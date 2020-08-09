Эмоции Квята — очень плохой знак. Даниилу крайне важно не сожрать самого себя

Всё может пойти по негативному сценарию 2017 года, когда Даниила убрали до конца сезона. Не хотелось бы.

Квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1 вновь прошла не по сценарию Даниила Квята. В то время как его напарник Пьер Гасли уверенно пробился в третий сегмент квалификации и там тоже не стал статистом (седьмое место впереди Леклера, Албона и Норриса), Даниил закончил субботу только на 16-й позиции. На своём решающем круге в первом сегменте Квят из-за резкого порыва ветра широко вышел из поворота, попрыгал по бордюру, потерял уйму времени и не сумел прибавить, хотя после двух секторов шёл с заметным улучшением. Последующее решение стюардов аннулировать круг за выезд на обочину уже ни на что не влияло: пилот «Альфа Таури» в любом случае остался 16-м.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.

Это пятое поражение от Гасли в пяти Гран-при, но мы пишем не про него, а про эмоции Даниила сразу после вылета из квалификации. Возвращаясь в боксы, Квят в расстройстве бил себя самого рукой по шлему, и это уже не первый случай яркого проявления эмоций после неудачи. Неделю назад, когда Квят ещё не знал, что попал в аварию в гонке Гран-при Великобритании по вине покрышки, расстроенный Даниил отпихнул от себя телевизионного оператора.

Очень похоже, что продолжающееся невезение, к сожалению, больно бьёт по психологическому состоянию Даниила. На старте нынешнего чемпионата на Квята в очередной раз свалился ворох проблем, причём многие из них вообще никак не связаны с работой гонщика.



Первая Австрия — спорная стычка с Оконом ломает россиянину машину и повреждает колесо. При том, что другие пилоты так же скакали по злополучному бордюру в шестом повороте, но избегали таких серьёзных последствий.

Грязноватый манёвр соперника лишил Квята хороших очков. По ТВ инцидент вообще не показали Разбираем старт сезона в исполнении Даниила — от невставания на колено до роковой стычки. К россиянину есть пара вопросов.

Вторая Австрия — финиш в очках, но везёт не так сильно, как неделю назад Гасли: сошло гораздо меньше лидеров, так что на счету Даниила лишь десятое место, а в личном зачёте он уступает французу – 1:6.



Венгрия – после слабой квалификации Даниил имел отличную возможность отыграться ещё до старта, перейдя на слики, но инженеры просто не отработали ситуацию с возможным заездом в боксы в конце прогревочного круга. А потом ещё зачем-то поставили Квяту хрупкий «софт», окончательно лишив шансы на очки.

Команда дважды лишила Квята шансов набрать очки. Но и сам Даниил обязан прибавить У россиянина никак не получается подружиться с новой машиной.

Первая Великобритания — ну, вы помните, недавно было. Опять слабая квалификация, но блестящий первый круг, Даниил быстро оказался прямо позади Гасли, а потом — проклятое колесо. В итоге Гасли берёт ещё шесть очков и громит коллегу — 12:1. И вот уже журналисты прикидывают, а не достоин ли Пьер возвращения в «Ред Булл» на место Алекса Албона…



Вторая Великобритания. Судя по тренировкам, Квят наконец-то находит общий язык с машиной на одном круге, имеет хорошие шансы далеко пройти в квалификации, но в итоге лишь 16-е место и опять мрачные перспективы на гонку. А отрыв от Пьера в общем зачёте растёт.

Эггинтон: Квят был способен пройти в квалификации намного дальше

Не кажется ли, это что-то напоминает? Пока нынешний чемпионат ну очень похож на сезон-2017. Там Квят тоже вроде бы бодро начал, ехал примерно на уровне Сайнса, вот только разрыв по очкам постепенно начал угрожающе расти, а Даниилу постоянно мешали всякие-разные проблемы, апогеем которых стал цирк в исполнении судей на Гран-при Канады, когда они за одно нарушение выдали россиянину сразу два штрафа.

«Тупой цирк! Чёртова шутка!» Квят – о двух штрафах в Канаде Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от Гран-при Канады, жёстко раскритиковав ФИА за неразбериху со штрафами.

Чем кончилось дело в том сезоне, вы помните: на фоне невезения форма Квята упала, он разнервничался, допустил обидную ошибку в Сингапуре и после этого был выведен из состава «Торо Россо».



Для продолжения карьеры в Формуле-1 крайне важно, что в 2020-м такое развитие событий не повторилось. В интервью Даниил говорит, что начинает каждый день с чистого листа, оставляет прежние неудачи позади — надеемся, это правда так. Выступления на фоне негатива до добра не доведут. Может, хоть в пятой гонке сезона Квяту наконец-то повезёт? Иначе этот негатив способен сожрать пилота изнутри.