски со специально разработанными для модели сликами Pirelli.

Фото: Lamborghini

Не менее интересна аэродинамика. Поскольку Essenza SCV12 не надо ни сертифицировать для дорог общего пользования, ни приводить в соответствие с техническими регламентами каких-то гоночных серий, в Lamborghini подошли к работе над кузовом с размахом. Развитый обвес, включая гигантское регулируемое антикрыло, генерирует 1200 кг прижимной силы при движении на скорости 250 км/ч. Не последнюю роль в этом играет структура кузова, которая позволяет эффективно охлаждать агрегаты и при этом поставлять в двигатель только прохладный воздух, а также выхлопная система Capristo Exhaust — её патрубки вынесены за пределы кузова, чтобы не оказывать влияния на аэродинамику.

Салон представляет из себя царство голого карбона с редкими вкраплениями алькантары. Помимо руля-«штурвала» а-ля Формула-1 и ряда переключателей на центральной консоли внутри Essenza SCV12 нет ничего. Лишь два гоночных кресла-«ковша» OMP, также омологированных FIA, да многоточечных ремней безопасности. Впрочем, вряд ли на гоночной трассе нужно что-то ещё.

Фото: Lamborghini

Динамические характеристики Essenza SCV12 в Lamborghini пока не раскрывают, но заявляют, что их гиперкар имеет большую прижимную силу, чем гоночные машины категории GT3. С учётом и более высокой мощности гипотетически новинка должна быть быстрее того же 575-сильного Lamborghini Huracan GT3 Evo и на гоночной трассе. Впрочем, убедиться в этом лично смогут далеко не все фанаты марки.



Тираж Essenza SCV12, который в компании называют продолжателем дела культовых Miura Jota и Diablo GTR, ограничен. Сделают всего 40 экземпляров, каждый из которых нашёл владельцев ещё до премьеры модели. В стоимость машины включена программа физических тренировок для покупателей, организация трек-дней на трассах, омологированных для проведения Гран-при Формулы-1, а также тренировки под наставничеством 5-кратного победителя «24-часов Ле-Мана» Эмануэле Пирро и заводского гонщика Марко Мапелли. Но есть нюанс: даже заплатив круглую сумму (а стоимость модели не разглашается), сесть и поехать не получится.

Владельцы Lamborghini Essenza SCV12 не получат свою машину — все гиперкары будут храниться исключительно в штаб-квартире марки в Сант-Агата-Болоньезе, где построен отдельный гараж на 40 машин с системами видеонаблюдения. Максимум, на что могут рассчитывать клиенты, так это на возможность круглосуточно с помощью приложения для смартфонов наблюдать в трансляции свои гиперкары. Впрочем, в этом нет ничего нового. Аналогичную схему со своими трековыми моделями давно используют Ferrari и McLaren.

Фото: Ferrari

В 2014 году марка из Маранелло представила гиперкар Ferrari FXX-K — экстремальную трековую версию дорожной модели Ferrari LaFerrari. Особенностью этой машины стала гибридная силовая установка и ряд электроники, созданной с технологиями Формулы-1.

Фото: Ferrari

В состав 1050-сильной силовой установки вошли 860-сильный атмосферный 6,3-литровый V12 и 190-сильная гибридная система HY-KERS (на LaFerrari эти элементы выдавали 800 и 163 л.с. соответственно). Были предусмотрены несколько режимов работы: Qualify (максимальная отдача на короткой дистанции), Long Run (оптимальные характеристкии на длинной дистанции), Fast Charge (быстрая перезарядка батарей) и Manual Boost (максимальная отдача для максимальных характеристик), а управляться со всей этой мощью предстояло технологиям из мира больших гонок — дифференциалу с электронной блокировкой E-Diff, трекшн-контролю F1-Trac, гоночной ABS и другим системам.

Фото: Ferrari

Помимо безумной силовой установки FXX-K получила усиленную 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, продвинутую аэродинамику (500 кг прижимной силы на скорости 200 км/ч), мощные тормоза, особые колёсные диски со специальными покрышками Pirelli. В 2017 году появился Ferrari FXX-K Evoluzione с переработанным аэродинамическим обвесом, позволившим одновременно снизить массу гиперкара и при этом увеличить его прижимную силу (на 23% в сравнении с FXX-K и 75% относительно дорожного LaFerrari).

Фото: Ferrari

Всего было сделано 40 экземпляров Ferrari FXX-K (сколько из них владельцы решили доработать до версии Evo — неизвестно) и купить их могли, во-первых, только те, кто уже имел суперкары Ferrari, во-вторых, кто готов был согласиться с условиями программы XX Programmes. У Ferrari есть подразделение Corse Clienti, которое отвечает за клиентские гоночные программы, возможность покупки и эксплуатации старых болидов Формулы-1 (F1 Clienti), а также возможность приобретения эксклюзивных трековых гиперкаров XX Programmes — до FXX-K в неё вошли FXX на базе Ferrari Enzo и 599XX на основе Ferrari 599 GTB Fiorano. Как и в случае с Lamborghini Essenza SCV12, все X-машины хранятся на базе Ferrari, которая готова по первому пожеланию клиента вместе с механиками доставить автомобили на любую гоночную трассу для проведения трек-дня. Ролик ниже даёт представление о том, как проходят подобные мероприятия.

При этом интересно, что члены XX Programmes за свои же деньги становятся тест-пилотами Ferrari, поскольку условия программы подразумевают сбор телеметрии с клиентских гиперкаров во время трек-дней. Полученные данные затем анализируют заводские специалисты марки и используют эту информацию при разработке новых автомобилей. Возможно, для тех, кто помогает им в сборе этих сведений.

Годом позже, в 2015-м, свой вариант трекового гиперкара на базе дорожной модели представил McLaren. Взяв за основу гибридный 917-сильный McLaren P1 с 737-сильным 4-литровым твин-турбо V8, 179-сильным электромотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, марка решила отметить 20-летие победы в «24 часах Ле-Мана» культового McLaren F1 GTR и представила 1000-сильный McLaren P1 GTR.

За счёт чего достигнута прибавка в мощности — тюнинг двигателя внутреннего сгорания или доработка электромотора — не раскрывается. Другие детали тоже не особо информативны — масса снизилась на 50 кг, а прижимная сила выросла на 10% с базовых 600 кг на скорости 257 км/ч. Появился новый аэродинамический обвес, был уменьшен дорожный просвет, вместо активного антикрыла установили стационарное, двигатель дополнили выхлопной системой из инконеля и внедрили ряд других доработок.

Фото: McLaren

Максимальная скорость 349 км/ч у британского гиперкара оказалась такой же, как и у Ferrari FXX-K, а вот тираж McLaren P1 GTR вышел почти в полтора раза выше. Специалисты заводского подразделения McLaren Special Operations вручную собрали 58 экземпляров трековой модели, причём их производство началось только после того, как были выпущены все 375 стандартных McLaren P1.

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Купить P1 GTR могли не просто прежние клиенты McLaren, а только те счастливчики, кто успел приобрести прежде базовый P1. В стоимость традиционно для автомобилей такого класса включались трек-дни на лучших гоночных трассах мира, но тем клиентам, кого интересовал только гиперкар, а не возможность поездить на нём, предоставлялась скидка и возможность купить одну лишь машину.

Фото: McLaren

Впрочем, «купить», как в случае с тремя вышеописанными моделями, не означало «поездить». Как минимум потому, что McLaren P1 GTR не был сертифицирован для дорог общего пользования. Как максимум по причине того, что марка не отдавала машины в собственность клиентам — трековые гиперкары хранятся в Уокинге и доставляются на трассы по выбор владельца.

Фото: McLaren

Впрочем, выход из ситуации был найден, когда компания Lanzante Motorsport (давний партнёр McLaren по гонкам) начала выпуск дорожных версий P1 GTR — всего было сделано 27 допущенных для уличного движения гиперкаров на базе трековой версии модели, построенной на базе дорожного автомобиля. Схема сложная и запутанная, но, как оказалось, востребованная у клиентов.

Не осталась в стороне от признанных создателей экстремальных моделей и марка Aston Martin, которая в том же 2015 году показала лимитированный трековый гиперкар Aston Martin Vulcan — названный в честь британского стратегического бомбардировщика Avro Vulcan автомобиль стал самым экстремальным на тот момент в линейке автопроизводителя.

Судите сами. В карбон-алюмиениевой шасси поместили 7-литровый атмосферный V12 мощностью 831 л.с. Двигатель агрегатировали с секвентальной 6-ступенчатой коробкой передач Xtrac, карбон-керамическими тормозами Brembo, 19-дюймовыми колёсами APP-TECH с креплением центральной гайкой и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Развитая аэродинамика, по заявлению Aston Martin, обеспечивает 324 кг прижимной силы на скорости 160 км/ч и 1362 кг прижима на заявленной максимальной скорости в 360 км/ч.

Фото: Aston Martin

Чтобы клиенты не разбили гиперкар и не убились сами, машина получила аналогичную Lamborghini Essenza SCV12 подвеску с толкающими рычагами и регулируемыми амортизаторами, продвинутую электронику, а также уникальное решение — возможность выбирать мощность двигателя. Селектор в салоне позволял водителю устанавливать отдачу мотора на базовом уровне 507 л.с., более мощном 684 л.с. и максимальном 803 л.с.

Фото: Aston Martin

Всего было сделано 24 экземпляра Aston Martin Vulcan, причём один из них оказался поистине уникальным. Британская инжиниринговая компания RML Group потратила полтора года, чтобы сделать единственный в своём роде гиперкар для дорог общего пользования.

Машину оснастили фарами, увеличили дорожный просвет, сделали менее агрессивным аэродинамический обвес, перенастроили двигатель и подвеску, установили зеркала заднего вида от Aston Martin DB11, поставили стеклоочистители, омыватели лобового стекла, крепления для номеров. В салоне установили новые сиденья и руль, а заодно на дверях были сделаны замки.

Фото: Aston Martin

Это был не единственный вариант доработки модели, поскольку в 2017 году, словно следуя примеру Ferrari, заводское тюнинг-подразделение Q by Aston Martin представило пакет AMR Pro. Набор деталей включал в себя новые аэродинамические элементы, на 27% увеличивающие прижимную силу и меняющие развесовку по осям, а кроме того были изменены передаточные числа для улучшения разгонной динамики.

Фото: Aston Martin

Во многом Aston Martin Vulcan походил на Ferrari FXX-K, McLaren P1 GTR и теперь уже Lamborghini Essenza SCV12 за исключением одного — в Гейдоне, в отличие от своих коллег из Маранелло, Уокинга и Сант-Агата-Болоньезе, позволили покупателям гиперкара забрать свой автомобиль домой.

При этом в стоимость машины включены аналогичные трек-дни под наставничеством заводских пилотов Aston Martin, владельцев Vulcan никто не ограничивает в возможности самостоятельно отвезти машину на гоночную трассу и покататься там в своё удовольствие. Но есть то, чего не случится, похоже, никогда…

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Не исключено, что в мире есть счастливчик, а то даже и не один, кто приобрёл себе все четыре этих гиперкара разом. Гипотетически у него есть возможность сравнить все машины в очном заезде, но реальная вероятность такой эпичной битвы практически равна нулю — автопроизводители так ревниво относятся к своим творениям, что не позволяют подобные тесты. А жаль, славная могла бы получиться война…