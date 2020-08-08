Боттас прервал серию поулов Хэмилтона, Халк — третий! У Квята всё плохо

Пятый поул «Мерседеса»

Уже в тренировках стало ясно, что «Мерседес» вновь будет доминировать, а борьба за поул снова развернётся между Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом. В первых попытках решающего сегмента лучше сработал Хэмилтон — британец на 0,116 секунды опередил напарника. На вторые попытки лидеры чемпионата выехали на более жёстких шинах, и на «медиуме» лучше проехал Валттери Боттас — 1:25.154 против 1:25.217 у Хэмилтона.

Третьим сенсационно квалифицировался Нико Хюлькенберг, который проводит в составе «Рейсинг Пойнт» лишь второй уик-энд, Макс Ферстаппен показал четвёртое время. У Макса, правда, есть преимущество в старте на более жёстких шинах — лидер «Ред Булл» прошёл второй сегмент на «харде», в то время как остальные будут стартовать на «медиуме».

Великолепным пятым местом отметился Даниэль Риккардо — это его лучший результат в сезоне, шестым стал Лэнс Стролл, опередивший Пьера Гасли, а лучший из представителей «Феррари» — Шарль Леклер — занял только восьмую позицию. Замкнули топ-10 Алекс Албон и Ландо Норрис.

Феттель вне финального сегмента

Главной неожиданностью второй части квалификации стал вылет Себастьяна Феттеля. Почти все пилоты в Q2 выступали на «медиуме», но первая попытка немца оказалась недостаточно хорошей для выхода в финал, и Себ вернулся на трассу на «софте». Однако и этого круга не хватило — Феттель показал только 12-е время, не только не попав в Q3, но и уступив Эстебану Окону, который расположился 11-м. Окон, правда, в одном из эпизодов помешал Джорджу Расселлу и рискует получить штраф в несколько позиций.

Карлос Сайнс занял 13-е место — и это худший результат испанца в этом сезоне. Неплохую 14-ю позицию завоевал Ромен Грожан — «Хаас» в этом году ещё ни разу не квалифицировался так высоко. Замкнул протоколы второго сегмента Джордж Расселл — англичанин ограничился единственной попыткой на «софте», но так и не смог никого опередить.

Квят выбыл в Q1

Даниил Квят во второй раз в трёх последних квалификациях выбыл в Q1. В первой попытке россиянин оказался на три десятых медленнее Гасли, время второй было аннулировано за нарушение границ трассы, а в заключительной Даниил не смог улучшить и в итоге откатился на 16-ю строчку. Только на «Хунгароринге» Квят квалифицировался ниже — тогда он был 17-м. Это пятое поражение россиянина от напарника в пяти квалификациях сезона.

17-е место занял Кевин Магнуссен — и это первое за четыре последних квалификации поражение датчанина от Грожана, Николас Латифи показал 18-й результат, а замкнули протоколы пилоты «Альфа Ромео» — причём Антонио Джовинацци уже в четвёртый раз в сезоне опережает Кими Райкконена.

Гран-при 70-летия стартует в воскресенье 9 августа в 16:10 по московскому времени.